Тонкая грань между стилем и новогодней ёлкой: пайетки и стразы диктуют новые правила

Блестящие элементы давно перестали быть атрибутом исключительно новогодних вечеринок. Сегодня пайетки и стразы — это инструмент стиля, который при грамотном подходе легко вписывается даже в повседневный гардероб. Главное — соблюдать баланс и помнить несколько базовых правил. Об этом сообщает 7days.
Самый простой и надёжный принцип — выделять только одну зону. Если вы выбираете топ с пайетками, остальные вещи должны быть максимально спокойными: лаконичные брюки, джинсы прямого кроя, однотонная обувь. Аналогично работает и низ: юбка или джинсы с пайетками лучше всего смотрятся в паре с простой водолазкой или рубашкой без декора.
Крупные пайетки сразу создают вечернее настроение и притягивают внимание. Мелкие же работают мягче и подходят даже для дневных выходов. Стразы дают точечное сияние, которое легче дозировать. Особенно выигрышно смотрятся вещи, где блеск распределён не по всей поверхности, а акцентирует детали — воротник, манжеты или карманы.
Самыми универсальными остаются серебро, золото, чёрный и тёмно-синий — они выглядят благородно и не спорят с базовым гардеробом. Яркие оттенки блеска требуют аккуратности и хорошего чувства меры. Безопасный приём — выбирать пайетки в тон ткани или с минимальным контрастом.
Блестящие элементы раскрываются только на фоне спокойной базы. Матовые ткани — хлопок, шерсть, плотный трикотаж — уравновешивают сияние и делают образ дороже. Например, лаконичный костюм легко оживляет один выразительный акцент, будь то сумка или блестящий свитер.
Небольшие сияющие детали — обувь, ремень, сумка — могут вписаться даже в офис, если дресс-код не слишком строгий. Полностью блестящие вещи лучше оставить для вечера и праздников. В повседневности выигрышнее смотрится эффект "скрытого сияния", заметного только при движении или определённом освещении.
Если вы сомневаетесь, начинать стоит именно с аксессуаров. Они добавляют образу искру, не перетягивая всё внимание на себя, и позволяют попробовать тренд без риска.
Пайетки и стразы часто воспринимаются как одно и то же, но работают в образе по-разному. Пайетки создают равномерное сияние и сразу притягивают внимание, поэтому они подходят для образов, где блеск играет главную роль. Даже небольшая зона с пайетками делает вещь заметной и задаёт настроение всему комплекту.
Стразы дают более точечный эффект и выглядят аккуратнее. Их легче встроить в повседневный стиль, особенно если декор расположен фрагментарно. Такой блеск не спорит с базовыми вещами и смотрится сдержаннее.
Если нужен яркий акцент — лучше выбирать пайетки. Для деликатного сияния и универсальности практичнее стразы.
Лучше начинать с нейтральных цветов и минимального декора. Оптимальный вариант — одна зона с блеском на фоне матовой ткани.
Да, если они мелкие, не слишком плотные и сочетаются с простой базой: джинсами, трикотажем, однотонными рубашками.
Стразы легче адаптируются к разным ситуациям, так как дают аккуратный блеск. Пайетки чаще ассоциируются с вечерними образами.
Сумки, ремни и обувь. Они добавляют сияние, не перегружая образ, и подходят даже тем, кто только начинает экспериментировать с трендом.
