Объёма ноль, а обещали вау? Эти ошибки при мытье волос сводят на нет эффект модных шампуней

Эффект шампуня для объёма зависит от типа и плотности волос

Средства для увеличения объёма волос всегда вызывают споры: у одних они работают идеально, у других — почти незаметно. Причина кроется не только в составе, но и в том, как именно используется продукт. Правильная техника помогает добиться лёгкого подъёма у корней и выразительной формы причёски, сообщает Voice.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Молодая девушка с длинными волосами

Как работают шампуни для объёма

Формулы таких средств создаются так, чтобы не утяжелять пряди и не приглаживать прикорневую зону. Они удаляют лишний жир и остатки стайлинга, благодаря чему волосы становятся более лёгкими и чуть приподнимаются после сушки. Главная задача — обеспечить ощущение воздуха и подвижности, чтобы причёска выглядела живее.

Однако шампунь остаётся на волосах недолго, поэтому он не способен создать стойкий длительный объём. На плотных и тяжёлых волосах эффект обычно слабее: масса прядей тянет их вниз. Тонкие волосы реагируют заметнее, но форма у них быстрее теряется.

Почему результат так различается

Тип волос определяет то, насколько выраженным будет прикорневой подъём. Тонкие пряди легко поддаются объёмным средствам, но быстро опадают. Густые и плотные волосы требуют дополнительных приёмов, потому что их структура менее подвижна.

Важна и кожа головы: при повышенной жирности объём у корней исчезает в течение нескольких часов, а сухая кожа помогает прическе дольше сохранять форму. Повреждённые окрашиванием волосы часто дают ложный объём — пряди распушаются, но не формируют аккуратную укладку.

Приёмы, которые усиливают действие шампуня

Для заметного результата важно сочетать шампунь с правильными привычками. Такая комбинация помогает создать более устойчивый эффект без перегрузки.

Кондиционер наносите только на длину, избегая корней.

Сушите волосы, приподнимая их руками или расческой.

Меняйте пробор, чтобы корни не привыкали к одному положению.

Используйте лёгкие муссы и спреи, не дающие плотной плёнки на волосах.

Эти приёмы помогают сохранить подвижность прядей и поддерживать форму в течение дня.

Ошибки, которые сводят эффект на нет

Некоторые привычки могут полностью перечеркнуть действие даже качественного средства.

Горячая вода делает волосы мягче и подвижнее, поэтому прикорневой подъём быстро исчезает. Избыточное количество шампуня создаёт невидимую плёнку, утяжеляя зону у корней. Если мыть голову слишком редко, лёгкой формуле сложно справиться с загрязнением, и объём пропадает почти сразу после сушки.

Важно выбирать средство под свой тип волос: шампунь для тонких прядей не создаст полноценного объёма на тяжёлых густых волосах. А неправильное направление горячего воздуха при сушке может пригладить корни вместо того, чтобы приподнять их.

Как понять, что шампунь подходит

Оценивать продукт стоит не только по первому впечатлению. Важно наблюдать, как долго прическа остаётся свежей и аккуратной после укладки. Подходящая формула обеспечивает лёгкость, а корни не теряют форму слишком быстро. Если волосы становятся жёсткими, спутанными или излишне пушистыми, стоит попробовать другой вариант. Комфорт кожи головы — ещё один показатель: отсутствие сухости и зуда говорит о том, что средство подходит.

Объёмные шампуни против обычных очищающих средств

По сравнению с классическими шампунями продукты для объёма обладают более лёгкими моющими компонентами и меньшим количеством смягчающих добавок. Обычные шампуни могут давать ощущение гладкости, но делают пряди тяжёлыми, лишая прикорневой подъём стойкости. Объёмные средства, наоборот, создают базу для воздушной укладки, хотя требуют дополнительных приёмов для усиления эффекта.

Плюсы и минусы шампуней для объёма

Каждый тип средств имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе.

Преимущества

Лёгкость формулы и отсутствие утяжеления.

Очищение, которое помогает корням приподниматься.

Возможность создать основу для укладки.

Недостатки

Недолгий контакт с волосами ограничивает эффект.

Слабый результат на плотных прядях.

Потребность в дополнительных приёмах для стойкого объёма.

Советы по созданию выразительного объёма

Чтобы добиться максимального результата, важно сочетать несколько методов. Шампунь выступает лишь первым шагом, поэтому внимание стоит уделить сушке и укладке.

Используйте тёплую, а не горячую воду.

Подсушивайте волосы, наклоняя голову вниз.

Применяйте лёгкие укладочные средства.

Регулярно обновляйте пробор для лучшего подъёма корней.

Популярные вопросы

Почему объём держится недолго

Из-за короткого контакта шампуня с волосами и естественной тяжести прядей.

Можно ли получить стойкий объём только шампунем

Нет, потребуется сочетание ухода, правильной сушки и лёгких стайлингов.

Как выбрать подходящий продукт

Ориентируйтесь на тип волос и реакцию кожи головы, оценивайте длительность свежести после мытья.