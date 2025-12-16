Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сапоги, которые перетягивают внимание на себя: в 2026 они становятся инструментом сильных образов

Ковбойские сапоги сохраняют статус тренда в 2026 году
Каждый сезон обувь меняет настроение гардероба, но именно сапоги задают характер зимним образам. В 2026 году дизайнеры предлагают играть с формами, высотой и фактурами, делая привычные пары заметными и выразительными. Новые коллекции уже обозначили шесть направлений, которые обещают стать ключевыми. Об этом сообщает SYMBOL.

Бордовые сапоги
Бордовые сапоги

Ковбойские сапоги: стиль, проверенный временем

Мода на сапоги в духе вестерна не теряет позиций. Для нового сезона актуальны модели со скошенным каблуком, вытянутым носом и декоративной строчкой. Такие пары легко вписываются в современный городской стиль, сочетаясь с платьями, шубами и денимом. Они подойдут тем, кто любит акцентную обувь и не боится добавить образу дерзости.

Сапоги-чулки: элегантность в минимализме

Тренд ladylike по-прежнему на пике, и сапоги-чулки стали одной из его главных опор. Облегающее голенище подчёркивает линию ноги и делает образ более вытянутым. Варианты на маленькой шпильке kitten-heel подходят для тех, кто предпочитает утончённость, но не хочет жертвовать удобством. Такие модели гармонично сочетаются с объёмными шубами, пальто и вечерними платьями.

Экстра-высокие сапоги: тренд на масштаб

Гигантомания добралась и до обуви: заметность — главный ориентир моды последних лет. Поэтому на смену коротким ботинкам приходят ботфорты с широким голенищем, напоминающим рыбацкие сапоги. Они создают эффектный силуэт и становятся центральной деталью образа. В 2026 году дизайнеры предлагают играть с фактурами, сочетая матовую кожу, мягкие материалы и контрастные цвета.

Сапоги на танкетке: возвращение эстетики нулевых

Танкетка снова в центре внимания. Она визуально удлиняет ноги и обеспечивает комфорт, что делает такие модели отличной альтернативой классическим каблукам. В 2026 году танкетка появляется даже на сапогах, вдохновлённых эпохой y2k. Эти пары легко комбинировать с плотными колготками, короткими юбками, трикотажем и верхней одеждой прямого кроя.

Сапоги-гармошки: расслабленный стиль

Мягкое голенище, спускающееся складками, подчёркивает настроение «ленивой роскоши». Такие сапоги создают ощущение непринуждённости и отлично подходят для образов в эстетике messy girl. Их носят как с романтичными платьями, так и с объёмными пальто или джинсами. В 2026 году дизайнеры делают акцент на коже и замше, добавляя насыщенные оттенки.

Жокейские сапоги: универсальная классика

Высокие чёрные сапоги держатся вне времени, но в новом сезоне они вернулись как обязательный гардеробный элемент. Строгий силуэт, минимализм деталей и удобная колодка делают их идеальными для повседневных образов. Металлическая фурнитура добавляет свежести, а отсутствие лишних линий делает такую пару долгосрочной инвестицией.

Сравнение трендов: что выбрать в 2026 году

Ковбойские пары подходят для смелых образов, сапоги-чулки — для тех, кто любит элегантность, ботфорты — для максимального акцента. Танкетка обеспечивает комфорт, гармошка — расслабленность, а жокейские варианты — универсальность. При выборе важно учитывать образ жизни, погодные условия и частоту носки.

Советы по выбору сапог 2026 года

Ориентируйтесь на материалы: кожа и плотная замша служат дольше. Для повседневности выбирайте устойчивый каблук или танкетку. Если нужен выразительный акцент, подойдут ботфорты или ковбойские пары. Перед покупкой важно проверить посадку голенища — многие трендовые модели смотрятся выигрышно только при правильной высоте и объёме.

Популярные вопросы о модных сапогах 2026

Какая модель лучше всего подходит для зимы?
Жокейские сапоги и пары на устойчивой танкетке наиболее практичны в холодный сезон.

Можно ли носить сапоги-чулки с верхней одеждой?
Да, они эффектно смотрятся с объёмными пальто и шубами.

Какие сапоги будут универсальнее?
Жокейские — они подходят под большинство образов и долго не выходят из моды.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
