Тонкая грань между стилем и новогодней ёлкой: пайетки и стразы диктуют новые правила

Пайетки в повседневном гардеробе сочетаются с базовыми вещами

Блестящие элементы давно перестали быть атрибутом исключительно новогодних вечеринок. Сегодня пайетки и стразы — это инструмент стиля, который при грамотном подходе легко вписывается даже в повседневный гардероб. Главное — соблюдать баланс и помнить несколько базовых правил. Об этом сообщает 7days.

Фото: Designed by Freepik by svetlanasokolova is licensed under publik domain Девушка в платье

Правило одного акцента

Самый простой и надёжный принцип — выделять только одну зону. Если вы выбираете топ с пайетками, остальные вещи должны быть максимально спокойными: лаконичные брюки, джинсы прямого кроя, однотонная обувь. Аналогично работает и низ: юбка или джинсы с пайетками лучше всего смотрятся в паре с простой водолазкой или рубашкой без декора.

Плюсы:

образ выглядит собранным и продуманным;

блеск не перегружает внешность;

легче адаптировать комплект под разный повод.

Минусы:

требует самодисциплины в выборе аксессуаров;

сложнее комбинировать несколько трендовых вещей сразу.

Размер и плотность блеска имеют значение

Крупные пайетки сразу создают вечернее настроение и притягивают внимание. Мелкие же работают мягче и подходят даже для дневных выходов. Стразы дают точечное сияние, которое легче дозировать. Особенно выигрышно смотрятся вещи, где блеск распределён не по всей поверхности, а акцентирует детали — воротник, манжеты или карманы.

Плюсы:

можно регулировать степень заметности;

легче вписать в повседневный стиль;

меньше риска выглядеть вычурно.

Минусы:

полностью расшитые вещи сложнее стилизовать;

не всегда уместны в строгом дресс-коде.

Цвет и фон решают всё

Самыми универсальными остаются серебро, золото, чёрный и тёмно-синий — они выглядят благородно и не спорят с базовым гардеробом. Яркие оттенки блеска требуют аккуратности и хорошего чувства меры. Безопасный приём — выбирать пайетки в тон ткани или с минимальным контрастом.

Баланс с базовыми вещами

Блестящие элементы раскрываются только на фоне спокойной базы. Матовые ткани — хлопок, шерсть, плотный трикотаж — уравновешивают сияние и делают образ дороже. Например, лаконичный костюм легко оживляет один выразительный акцент, будь то сумка или блестящий свитер.

Плюсы:

образ выглядит элегантно;

блеск работает как стильный штрих;

вещи легче комбинировать между собой.

Минусы:

активные фактуры рядом с пайетками противопоказаны;

требует хорошей базовой капсулы.

Когда блеск уместен

Небольшие сияющие детали — обувь, ремень, сумка — могут вписаться даже в офис, если дресс-код не слишком строгий. Полностью блестящие вещи лучше оставить для вечера и праздников. В повседневности выигрышнее смотрится эффект "скрытого сияния", заметного только при движении или определённом освещении.

Аксессуары как безопасный старт

Если вы сомневаетесь, начинать стоит именно с аксессуаров. Они добавляют образу искру, не перетягивая всё внимание на себя, и позволяют попробовать тренд без риска.

Плюсы:

минимальный риск перегруза;

легко заменить или убрать;

подходит для любого уровня смелости.

Минусы:

не всегда создают вау-эффект;

могут потеряться на сложном образе.

Пайетки и стразы в повседневном гардеробе

Пайетки и стразы часто воспринимаются как одно и то же, но работают в образе по-разному. Пайетки создают равномерное сияние и сразу притягивают внимание, поэтому они подходят для образов, где блеск играет главную роль. Даже небольшая зона с пайетками делает вещь заметной и задаёт настроение всему комплекту.

Стразы дают более точечный эффект и выглядят аккуратнее. Их легче встроить в повседневный стиль, особенно если декор расположен фрагментарно. Такой блеск не спорит с базовыми вещами и смотрится сдержаннее.

Если нужен яркий акцент — лучше выбирать пайетки. Для деликатного сияния и универсальности практичнее стразы.

Популярные вопросы о пайетках и стразах

Как выбрать блестящую вещь для повседневного образа?

Лучше начинать с нейтральных цветов и минимального декора. Оптимальный вариант — одна зона с блеском на фоне матовой ткани.

Можно ли носить пайетки днём?

Да, если они мелкие, не слишком плотные и сочетаются с простой базой: джинсами, трикотажем, однотонными рубашками.

Что выглядит универсальнее — пайетки или стразы?

Стразы легче адаптируются к разным ситуациям, так как дают аккуратный блеск. Пайетки чаще ассоциируются с вечерними образами.

Какие аксессуары с блеском самые безопасные?

Сумки, ремни и обувь. Они добавляют сияние, не перегружая образ, и подходят даже тем, кто только начинает экспериментировать с трендом.