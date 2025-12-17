Сухие губы как тревожная лампочка организма: эти способы выключат постоянный дискомфорт

Перепады температур вызывают микротрещины и шелушение губ — мастер Ольга Кройтор

Сухость и шелушение губ — не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о нехватке влаги, витаминов или неправильном уходе. Проблема проявляется не только зимой, когда воздух сухой и холодный, но и в любое время года. Как правильно ухаживать за губами, чтобы сохранить их мягкость и здоровье, — разбираемся подробно.

Почему губы становятся сухими

Кожа губ устроена иначе, чем кожа на других участках лица: она тоньше, чувствительнее и не имеет сальных желез. Из-за этого губы не способны самостоятельно удерживать влагу, поэтому быстро пересыхают. Особенно часто это происходит зимой, когда включено отопление, а влажность воздуха падает до минимума.

На состояние губ влияют и погодные условия: мороз, ветер, жара и прямые солнечные лучи. Сухость усиливают привычка облизывать губы, недостаток витаминов и стресс, который снижает упругость кожи. В некоторых случаях трещины и шелушение могут указывать на заболевания — например, хейлит или ринит.

Нарушения питания тоже дают о себе знать. Отказ от полезных жиров и белков ради диет приводит к потере эластичности кожи и ухудшает способность клеток удерживать влагу.

Если вам знакома проблема обветренных губ в холодное время года, обратите внимание на советы по зимнему уходу за губами: правильная защита поможет предупредить трещины и восстановить баланс увлажнения.

Что делать, если губы пересохли

Первое правило — перестать облизывать губы. Слюна разрушает их защитный барьер, делая кожу ещё суше. При ощущении стянутости лучше сразу нанести бальзам или питательное масло.

Рекомендуется соблюдать простые принципы:

Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс. Ешьте продукты, богатые витаминами А, Е и группы B. Используйте защитные средства с SPF — даже зимой. Следите за влажностью воздуха в доме, особенно в отопительный сезон.

Увлажнитель воздуха поможет избежать пересушивания не только губ, но и всей кожи лица.

Домашний уход шаг за шагом

Губам нужен регулярный уход — очищение, отшелушивание, питание и защита.

Очищение. Удаляйте косметику мицеллярной водой или мягкими средствами без спирта. Отшелушивание. Раз в неделю делайте нежный пилинг из мёда и сахара или специальный скраб для губ. Увлажнение. Выбирайте бальзамы и масла с гиалуроновой кислотой, церамидами и витамином Е. Защита. Наносите средство перед выходом на улицу, особенно при ветре и морозе.

"На сухой коже перманент делать нельзя, поэтому я рекомендую перед процедурой мягкий скраб и ланолиновую маску. Она работает как бальзам и придаёт коже блеск", — отмечает мастер перманентного макияжа Ольга Кройтор.

Лучшие средства для увлажнения

Бальзамы и масла, богатые натуральными компонентами, помогают восстановить мягкость губ.

В их составе должны быть:

пчелиный или растительный воск;

гиалуроновая кислота;

витамины А и Е;

масла авокадо, ши, какао, жожоба;

пантенол и церамиды.

Эти вещества создают лёгкую плёнку, которая удерживает влагу и заживляет микротрещины. Средства с окклюзивным эффектом особенно полезны зимой — они защищают кожу от ветра и холода.

Домашние и профессиональные средства

Домашние масла (оливковое, кокосовое, ши) отлично подходят для экспресс-ухода, если под рукой нет косметики. Однако у них нет фильтров от ультрафиолета и активных компонентов для восстановления кожи. Профессиональные бальзамы действуют комплексно: смягчают, защищают и стимулируют регенерацию.

При выборе косметики ориентируйтесь на тип кожи и сезон: зимой подойдут плотные текстуры с воском и маслами, летом — лёгкие бальзамы с SPF. Об этом сообщает Apteka. Ru.

Плюсы и минусы популярных средств

Плюсы:

восстанавливают эластичность и гладкость;

защищают от мороза и ветра;

устраняют микротрещины и воспаления.

Минусы:

некоторые дешёвые продукты содержат парафины, вызывающие сухость;

при слишком частом использовании возможен эффект привыкания.

Советы по уходу за губами

Откажитесь от матовых помад при шелушении. Раз в неделю делайте пилинг и ночную маску. Увлажняйте кожу не только снаружи, но и изнутри. Храните бальзам при комнатной температуре — мороз портит текстуру. Проверяйте состав косметики: избегайте ароматизаторов и спирта.

Популярные вопросы о сухости губ

1. Почему губы постоянно трескаются?

Причиной может быть недостаток влаги, дефицит витаминов или привычка облизывать губы.

2. Можно ли наносить бальзам несколько раз в день?

Да, но не стоит злоупотреблять — кожа должна дышать и восстанавливаться самостоятельно.

3. Как быстро смягчить губы дома?

Нанесите оливковое масло или бальзам с ланолином на ночь — утром кожа станет мягче.