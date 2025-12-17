Маникюр снова как новый: простая хитрость сглаживает кутикулу так, будто вы только вышли из салона

Тонкая линия между ухоженным маникюром и неопрятным видом часто определяется состоянием кутикулы. Даже когда гель-лак выглядит безупречно и держится неделями, кожа вокруг ногтей успевает отрасти гораздо раньше. Именно поэтому многие ищут простой способ сохранить опрятность до следующего визита в салон, сообщает Voice.
Мастера маникюра отмечают: между коррекциями можно мягко убрать ороговевшие участки, не прибегая к щипчикам. Мицеллярная вода, которая есть почти в каждом доме, помогает размягчить кожу возле ногтей и делает процесс более деликатным. Этот подход особенно удобен тем, что не влияет на стойкость гель-лака и подходит для регулярного домашнего ухода.
По словам специалистов, нескольких плавных движений в одном направлении достаточно, чтобы убрать огрубевшие участки и вернуть ногтям свежий и аккуратный вид без риска микротравм.
Даже самое качественное покрытие сохраняется дольше, чем околоногтевая кожа, поэтому разница становится заметной уже через несколько дней. При попытках убрать заусенцы с помощью щипчиков или зубов возрастает риск появления ран, сухости и воспалений. Отсюда популярность более щадящих методов, которые помогают поддерживать эстетику без лишних повреждений.
Домашняя обработка с мицеллярной водой выручает перед важными встречами, поездками или фотосессиями, когда нужно быстро привести руки в порядок. Этот метод подходит и тем, кто регулярно использует уходовые масла и сыворотки, но сталкивается с быстрым отрастанием кутикулы. Легкая полировка после размягчения помогает сохранить эффект салонного маникюра на более долгий срок.
Использование мицеллярной воды считается одним из самых мягких способов промежуточного ухода. Оно снижает риск травмирования кожи, не требует профессиональных инструментов и занимает минимум времени. При этом важно соблюдать аккуратность, чтобы не задеть покрытие и не перепилить боковые валики.
Чтобы результат держался дольше, мастера рекомендуют сочетать несколько простых привычек.
Домашнюю обработку лучше проводить не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не истончить кожу.
Баф подходит для легкой полировки, а пилочка — для более выраженного выравнивания, но оба инструмента должны быть мягкими.
Да, если движения выполняются аккуратно и используются средства с нейтральным составом. Регулярность ухода помогает поддерживать здоровье и аккуратный вид так же эффективно, как и рекомендации по укреплению ногтей.
Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".