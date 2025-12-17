Сухие губы как тревожная лампочка организма: эти способы выключат постоянный дискомфорт

Сухость и шелушение губ — не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о нехватке влаги, витаминов или неправильном уходе. Проблема проявляется не только зимой, когда воздух сухой и холодный, но и в любое время года. Как правильно ухаживать за губами, чтобы сохранить их мягкость и здоровье, — разбираемся подробно.
Кожа губ устроена иначе, чем кожа на других участках лица: она тоньше, чувствительнее и не имеет сальных желез. Из-за этого губы не способны самостоятельно удерживать влагу, поэтому быстро пересыхают. Особенно часто это происходит зимой, когда включено отопление, а влажность воздуха падает до минимума.
На состояние губ влияют и погодные условия: мороз, ветер, жара и прямые солнечные лучи. Сухость усиливают привычка облизывать губы, недостаток витаминов и стресс, который снижает упругость кожи. В некоторых случаях трещины и шелушение могут указывать на заболевания — например, хейлит или ринит.
Нарушения питания тоже дают о себе знать. Отказ от полезных жиров и белков ради диет приводит к потере эластичности кожи и ухудшает способность клеток удерживать влагу.
Если вам знакома проблема обветренных губ в холодное время года, обратите внимание на советы по зимнему уходу за губами: правильная защита поможет предупредить трещины и восстановить баланс увлажнения.
Первое правило — перестать облизывать губы. Слюна разрушает их защитный барьер, делая кожу ещё суше. При ощущении стянутости лучше сразу нанести бальзам или питательное масло.
Рекомендуется соблюдать простые принципы:
Увлажнитель воздуха поможет избежать пересушивания не только губ, но и всей кожи лица.
Губам нужен регулярный уход — очищение, отшелушивание, питание и защита.
"На сухой коже перманент делать нельзя, поэтому я рекомендую перед процедурой мягкий скраб и ланолиновую маску. Она работает как бальзам и придаёт коже блеск", — отмечает мастер перманентного макияжа Ольга Кройтор.
Бальзамы и масла, богатые натуральными компонентами, помогают восстановить мягкость губ.
В их составе должны быть:
Эти вещества создают лёгкую плёнку, которая удерживает влагу и заживляет микротрещины. Средства с окклюзивным эффектом особенно полезны зимой — они защищают кожу от ветра и холода.
Домашние масла (оливковое, кокосовое, ши) отлично подходят для экспресс-ухода, если под рукой нет косметики. Однако у них нет фильтров от ультрафиолета и активных компонентов для восстановления кожи. Профессиональные бальзамы действуют комплексно: смягчают, защищают и стимулируют регенерацию.
При выборе косметики ориентируйтесь на тип кожи и сезон: зимой подойдут плотные текстуры с воском и маслами, летом — лёгкие бальзамы с SPF. Об этом сообщает Apteka. Ru.
Плюсы:
Минусы:
Причиной может быть недостаток влаги, дефицит витаминов или привычка облизывать губы.
Да, но не стоит злоупотреблять — кожа должна дышать и восстанавливаться самостоятельно.
Нанесите оливковое масло или бальзам с ланолином на ночь — утром кожа станет мягче.
