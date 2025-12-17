Идеальные кудри на картинке — колтуны в реальности: нашумевший метод превратил уход в испытание

Метод Curly Girl вызывает спутывание и сухость кудрявых волос

В последние годы метод Curly Girl стал популярным среди владельцев кудрявых волос, обещая идеальные локоны и лёгкость ухода. Но действительно ли этот подход оправдывает ожидания? Специалисты всё чаще говорят о разрыве между обещаниями и реальностью, с которой сталкиваются люди на практике. Об этом сообщает дзен-канал "Модный завет".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с кудрявыми волосами

Что такое Curly Girl Method

Curly Girl Method (CGM) — это система ухода за волосами, ориентированная на кудрявую и волнистую текстуру. Она предполагает отказ от силиконов, активное использование гелей для фиксации завитка и строгий запрет на расчёсывание сухих волос. В методе также большое внимание уделяется увлажнению, кондиционированию и использованию деликатных тканей — от микрофибры до шёлка — как в сушке, так и во время сна.

На бумаге система выглядит логично, но на практике она оказывается далека от универсальности и требует куда больше усилий, чем обещает.

Когда стрижка не заменит укладку

Один из ключевых мифов метода — идея, что правильно выполненная стрижка способна изменить структуру волос и "запустить" завиток. На деле это невозможно: форма кудря зависит от строения волосяного фолликула, а не от длины или формы среза.

Кудри — это форма волоса, которая зависит от роста волосяного фолликула. Это не что-то, что можно изменить с помощью стрижки. Стрижка действительно может облегчить укладку и сделать причёску аккуратнее, но без стайлинга она не создаёт локоны "сама по себе".

Странные правила и жёсткие ограничения

Одно из самых спорных требований метода — полный запрет на расчёсывание сухих волос. В реальности это часто приводит к образованию колтунов, особенно с учётом того, что кудрявые волосы моют реже. Расчёсывание под душем с большим количеством кондиционера проблему не решает, а лишь откладывает её.

Кудрявые волосы действительно медленнее загрязняются, но это не отменяет спутывания. Колтуны — прямое следствие таких ограничений. Сюда же относится и отказ от обычных полотенец в пользу микрофибры или хлопковых футболок — правило, которое подаётся как обязательное, хотя реальный эффект от него сильно преувеличен.

Стайлинг как замкнутый круг

Метод строится вокруг постоянного использования гелей и кремов для формирования завитка. Без регулярного смывания и расчёсывания такие средства накапливаются, утяжеляют волосы и усиливают спутывание. В результате уход превращается в сложную многоступенчатую систему, где каждый пропущенный шаг ведёт к проблемам.

Книга Лоррэн Мэсси и спорные рекомендации

Автор метода Лоррэн Мэсси в своей книге признаёт, что трудности с кудрями часто связаны не только с волосами, но и с эмоциональным напряжением. Однако некоторые советы выглядят сомнительно с точки зрения здоровья кожи головы.

Например, рекомендация заменять шампунь кондиционером и не смывать его полностью может привести к раздражению и проблемам, особенно при чувствительной коже.

Реальные отзывы без иллюзий

Бьюти-блогер Маша Ботвинина, протестировавшая систему без смены стрижки, отмечала, что результат оказался непредсказуемым. Волосы выглядели сухими, завиток был слабым, а общий вид причёски — неаккуратным.

Плюсы и минусы Curly Girl Method

У метода есть сильные стороны. Он учит внимательному отношению к текстуре волос и помогает отказаться от агрессивных привычек. Иногда увлажнение действительно улучшает внешний вид сухих локонов.

Но минусов тоже немало:

жёсткие запреты часто приводят к спутыванию;

метод подходит не всем типам волос;

уход становится сложным и трудоёмким, особенно в условиях зимнего ухода за волосами.

Советы по уходу за кудрявыми волосами

Рассматривайте стрижку как инструмент, а не чудо-решение. Используйте стайлинг умеренно и регулярно очищайте волосы. Подбирайте уход под свою кожу головы, а не под универсальные правила. Допускайте расчёсывание, если оно действительно облегчает жизнь и состояние волос.

Популярные вопросы о Curly Girl Method

Можно ли полностью отказаться от расчёсывания сухих волос?

На практике это часто приводит к колтунам. Более гибкий подход оказывается безопаснее.

Подходит ли метод всем кудрявым?

Нет, результат сильно зависит от структуры волос и кожи головы.

Обязательно ли убирать силиконы?

Не всегда. В некоторых случаях они помогают защитить волосы и снизить ломкость.