Кудри как из рекламы шампуня на полгода вперёд: модная биозавивка может потребовать жертв

Биозавивка ухудшает состояние повреждённых и обесцвеченных волос

Желание изменить образ часто приводит к простому, но судьбоносному вопросу — оставить волосы прямыми или добавить им выразительные кудри. Биозавивка стала компромиссом для тех, кто хочет добиться объёма и завитков без жёсткой химии. Процедура обещает стойкий результат и более мягкое воздействие на структуру волос.

Что такое биозавивка волос

Биозавивка — это долговременная укладка, при которой форма волос меняется за счет специального биохимического состава. Он проникает в структуру волоса и формирует завиток, который сохраняется на месяцы, а не до первого мытья головы.

В отличие от классической химической завивки здесь не используют аммиак, перекись водорода и тиогликолевую кислоту. Основным действующим веществом чаще всего становится цистеамин — аминокислота, родственная кератину волоса. Благодаря этому завитки выглядят мягче, а граница между отросшими корнями и длиной остается менее заметной, сообщает Halva Media.

Полностью безвредной процедуру назвать нельзя, но при грамотной технике и правильном уходе негативное воздействие можно свести к минимуму. Поддерживать эффект салонных процедур помогают и домашние ритуалы, например, уход за волосами с розмарином.

Виды биозавивки и эффект

Результат во многом зависит от схемы накрутки и типа коклюшек — специальных бигуди, на которые фиксируют пряди.

Классическая техника формирует упругие локоны среднего размера. Коклюшки располагают горизонтально, поэтому такой вариант часто выбирают для коротких стрижек, каре и боба.

формирует упругие локоны среднего размера. Коклюшки располагают горизонтально, поэтому такой вариант часто выбирают для коротких стрижек, каре и боба. Вертикальная биозавивка дает более естественные волны. Размер завитка регулируется диаметром коклюшек, а локоны выглядят плавно и мягко. Этот способ не подходит для очень коротких волос.

дает более естественные волны. Размер завитка регулируется диаметром коклюшек, а локоны выглядят плавно и мягко. Этот способ не подходит для очень коротких волос. Спиральная техника используется для создания афрокудрей . Пряди накручивают на мелкие коклюшки, из-за чего длина визуально сокращается. Такой вариант лучше смотрится на волосах ниже плеч.

. Пряди накручивают на мелкие коклюшки, из-за чего длина визуально сокращается. Такой вариант лучше смотрится на волосах ниже плеч. Пляжные локоны создают эффект легкой небрежности. Волны выглядят расслабленно и подходят для любой длины, если хочется максимально естественного результата.

Кому подходит биозавивка

Процедура подходит большинству типов волос, но есть ограничения. Осветленные, сильно поврежденные или многократно обесцвеченные пряди держат завиток хуже, поэтому мастер может порекомендовать сначала восстановление.

Также биозавивку не делают после кератинового выпрямления и процедур типа "ботокса для волос" — состав просто не сможет закрепиться.

К противопоказаниям относятся:

беременность;

повышенная чувствительность кожи головы;

склонность к аллергическим реакциям;

обострение кожных заболеваний;

частые агрессивные окрашивания.

Сколько держится эффект

В среднем биозавивка сохраняется от трёх до шести месяцев. Точный срок зависит от состояния волос, их пористости, наличия окрашивания и привычек в укладке.

Завитки постепенно растягиваются, поэтому волосы отрастают без резкой границы. Именно это делает биозавивку визуально более натуральной по сравнению с классической химической процедурой.

Как проходит процедура в салоне

Процесс начинается с диагностики. Мастер оценивает густоту, плотность и состояние волос, уточняет историю окрашиваний и ухода. Также учитывается форма стрижки: при ровном срезе часто рекомендуют каскад, чтобы локоны выглядели объёмнее.

Далее волосы глубоко очищают пилингом или шампунем, смывающим силиконы. При необходимости используют восстанавливающую маску. После этого пряди накручивают на коклюшки и наносят биосостав, который выдерживают от 15 до 30 минут.

Вся процедура занимает около трёх часов. В завершение состав смывают, наносят фиксатор и уходовые средства.

Уход за волосами после биозавивки

После процедуры привычный уход придется скорректировать. Это ключевой момент, от которого напрямую зависит срок службы завитка.

Основные рекомендации

Не мыть голову и не использовать фен первые три дня.

Выбирать шампуни и бальзамы для вьющихся волос.

Исключить средства с силиконами.

Сушить волосы феном с диффузором.

Распутывать локоны только во влажном состоянии.

Регулярно использовать увлажняющие несмываемые средства.

Укладывать кудри гелями, муссами или пенками.

Биозавивка может подсушивать длину и кожу головы. Сначала это уменьшает жирность, но без увлажнения быстро появляется пушистость и спутанность. Особенно внимательно к уходу стоит относиться в зрелом возрасте, когда структура волос меняется и требует более деликатного подхода, как это происходит в случае возрастных изменений волос после 40.

Сравнение биозавивки и химической завивки

Биозавивка выигрывает за счёт более мягкого состава и естественного внешнего вида локонов. Кудри выглядят живыми, а переход между корнями и длиной не бросается в глаза.

Химическая завивка дает более жёсткий и стойкий результат, но сильнее повреждает структуру волос и требует длительного восстановления. Выбор зависит от желаемого эффекта и готовности к уходу.

Плюсы и минусы биозавивки

Процедура имеет свои сильные и слабые стороны. Они особенно заметны при длительном ношении кудрей.

К плюсам относятся:

более щадящее воздействие по сравнению с "химией";

естественный вид локонов;

длительный эффект до шести месяцев.

Среди минусов:

риск сухости кончиков;

необходимость специального ухода;

наличие противопоказаний.

Советы по уходу за волосами с биозавивкой

Сразу после процедуры пересмотрите косметичку. Добавьте шампунь для вьющихся волос, питательный кондиционер, восстанавливающую маску и стайлинг. Используйте диффузор для фена и минимизируйте термоукладку. Регулярное увлажнение поможет сохранить форму и эластичность завитков.

Популярные вопросы о биозавивке волос

Как выбрать тип биозавивки

Ориентируйтесь на длину, форму стрижки и желаемый эффект. Для коротких волос подойдут классические локоны, для длинных — вертикальные или спиральные.

Сколько стоит биозавивка

Цена зависит от длины волос, уровня салона и используемых составов. В среднем процедура обходится дороже обычной укладки, но дешевле регулярных визитов к стилисту.

Что лучше — биозавивка или ежедневная укладка

Биозавивка экономит время на укладке, но требует системного ухода. Выбор зависит от образа жизни и готовности следовать рекомендациям.