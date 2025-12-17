Один возвращает баланс, другой запечатывает влагу: секрет ухода, о котором часто забывают

Тонер увлажняет кожу в первые секунды после очищения

На первый взгляд тоник и тонер кажутся одинаковыми: оба освежают кожу, завершают очищение и подготавливают лицо к крему. Но косметологи уверяют — между ними есть принципиальная разница, которая влияет на результат ухода. Об этом сообщает VOICE.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Что такое тоник и зачем он нужен

Тоник — завершающий этап очищения, который восстанавливает естественный pH и убирает остатки умывающего средства. Нормальный кислотно-щелочной баланс кожи колеблется от 4 до 6 pH. Агрессивная косметика или жесткая вода могут нарушить этот барьер, из-за чего кожа становится сухой и раздражённой.

Тоник возвращает комфорт, устраняет чувство стянутости и подготавливает лицо к крему или сыворотке. В составе обычно присутствуют термальная вода, глицерин, кислоты (гиалуроновая, гликолевая, аскорбиновая), растительные экстракты и витамины.

Средство подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи, помогает регулировать выделение себума и придаёт ощущение свежести.

Что такое тонер и зачем он нужен

Тонеры пришли из Азии, где многоступенчатый уход давно стал обязательной частью ежедневной рутины. Главная задача — быстро увлажнить кожу сразу после умывания.

Текстура тонеров плотнее, чем у тоников: они могут быть гелеобразными или слегка маслянистыми. Основу составляют гиалуроновая кислота, алоэ вера и глицерин, а также пептиды, коллаген, кислоты и экстракты растений.

Тонер помогает коже удерживать влагу и усиливает действие последующих средств ухода.

Наносить тонер нужно в течение трёх секунд после умывания — именно тогда кожа лучше впитывает влагу. Тонеры идеально подходят для сухой и чувствительной кожи, формируя невидимую плёнку, которая препятствует испарению воды.

В чем разница между тоником и тонером

Тоник и тонер применяются после умывания, но действуют по-разному. Первый нормализует кислотность и завершает очищение, второй — удерживает влагу и делает кожу мягче.

Тоник — это логическое завершение очищающего этапа, а тонер — начало увлажнения. Косметологи советуют использовать тонер перед кремом, особенно если в нём есть гиалуроновая кислота: она лучше проникает в увлажнённую кожу.

Путаница в названиях объясняется тем, что на английском toner переводится как "тоник". Поэтому важно обращать внимание на уточнения на упаковке: тоник часто маркируется словом lotion, а тонер — softener или freshner.

Тоник или тонер

Тоник:

восстанавливает pH;

завершает очищение;

подходит для жирной и комбинированной кожи.

Тонер:

глубоко увлажняет;

повышает эластичность кожи;

идеален для сухой и чувствительной кожи.

Если кожа жирная или склонна к высыпаниям — подойдёт тоник. Для обезвоженной и тусклой кожи лучше выбрать тонер с гиалуроновой кислотой и растительными маслами.

Плюсы и минусы средств

Плюсы тоников:

быстро восстанавливают кислотный баланс;

снимают раздражение;

освежают и сужают поры.

Минусы:

спиртовые формулы могут пересушить кожу.

Плюсы тонеров:

дарят моментальное увлажнение;

придают коже упругость и тонус;

повышают эффективность кремов и сывороток.

Минусы:

слишком плотная текстура может быть неудобна для жирной кожи.

Советы по выбору

Определите тип кожи и её потребности. Для жирной и комбинированной подойдут тоники с кислотами. Для сухой кожи — тонеры с маслами и гиалуроновой кислотой. Не используйте спиртовые средства ежедневно — они разрушают барьер. Уделяйте внимание регулярному очищению и защите от солнца.

Если вы ищете универсальные формулы для всех типов кожи, обратите внимание на подборку лучших средств с гиалуроновой кислотой.

Популярные вопросы о тониках и тонерах

1. Можно ли использовать тоник и тонер одновременно?

Да, но в разное время: тоник утром, тонер вечером.

2. Нужно ли смывать тоник?

Нет, он остаётся на коже и готовит её к нанесению крема.

3. Почему тоник может вызывать жжение?

Возможно, в составе есть спирт или кислоты — выбирайте формулы для чувствительной кожи.

4. Можно ли наносить тонер руками?

Да, лёгкими похлопывающими движениями — так средство лучше впитается.