Мария Круглова

Секрет дорогого зимнего образа раскрыт: одна деталь делает стиль безупречным даже в морозы

Пальто с воротником-стойкой вошли в тренды сезона 2025/26 — the Symbol
Стильная зима больше не требует сложных жертв: один акцент способен изменить весь образ и избавить от привычных аксессуаров. Высокий воротник уверенно перешёл из разряда деталей в категорию сезонных решений, которые одновременно согревают и формируют настроение образа. Всё чаще его выбирают те, кто ценит спокойную элегантность и хочет обойтись без шарфа, сообщает the Symbol.

Зимний воротник-стойка
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимний воротник-стойка

Почему высокий воротник снова на пике

Этот элемент долгое время оставался в тени, хотя его история уходит корнями в формальную одежду, военную униформу и классические пальто. Сегодня же воротник-стойка стал символом продуманного минимализма, способным заменить сразу два предмета: и шарф, и часть верхнего слоя. Он формирует чистый силуэт, подчёркивает посадку пальто и защищает от ветра, что особенно важно для городских зим. Актуальны любые варианты кроя: от приталенных моделей до свободных силуэтов, от длины миди до макси.

Недавние образы ведущих дизайнеров показывают, насколько гибко работает такой приём. Сдержанные оттенки серого, прямые брюки, лаконичные ботинки — и в результате создаётся образ, который легко адаптируется под разные задачи дня.

Практичность в повседневном ритме

Воротник-стойка позволяет без усилий менять настроение комплекта. Достаточно заменить классические брюки на джинсы, а обувь — на шнуровочные ботинки или сапоги. Этот подход хорошо работает в городской среде и помогает собрать образ, в котором стиль не уступает комфорту. В ряде случаев выручает и продуманная сезонная база — например, рекомендации по созданию тёплого зимнего гардероба показывают, что большую часть задач можно решить за счёт правильных тканей и слоёв.

Для тех, кто проводит много времени на улице, этот приём избавляет от необходимости постоянно поправлять шарф. Хорошая посадка воротника исключает продувание, а также помогает сохранить аккуратный вид даже при активном движении.

Как выбрать идеальное пальто с высоким воротником

Перед покупкой стоит оценить плотность материала, форму кроя и удобство застёжек. Чем выше воротник, тем лучше он будет работать в холод. Универсальные оттенки — графитовый, кремовый, тёмно-синий — облегчают комбинирование с базовой обувью и аксессуарами. Стоит учитывать и длину: макси создаёт вытянутый силуэт, миди — более динамичный.

Такие модели легко вписываются в гардероб с трикотажем: водолазки, кашемировые джемперы или молнии-"полуверы" станут практичным слоем под пальто. Это упрощает выбор одежды на каждый день и делает зимние комплекты более собранными.

Пальто с высоким воротником против классического

Пальто с воротником-стойкой выигрывает по практичности: оно лучше удерживает тепло и не требует шарфа. Классическое пальто эстетически универсально, но нуждается в дополнительных слоях. В первом случае силуэт выглядит более современно и графично, во втором — традиционно и мягче. При выборе можно ориентироваться на общие тренды зимней моды — например, актуальные фасоны и материалы, отражённые в подборках о том, как выстроить стильный зимний образ.

Советы по выбору

  • Оцените посадку воротника: он должен фиксироваться, но не стеснять движения.
  • Выбирайте натуральные ткани — шерсть, кашемир, смеси с мохером.
  • Предпочитайте застёжки, которые плотно закрывают горло.
  • Проверьте длину: макси — для холодных зим, миди — для активного ритма.

Популярные вопросы

Что лучше для холода — высокий воротник или шарф

Воротник обеспечивает стабильную защиту от ветра, но в сильные морозы их можно сочетать.

Как выбрать подходящую модель на каждый день

Ориентируйтесь на плотность ткани, силуэт и оттенок, который легко комбинировать с обувью и сумкой.

Можно ли носить такое пальто с капюшоном

Да, но капюшон должен быть среднего объёма, чтобы не создавать дискомфорта у шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
