Один возвращает баланс, другой запечатывает влагу: секрет ухода, о котором часто забывают

На первый взгляд тоник и тонер кажутся одинаковыми: оба освежают кожу, завершают очищение и подготавливают лицо к крему. Но косметологи уверяют — между ними есть принципиальная разница, которая влияет на результат ухода. Об этом сообщает VOICE.
Тоник — завершающий этап очищения, который восстанавливает естественный pH и убирает остатки умывающего средства. Нормальный кислотно-щелочной баланс кожи колеблется от 4 до 6 pH. Агрессивная косметика или жесткая вода могут нарушить этот барьер, из-за чего кожа становится сухой и раздражённой.
Тоник возвращает комфорт, устраняет чувство стянутости и подготавливает лицо к крему или сыворотке. В составе обычно присутствуют термальная вода, глицерин, кислоты (гиалуроновая, гликолевая, аскорбиновая), растительные экстракты и витамины.
Средство подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи, помогает регулировать выделение себума и придаёт ощущение свежести.
Тонеры пришли из Азии, где многоступенчатый уход давно стал обязательной частью ежедневной рутины. Главная задача — быстро увлажнить кожу сразу после умывания.
Текстура тонеров плотнее, чем у тоников: они могут быть гелеобразными или слегка маслянистыми. Основу составляют гиалуроновая кислота, алоэ вера и глицерин, а также пептиды, коллаген, кислоты и экстракты растений.
Тонер помогает коже удерживать влагу и усиливает действие последующих средств ухода.
Наносить тонер нужно в течение трёх секунд после умывания — именно тогда кожа лучше впитывает влагу. Тонеры идеально подходят для сухой и чувствительной кожи, формируя невидимую плёнку, которая препятствует испарению воды.
Тоник и тонер применяются после умывания, но действуют по-разному. Первый нормализует кислотность и завершает очищение, второй — удерживает влагу и делает кожу мягче.
Тоник — это логическое завершение очищающего этапа, а тонер — начало увлажнения. Косметологи советуют использовать тонер перед кремом, особенно если в нём есть гиалуроновая кислота: она лучше проникает в увлажнённую кожу.
Путаница в названиях объясняется тем, что на английском toner переводится как "тоник". Поэтому важно обращать внимание на уточнения на упаковке: тоник часто маркируется словом lotion, а тонер — softener или freshner.
Тоник:
Тонер:
Если кожа жирная или склонна к высыпаниям — подойдёт тоник. Для обезвоженной и тусклой кожи лучше выбрать тонер с гиалуроновой кислотой и растительными маслами.
Плюсы тоников:
Минусы:
Плюсы тонеров:
Минусы:
Если вы ищете универсальные формулы для всех типов кожи, обратите внимание на подборку лучших средств с гиалуроновой кислотой.
Да, но в разное время: тоник утром, тонер вечером.
Нет, он остаётся на коже и готовит её к нанесению крема.
Возможно, в составе есть спирт или кислоты — выбирайте формулы для чувствительной кожи.
Да, лёгкими похлопывающими движениями — так средство лучше впитается.
