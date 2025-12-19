Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Столица меняла облик — и запах тоже: ароматы, которые сопровождали москвичек от СССР до наших дней

Духи "Красная Москва" были популярны из-за массового производства — химик Хайкин
Парфюмерные предпочтения москвичек в XX веке и сегодня  — это отражение эпох и социальных перемен. Запахи сопровождали женщин в быту, на работе и в праздниках, становясь частью городской идентичности. От редкой роскоши до массового продукта — путь был длинным и неровным.

Девушки
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Девушки

От избранных флаконов к массовым ароматам

До революции духи в России оставались привилегией обеспеченных женщин. В ходу были сложные пудровые и цветочные композиции европейских домов, а сам аромат воспринимался как символ статуса. После 1917 года зарубежная парфюмерия почти исчезла, и на первый план вышли отечественные фабрики. Производство стало утилитарным, но именно тогда появился культовый образ "Красной Москвы", который на десятилетия вперёд задал тон советскому представлению о женственности, пишет журнал "Новый очаг".

Запахи города и новая повседневность

Парфюмерные фабрики, на которых трудились в основном женщины, формировали не только рынок, но и профессиональную среду.

"Москва 1920-1930-х годов пахла не только духами. В воздухе смешивались ноты керосина, дёгтя, хлеба и какао, а весной — сирени. Женщины, приехавшие в столицу из деревень, открывали для себя новый мир, где аромат становился частью образа работающей горожанки", —  рассказал парфюмер и химик Кирилл Хайкин.

Эволюция вкусов во второй половине века

К 1970-м годам москвички всё чаще мечтали о польских и французских духах. Chanel № 5 оставался символом мечты, а "Красная Москва" постепенно уходила в прошлое. В 1990-е рынок резко изменился: появились свежие акватические композиции и тяжёлые сладкие ароматы, которые подчёркивали индивидуальность. В 2000-х и 2010-х женщины всё чаще выбирали стойкие шлейфовые духи. Кстати, чтобы продлить звучание аромата, в особенности зимой, нужно наносить его на разные зоны.

Современная Москва и аромат как заявление

Сегодняшние предпочтения москвичек разнообразны: от минималистичных минеральных композиций до насыщенных гурманских ароматов. При этом всё чаще учитываются не только мода и стойкость, но и влияние запахов на окружающих — в том числе на домашних животных, для которых некоторые ароматические средства могут быть небезопасны. Интерес к российским брендам постепенно растёт, а аромат всё чаще становится способом рассказать о себе без слов.

Популярные вопросы о парфюмерных предпочтениях москвичек

Почему "Красная Москва" стала символом эпохи?

Аромат оказался доступным, массовым и соответствовал представлению о женственности своего времени.

Какие ноты сегодня самые востребованные?

Часто выбирают гурманские, древесные и минеральные композиции с длинным шлейфом.

Стоит ли учитывать сезон при выборе духов?

Да, холод и тепло по-разному раскрывают аромат, поэтому многие подбирают парфюм под погоду.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
