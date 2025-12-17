Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Идеальные кудри на картинке — колтуны в реальности: нашумевший метод превратил уход в испытание

Метод Curly Girl вызывает спутывание и сухость кудрявых волос
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы метод Curly Girl стал популярным среди владельцев кудрявых волос, обещая идеальные локоны и лёгкость ухода. Но действительно ли этот подход оправдывает ожидания? Специалисты всё чаще говорят о разрыве между обещаниями и реальностью, с которой сталкиваются люди на практике. Об этом сообщает дзен-канал "Модный завет".

Девушка с кудрявыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с кудрявыми волосами

Что такое Curly Girl Method

Curly Girl Method (CGM) — это система ухода за волосами, ориентированная на кудрявую и волнистую текстуру. Она предполагает отказ от силиконов, активное использование гелей для фиксации завитка и строгий запрет на расчёсывание сухих волос. В методе также большое внимание уделяется увлажнению, кондиционированию и использованию деликатных тканей — от микрофибры до шёлка — как в сушке, так и во время сна.

На бумаге система выглядит логично, но на практике она оказывается далека от универсальности и требует куда больше усилий, чем обещает.

Когда стрижка не заменит укладку

Один из ключевых мифов метода — идея, что правильно выполненная стрижка способна изменить структуру волос и "запустить" завиток. На деле это невозможно: форма кудря зависит от строения волосяного фолликула, а не от длины или формы среза.

Кудри — это форма волоса, которая зависит от роста волосяного фолликула. Это не что-то, что можно изменить с помощью стрижки. Стрижка действительно может облегчить укладку и сделать причёску аккуратнее, но без стайлинга она не создаёт локоны "сама по себе".

Странные правила и жёсткие ограничения

Одно из самых спорных требований метода — полный запрет на расчёсывание сухих волос. В реальности это часто приводит к образованию колтунов, особенно с учётом того, что кудрявые волосы моют реже. Расчёсывание под душем с большим количеством кондиционера проблему не решает, а лишь откладывает её.

Кудрявые волосы действительно медленнее загрязняются, но это не отменяет спутывания. Колтуны — прямое следствие таких ограничений. Сюда же относится и отказ от обычных полотенец в пользу микрофибры или хлопковых футболок — правило, которое подаётся как обязательное, хотя реальный эффект от него сильно преувеличен.

Стайлинг как замкнутый круг

Метод строится вокруг постоянного использования гелей и кремов для формирования завитка. Без регулярного смывания и расчёсывания такие средства накапливаются, утяжеляют волосы и усиливают спутывание. В результате уход превращается в сложную многоступенчатую систему, где каждый пропущенный шаг ведёт к проблемам.

Книга Лоррэн Мэсси и спорные рекомендации

Автор метода Лоррэн Мэсси в своей книге признаёт, что трудности с кудрями часто связаны не только с волосами, но и с эмоциональным напряжением. Однако некоторые советы выглядят сомнительно с точки зрения здоровья кожи головы.

Например, рекомендация заменять шампунь кондиционером и не смывать его полностью может привести к раздражению и проблемам, особенно при чувствительной коже.

Реальные отзывы без иллюзий

Бьюти-блогер Маша Ботвинина, протестировавшая систему без смены стрижки, отмечала, что результат оказался непредсказуемым. Волосы выглядели сухими, завиток был слабым, а общий вид причёски — неаккуратным.

Плюсы и минусы Curly Girl Method

У метода есть сильные стороны. Он учит внимательному отношению к текстуре волос и помогает отказаться от агрессивных привычек. Иногда увлажнение действительно улучшает внешний вид сухих локонов.

Но минусов тоже немало:

  • жёсткие запреты часто приводят к спутыванию;
  • метод подходит не всем типам волос;
  • уход становится сложным и трудоёмким, особенно в условиях зимнего ухода за волосами.

Советы по уходу за кудрявыми волосами

  1. Рассматривайте стрижку как инструмент, а не чудо-решение.
  2. Используйте стайлинг умеренно и регулярно очищайте волосы.
  3. Подбирайте уход под свою кожу головы, а не под универсальные правила.
  4. Допускайте расчёсывание, если оно действительно облегчает жизнь и состояние волос.

Популярные вопросы о Curly Girl Method

Можно ли полностью отказаться от расчёсывания сухих волос?

На практике это часто приводит к колтунам. Более гибкий подход оказывается безопаснее.

Подходит ли метод всем кудрявым?

Нет, результат сильно зависит от структуры волос и кожи головы.

Обязательно ли убирать силиконы?

Не всегда. В некоторых случаях они помогают защитить волосы и снизить ломкость.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы стиль волосы красота
Новости Все >
В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
Придверная зона считается основным источником грязи в доме — The Spruce
В Альпах учёные нашли тысячи отпечатков, раскрывающих детали жизни динозавров
Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин
Филиппа Киркорова огорчили нападки на Аллу Пугачёву
После солнцестояния световой день в Северном полушарии начинает расти — The Guardian
Прасарита падоттанасана снижает напряжение в спине — инструкторы йоги
Самовольная вырубка ёлки с использованием авто подпадает под статью 8.28 КоАП
Мировые экономзапасы алмазов оценили в 1,8 млрд карат — Тахиев
Сейчас читают
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Последние материалы
Придверная зона считается основным источником грязи в доме — The Spruce
В Альпах учёные нашли тысячи отпечатков, раскрывающих детали жизни динозавров
Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин
Остатки чая ускоряют всходы рассады семян на 2 – 3 дня
Филиппа Киркорова огорчили нападки на Аллу Пугачёву
Домашний хлеб из пшеничной муки пекут без спецоборудования
Гороскоп: Деве сложнее всего с Овном и Стрельцом
Новый вид медузы Tripedalia maipoensis обладает 24 глазами — Popular Mechanics
Сорт картофеля Барон созревает за 60–70 дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.