Ламинирование бровей переезжает на дом: аккуратная форма на недели без записи и лишних трат

Ваши брови не держат форму, а гель исчезает уже через час после нанесения. С такой проблемой сталкиваются многие, и именно поэтому домашнее ламинирование бровей стало одним из самых обсуждаемых бьюти-трендов последних лет.
Процедура обещает аккуратные, приподнятые брови на несколько недель без визита в салон и серьёзных затрат.
Ламинирование действует по принципу долговременной фиксации волосков. С помощью специальных составов и водорастворимого клея брови выпрямляются, укладываются в нужном направлении и закрепляются. На поверхности волосков формируется защитный слой, который снижает влияние влаги, ветра и ультрафиолета, сообщает бьюти-раздел профильного издания Kondice.
В результате брови выглядят более густыми, ухоженными и сохраняют форму в течение 6-8 недель. Даже после умывания или снятия макияжа они остаются на месте. Особенно популярным стал эффект "мыльных бровей" — зачёсанные вверх волоски, которые визуально открывают взгляд и делают лицо свежее.
Процедура отлично подходит тем, у кого брови достаточно длинные, но растут в разные стороны или плохо поддаются укладке. Важно понимать, что ламинирование не создаёт новые волоски и не заполняет пустоты. Оно лишь подчёркивает то, что уже есть, делая форму более аккуратной и выразительной.
Домашний вариант привлекает своей доступностью, скоростью и возможностью получить стойкий результат без регулярных походов к мастеру.
Если вы сомневаетесь, подойдёт ли вам ламинирование, можно начать с самого лёгкого метода. Он держится до умывания и отлично подходит для тестирования образа или быстрой коррекции.
Для этого понадобятся фиксирующее мыло или обычное нейтральное мыло, щёточка для бровей и вода. Щёточку слегка смачивают, проводят по мылу и расчёсывают брови вверх, придавая им нужную форму. Такой способ даёт аккуратный результат без риска и затрат.
Для более стойкого результата существуют профессиональные наборы для домашнего ламинирования. Они рассчитаны на несколько процедур и по технологии близки к салонным.
Сначала брови очищают средством без масел, а кожу вокруг защищают тонким слоем вазелина. Затем на брови наносят специальный косметический клей для ламинирования — мягкий фиксирующий состав, который временно удерживает волоски в нужном положении и не повреждает кожу. С его помощью брови расчёсывают щёточкой, задавая форму, и накрывают зону фольгой.
После выдержки наносят питательный крем, снова закрывают и по истечении времени аккуратно расчёсывают брови. Финальный этап — укладка в желаемую форму.
Точность и аккуратность здесь играют ключевую роль. Составы нельзя передерживать, так как это может ослабить волоски. В течение первых 24 часов стоит избегать воды, чтобы фиксация не нарушилась. Тонкие слои средств работают лучше и безопаснее, чем избыточное количество продукта.
Неудачное ламинирование не является катастрофой. В первые сутки эффект можно ослабить, чаще промывая брови тёплой водой с мылом. Касторовое масло помогает восстановить волоски и поддержать их рост. Через 4-6 недель брови полностью обновятся, и результат процедуры исчезнет естественным образом.
Ламинирование не рекомендуется при экземе, розацее, дерматите и повышенной чувствительности кожи в области бровей. Также не стоит делать процедуру слишком часто. Безопасный интервал между сеансами составляет 4-6 недель, чтобы не перегружать фолликулы.
Домашняя процедура имеет очевидные преимущества, но и свои ограничения.
Всегда очищайте брови перед процедурой.
Используйте таймер и не превышайте рекомендованное время.
Делайте перерыв между процедурами не менее месяца.
Ухаживайте за бровями маслами между сеансами.
В среднем результат сохраняется от 6 до 8 недель, в зависимости от роста волосков и ухода.
Фиксирующее мыло стоит минимально, а набор для ламинирования рассчитан на 10-12 применений и обходится заметно дешевле салона.
Салон подойдёт для первого раза, а домашний вариант — для регулярного поддержания формы.
