Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зима разбудила зверя в гардеробе: эти меховые тренды с русским характером уже вышли на улицы

Пушистый мех с длинным ворсом стал главным трендом сезона — дизайнер Цыганова
Моя семья » Красота и стиль

Зимой мех снова оказался в центре модных разговоров — от подиумов до уличных образов. В тренде и русские орнаменты, и выразительные фактуры, и аксессуары, которые не только украшают, но и действительно согревают. Певица и дизайнер Виктория Цыганова уверена: мех легко вписать в современный гардероб, если подходить к нему осознанно. Об этом сообщает 7days.

Мех
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Мех

От личной истории к модным коллекциям

"Многие знают, что я не только певица, но и дизайнер. И в своих коллекциях всегда использую натуральный мех. Мой личный фаворит — соболь, он, конечно, дорогой, но очень красивый, а главное — тёплый", — говорит Виктория Цыганова.

Мех — это не просто модный приём, а часть жизненного опыта, всегда был спасением в мороз.

Эти воспоминания напрямую отразились в дизайнерской работе. Меховые шапки, жилеты и жакеты с отделкой вошли в коллекцию, представленную на Московской неделе моды. Показ прошёл на Китайгородской стене — месте с ярко выраженной исторической атмосферой, которая органично дополнила идею коллекции.

Русский стиль и культурный код

Отдельное место в работах Цыгановой занимает национальная эстетика. Дизайнера вдохновляет творчество Вячеслава Зайцева, который сделал русский стиль узнаваемым далеко за пределами страны. Именно он во многом сформировал подход к сочетанию традиционных мотивов и высокой моды.

Сегодня этот путь продолжается через мех, хохломские росписи и орнаменты, которыми пользовались наши предки. Такой подход перекликается с направлением Slavic core, где современная мода опирается на национальные корни, создавая выразительные и уникальные образы.

Главные меховые тренды сезона

Девиз этой зимы звучит просто: носите мех — хороший и разный. В первую очередь внимание стоит обратить на пушистый мех с длинным ворсом. Он выглядит эффектно и сразу притягивает взгляд, но важно помнить, что такая фактура визуально увеличивает объём.

Второй заметный тренд — леопардовый окрас. Он знаком ещё с прошлого сезона и по-прежнему остаётся актуальным. Несмотря на репутацию "хищного" принта, он может выглядеть сдержанно, если сочетать его с нейтральной одеждой спокойных оттенков.

Третий универсальный вариант — меховые детали. Манжеты, воротники, подкладки и оторочки подходят женщинам любого возраста и комплекции. Они легко вписываются в повседневный гардероб и не требуют сложных стилистических решений.

Меховые сумки и аксессуары

Отдельного внимания заслуживают меховые сумки — один из самых обсуждаемых аксессуаров сезона. Их носят не только с вечерними нарядами, но и с одеждой в стиле casual. Меховая сумка гармонично смотрится с худи, бомберами, куртками и пуховиками, создавая расслабленный и современный образ.

Более элегантный вариант — сочетание с классическим шерстяным пальто. Такой комплект выглядит дорого и подходит тем, кто хочет произвести солидное впечатление. Самый смелый приём — носить меховую сумку с шубой, выбирая разные фактуры меха, чтобы образ не выглядел перегруженным.

В этом же ряду — меховые шарфы и палантины. Они становятся не просто дополнением, а самостоятельным акцентом образа. Именно поэтому пушистый шарф сегодня называют одной из ключевых деталей зимнего гардероба.

Белый мех, леопард и оторочка: сравнение трендов

Белый мех визуально освежает образ, делает его более лёгким и воздушным. Однако длинный ворс добавляет объёма, поэтому такой вариант лучше выбирать с учётом особенностей фигуры и избегать резких цветовых контрастов.

Леопардовый мех выглядит более характерно и требует аккуратной комплектации. Его проще "успокоить" однотонной одеждой базовых цветов. Меховая оторочка остаётся самым практичным вариантом: она добавляет тепла и выразительности, не доминируя в образе.

Как носить мех каждый день

  1. Определите цель образа — тепло, акцент или аксессуар.
  2. Выберите базу: пальто, пуховик, джинсы, свитер или платье.
  3. Добавляйте мех дозированно — начните с воротника, манжет или шарфа.
  4. Следите за пропорциями и длиной ворса.
  5. Используйте контраст материалов: мех хорошо сочетается с кожей, шерстью и денимом.

Популярные вопросы о меховых трендах

Как выбрать меховую сумку для повседневного образа?

Лучше начинать с нейтрального цвета и сочетать её с casual-одеждой или денимом.

Сколько меховых элементов допустимо в одном образе?

Оптимально — один-два акцента, чтобы сохранить баланс.

Что универсальнее — белый мех или отделка?

Для ежедневной носки практичнее меховая отделка: она менее требовательна к стилю и цветам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода зима стиль одежда красота
Новости Все >
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
При простое в мороз автомобиль теряет энергию — автоэксперт Васильев
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС
Экономист Алексеев назвал инфляцию в 5–6% и "дорогой" рубль для бюджета в 2026 году
Ратушу Брюсселя построили в стиле брабантской готики — Яндекс Путешествия
Реклама IV-коктейлей использовала вводящие в заблуждение формулировки — профессор Рос
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский
Духи "Красная Москва" были популярны из-за массового производства — химик Хайкин
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
В конце декабря рыба задерживается в пути из-за логистики — ouest-france
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.