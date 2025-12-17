Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сухие губы как тревожная лампочка организма: эти способы выключат постоянный дискомфорт

Перепады температур вызывают микротрещины и шелушение губ — мастер Ольга Кройтор
Моя семья » Красота и стиль

Сухость и шелушение губ — не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о нехватке влаги, витаминов или неправильном уходе. Проблема проявляется не только зимой, когда воздух сухой и холодный, но и в любое время года. Как правильно ухаживать за губами, чтобы сохранить их мягкость и здоровье, — разбираемся подробно.

Портрет молодой женщины, наносящей бальзам для губ
Фото: Сгенерировано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (Лицензия OpenAI)
Портрет молодой женщины, наносящей бальзам для губ

Почему губы становятся сухими

Кожа губ устроена иначе, чем кожа на других участках лица: она тоньше, чувствительнее и не имеет сальных желез. Из-за этого губы не способны самостоятельно удерживать влагу, поэтому быстро пересыхают. Особенно часто это происходит зимой, когда включено отопление, а влажность воздуха падает до минимума.

На состояние губ влияют и погодные условия: мороз, ветер, жара и прямые солнечные лучи. Сухость усиливают привычка облизывать губы, недостаток витаминов и стресс, который снижает упругость кожи. В некоторых случаях трещины и шелушение могут указывать на заболевания — например, хейлит или ринит.

Нарушения питания тоже дают о себе знать. Отказ от полезных жиров и белков ради диет приводит к потере эластичности кожи и ухудшает способность клеток удерживать влагу.

Если вам знакома проблема обветренных губ в холодное время года, обратите внимание на советы по зимнему уходу за губами: правильная защита поможет предупредить трещины и восстановить баланс увлажнения.

Что делать, если губы пересохли

Первое правило — перестать облизывать губы. Слюна разрушает их защитный барьер, делая кожу ещё суше. При ощущении стянутости лучше сразу нанести бальзам или питательное масло.

Рекомендуется соблюдать простые принципы:

  1. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс.
  2. Ешьте продукты, богатые витаминами А, Е и группы B.
  3. Используйте защитные средства с SPF — даже зимой.
  4. Следите за влажностью воздуха в доме, особенно в отопительный сезон.

Увлажнитель воздуха поможет избежать пересушивания не только губ, но и всей кожи лица.

Домашний уход шаг за шагом

Губам нужен регулярный уход — очищение, отшелушивание, питание и защита.

  1. Очищение. Удаляйте косметику мицеллярной водой или мягкими средствами без спирта.
  2. Отшелушивание. Раз в неделю делайте нежный пилинг из мёда и сахара или специальный скраб для губ.
  3. Увлажнение. Выбирайте бальзамы и масла с гиалуроновой кислотой, церамидами и витамином Е.
  4. Защита. Наносите средство перед выходом на улицу, особенно при ветре и морозе.

"На сухой коже перманент делать нельзя, поэтому я рекомендую перед процедурой мягкий скраб и ланолиновую маску. Она работает как бальзам и придаёт коже блеск", — отмечает мастер перманентного макияжа Ольга Кройтор.

Лучшие средства для увлажнения

Бальзамы и масла, богатые натуральными компонентами, помогают восстановить мягкость губ.

В их составе должны быть:

  • пчелиный или растительный воск;
  • гиалуроновая кислота;
  • витамины А и Е;
  • масла авокадо, ши, какао, жожоба;
  • пантенол и церамиды.

Эти вещества создают лёгкую плёнку, которая удерживает влагу и заживляет микротрещины. Средства с окклюзивным эффектом особенно полезны зимой — они защищают кожу от ветра и холода.

Домашние и профессиональные средства

Домашние масла (оливковое, кокосовое, ши) отлично подходят для экспресс-ухода, если под рукой нет косметики. Однако у них нет фильтров от ультрафиолета и активных компонентов для восстановления кожи. Профессиональные бальзамы действуют комплексно: смягчают, защищают и стимулируют регенерацию.

При выборе косметики ориентируйтесь на тип кожи и сезон: зимой подойдут плотные текстуры с воском и маслами, летом — лёгкие бальзамы с SPF. Об этом сообщает Apteka. Ru.

Плюсы и минусы популярных средств

Плюсы:

  • восстанавливают эластичность и гладкость;
  • защищают от мороза и ветра;
  • устраняют микротрещины и воспаления.

Минусы:

  • некоторые дешёвые продукты содержат парафины, вызывающие сухость;
  • при слишком частом использовании возможен эффект привыкания.

Советы по уходу за губами

  1. Откажитесь от матовых помад при шелушении.
  2. Раз в неделю делайте пилинг и ночную маску.
  3. Увлажняйте кожу не только снаружи, но и изнутри.
  4. Храните бальзам при комнатной температуре — мороз портит текстуру.
  5. Проверяйте состав косметики: избегайте ароматизаторов и спирта.

Популярные вопросы о сухости губ

1. Почему губы постоянно трескаются?

Причиной может быть недостаток влаги, дефицит витаминов или привычка облизывать губы.

2. Можно ли наносить бальзам несколько раз в день?

Да, но не стоит злоупотреблять — кожа должна дышать и восстанавливаться самостоятельно.

3. Как быстро смягчить губы дома?

Нанесите оливковое масло или бальзам с ланолином на ночь — утром кожа станет мягче.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы губы зима кожа красота здоровье косметика
Новости Все >
От постельного белья в плацкарте можно отказаться — РЖД
Цельнозерновой хлеб сохраняет сытость без скачков сахара — диетологи
Постоянный скроллинг вызывает утомление и зависимость – невролог Орлов
Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob
Произведения искусства становятся частью оформления кухонь — Real Simple
Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном
Активный сабвуфер добавил глубокие низкие частоты без шума — Autoblog
Редкий тюлень-монах появился у Порту-дель-Лидо в Венеции — ANSA
Естественные оттенки волос вытесняют блонд в сезоне 2026 года — E.M.Foco
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением Александр Рощин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob
Произведения искусства становятся частью оформления кухонь — Real Simple
Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном
Вулкан Безымянный на Камчатке вырос почти до прежнего уровня
Спатифиллум очищает воздух и цветёт зимой — EnergoZrouti.cz
Активный сабвуфер добавил глубокие низкие частоты без шума — Autoblog
Вафли "Три сыра" можно жарить оладьями без вафельницы
Совпадение личного и семейного кризиса повышает риск развода — семейный психолог
Птицы распознают тревожные сигналы друг друга — орнитолог Кеннерли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.