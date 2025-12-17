Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Маникюр снова как новый: простая хитрость сглаживает кутикулу так, будто вы только вышли из салона

Мицеллярная вода облегчает удаление наросшей кутикулы
Тонкая линия между ухоженным маникюром и неопрятным видом часто определяется состоянием кутикулы. Даже когда гель-лак выглядит безупречно и держится неделями, кожа вокруг ногтей успевает отрасти гораздо раньше. Именно поэтому многие ищут простой способ сохранить опрятность до следующего визита в салон, сообщает Voice.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как мицеллярная вода помогает поддерживать аккуратный маникюр

Мастера маникюра отмечают: между коррекциями можно мягко убрать ороговевшие участки, не прибегая к щипчикам. Мицеллярная вода, которая есть почти в каждом доме, помогает размягчить кожу возле ногтей и делает процесс более деликатным. Этот подход особенно удобен тем, что не влияет на стойкость гель-лака и подходит для регулярного домашнего ухода.

По словам специалистов, нескольких плавных движений в одном направлении достаточно, чтобы убрать огрубевшие участки и вернуть ногтям свежий и аккуратный вид без риска микротравм.

Почему кутикула быстро портит впечатление от маникюра

Даже самое качественное покрытие сохраняется дольше, чем околоногтевая кожа, поэтому разница становится заметной уже через несколько дней. При попытках убрать заусенцы с помощью щипчиков или зубов возрастает риск появления ран, сухости и воспалений. Отсюда популярность более щадящих методов, которые помогают поддерживать эстетику без лишних повреждений.

Когда такой способ особенно полезен

Домашняя обработка с мицеллярной водой выручает перед важными встречами, поездками или фотосессиями, когда нужно быстро привести руки в порядок. Этот метод подходит и тем, кто регулярно использует уходовые масла и сыворотки, но сталкивается с быстрым отрастанием кутикулы. Легкая полировка после размягчения помогает сохранить эффект салонного маникюра на более долгий срок.

Плюсы и минусы способа ухода

Использование мицеллярной воды считается одним из самых мягких способов промежуточного ухода. Оно снижает риск травмирования кожи, не требует профессиональных инструментов и занимает минимум времени. При этом важно соблюдать аккуратность, чтобы не задеть покрытие и не перепилить боковые валики.

Преимущества

  • Мягкое размягчение кожи.
  • Отсутствие риска порезов.
  • Сохранение стойкости гель-лака.
  • Доступность и простота применения.

Ограничения

  • Метод не заменяет полноценный аппаратный или комбинированный маникюр.
  • Требует аккуратности при работе пилочкой.
  • Эффект временный и зависит от особенностей кожи.

Советы по домашнему уходу за кутикулой

Чтобы результат держался дольше, мастера рекомендуют сочетать несколько простых привычек.

  • Использовать питательные масла для кутикулы ежедневно — это снижает риск образования заусенцев.
  • Избегать агрессивных растворителей и частого контакта с бытовой химией без перчаток.
  • Выбирать бафы средней мягкости, чтобы обработка была деликатной.
  • Не распаривать руки перед процедурой — влажная кожа становится более уязвимой к микроповреждениям.

Популярные вопросы

Как часто можно использовать этот способ

Домашнюю обработку лучше проводить не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не истончить кожу.

Что выбрать: пилочку или баф

Баф подходит для легкой полировки, а пилочка — для более выраженного выравнивания, но оба инструмента должны быть мягкими.

Подходит ли этот метод для чувствительной кожи

Да, если движения выполняются аккуратно и используются средства с нейтральным составом. Регулярность ухода помогает поддерживать здоровье и аккуратный вид так же эффективно, как и рекомендации по укреплению ногтей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ногти маникюр красота здоровье
