Анна Маляева

Мумия в бигудях и тюрбане: тренд morning shed обещает красоту за ночь — но с побочными эффектами

Следование тренду morning shed ведёт к обезвоживанию кожи — дерматолог Тетерь
В социальных сетях стремительно набирает популярность ночной бьюти-ритуал, обещающий заметное преображение уже к утру. Пользователи демонстрируют, как засыпают с множеством аксессуаров на лице, волосах и даже зубах, уверяя, что результат стоит усилий. Однако специалисты предупреждают: за эффектной картинкой может скрываться вред для здоровья. Об этом сообщает редакция журнала "Новый очаг".

Патчи для глаз
В чём суть тренда morning shed

Тренд #morning shed, который в русском сегменте называют "утренней линькой", строится на идее максимального ухода за ночь. В ход идут маски, патчи, тейпы, бигуди, шёлковые тюрбаны и стоматологические капы. Всё это выглядит как комплексный подход к красоте и отлично работает в формате коротких видео.

На практике такой набор объединяет средства из разных сфер — ухода за кожей лица, волосами и полостью рта — без учёта того, как долго и при каких условиях их допустимо использовать. Именно это и вызывает опасения у врачей.

Маски и патчи: когда уход становится перегрузкой

Косметологи подчёркивают, что тканевые и гидрогелевые маски не рассчитаны на многочасовое ношение. Обычно их используют 10-20 минут, после чего материал начинает высыхать и может забирать влагу из кожи. Это усиливает обезвоживание и повышает чувствительность.

"При высыхании маска может начать вбирать влагу из кожи (эффект обратного осмоса), усугубляя обезвоживание", — отмечает врач-косметолог, дерматолог Софья Тетерь.

Дополнительный риск создаёт плотная окклюзия, нарушающая теплообмен и микроциркуляцию. Для ночного ухода специалисты рекомендуют выбирать средства, разработанные специально для сна, — именно такой подход лежит в основе продуманной ночной бьюти-рутины. Патчи под глаза допустимы лишь эпизодически и точно не на всю ночь: их эффект носит временный косметический характер.

Тейпы и бандажи: не для повседневного применения

Бандажи имеют чёткие медицинские показания и используются в восстановительный период после операций. В повседневном уходе они не нужны. Тейпы, которые активно применяют в рамках morning shed, могут вызывать раздражение, микроповреждения и контактный дерматит.

Клейкая основа способна травмировать защитный слой кожи, а сильное натяжение — нарушать крово- и лимфоотток. В итоге кратковременное "сияние" утром может обернуться воспалением и дискомфортом.

Бигуди и шёлковые аксессуары для волос

Мягкие бигуди из поролона считаются относительно безопасными, если накручивать сухие пряди и не создавать чрезмерного натяжения у корней. Опасность возникает при накручивании мокрых волос: парниковый эффект мешает нормальному высыханию и ослабляет структуру.

Шёлковые тюрбаны и наволочки, напротив, специалисты оценивают положительно. Они уменьшают трение, помогают сохранить влагу и особенно полезны для окрашенных, кудрявых и тонких волос. Дополнительно можно использовать лёгкие сыворотки для кожи головы и несколько капель масла на кончики.

Капы для зубов: медицинский инструмент, а не тренд

Стоматологи подчёркивают, что капы применяются строго по показаниям — при ортодонтическом лечении, бруксизме или после протезирования. Использовать их как элемент бьюти-ритуала не имеет смысла.

"Я рассматриваю капы как один из инструментов лечения пациента, а не ритуал красоты", — объясняет врач-стоматолог Антон Хундадзе.

Особую осторожность специалисты советуют проявлять с домашним отбеливанием: неправильно подобранные средства могут повредить эмаль. Эти риски во многом схожи с теми, о которых предупреждают эксперты, говоря о безопасности ночных кремов и других средств длительного действия.

Как ухаживать за собой ночью

  1. Используйте только те средства, которые предназначены для ночного применения.
  2. Не оставляйте маски, тейпы и патчи на всю ночь.
  3. Защищайте волосы с помощью шёлковых наволочек или тюрбанов.
  4. Капы применяйте исключительно по назначению врача.

Популярные вопросы о тренде morning shed

Можно ли оставлять маски и патчи на ночь?

Специалисты не рекомендуют этого из-за риска обезвоживания и раздражения кожи.

Опасны ли тейпы для лица?

При частом использовании и чувствительной коже они могут вызывать микротравмы и воспаление.

Что лучше для волос во сне?

Самый безопасный вариант — шёлковая наволочка или тюрбан без дополнительного натяжения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
