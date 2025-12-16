Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Новый бьюти-тренд зимы пошёл против цвета года: клубничный макияж пережил холодную трансформацию

Морозно-розовый оттенок стал главным трендом зимнего макияжа — InStyle
Моя семья » Красота и стиль

Американская компания Pantone, известная своей системой подбора и стандартизации цветов, уже назвала цвет года — Cloud Dancer, но в праздничном макияже внимание смещается совсем в другую сторону. В бьюти-пространстве уверенно закрепляется морозно-розовый оттенок, который захватил TikTok и зимние мудборды визажистов.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Этот цвет сочетает холод, сияние и ностальгию по началу 2000-х, превращаясь в главный визуальный акцент сезона. Об этом сообщает греческое профильное издание о макияже и красоте InStyle.

Что такое морозно-розовый и почему о нём говорят

Морозно-розовый — это нежный розовый с молочным подтоном и холодным, слегка сиреневым отливом. Он не уходит в фиолетовый, а за счёт перламутрового финиша отражает свет мягко и "ледяно". Именно этот эффект создаёт визуальный образ "розового сахара", который активно обсуждают в BeautyTok. Оттенок вызывает ассоциации с эстетикой Y2K, то есть стилем начала 2000-х с глянцем, перламутром и наивным "пластиковым" сиянием. Он снова доминирует в зимних образах — от макияжа до аксессуаров.

Почему морозно-розовый стал цветом сезона

По сути этот тренд — зимняя интерпретация летнего клубничного макияжа. Он такой же монохромный и выразительный, но вместо влажного блеска здесь используется холодное мерцание. Красные и ягодные оттенки уступают место опаловому сиянию. Губы, скулы и веки выглядят свежо, но без излишнего глянца, что особенно актуально в холодное время года.

Как адаптировать тренд под повседневный макияж

Проще всего начать с губ, но здесь важна подготовка. Перламутровые текстуры подчёркивают сухость, поэтому мягкий скраб и увлажняющий бальзам — обязательный этап. Для более яркого Y2K-эффекта многие наносят тонкий слой консилера, чтобы нейтрализовать естественный оттенок губ и усилить холодное сияние помады или блеска.

Гармония оттенков: скулы, глаза и тон

  • Румяна в морозно-розовой гамме лучше наносить под глаза и мягко растушёвывать к вискам. Такой приём создаёт цельный образ и отсылает к гламурному стилю "бэбидолл", который снова стал популярным.
  • Для глаз подойдут холодные металлические тени и лёгкое затемнение складки века.
  • Важно, чтобы база лица была сатиновой: не матовой и не слишком влажной. Именно такой финиш позволяет сиянию выглядеть современно.
  • Финальный штрих — серебристо-белый хайлайтер на скулах и переносице.

Сравнение: морозно-розовый и тёплый розовый

Тёплый розовый делает макияж мягким и романтичным, но может выглядеть слишком "летним". Морозно-розовый, напротив, подчёркивает зимний характер образа, добавляя холодное сияние и визуальную свежесть. Он лучше сочетается с плотными тональными средствами, зимними текстурами кожи и светлой палитрой макияжа.

Плюсы и минусы морозно-розового оттенка

Этот тренд выглядит эффектно, но требует аккуратного исполнения.

Плюсы:

  • подчёркивает свежесть лица,
  • создаёт модный Y2K-эффект,
  • подходит для праздничного макияжа.

Минусы:

  • перламутр может выделять сухость кожи и губ,
  • оттенок требует хорошей базы и баланса текстур.

Советы по макияжу в морозно-розовых тонах

  1. Подготовьте кожу губ с помощью мягкого скраба и бальзама.

  2. Используйте консилер для выравнивания тона губ при желании.

  3. Подберите румяна и тени в одной холодной гамме.

  4. Выберите сатиновый тон для лица.

  5. Добавьте серебристо-белый хайлайтер для финального сияния.

Популярные вопросы о морозно-розовом макияже

Как выбрать морозно-розовую помаду?

Ищите холодный розовый с молочным или перламутровым финишем без жёлтого подтона.

Подходит ли этот оттенок для повседневного макияжа?

Да, если использовать его в умеренном количестве и сочетать с нейтральным тоном кожи.

Что лучше: блеск или помада?

Блеск даёт более выраженный "ледяной" эффект, помада — аккуратный и носибельный вариант.

Подходит ли морозно-розовый оттенок разным оттенкам кожи?

Да, этот цвет достаточно универсален. На светлой коже он подчёркивает холодное сияние, на нейтральной выглядит свежо, а на более тёплой — создаёт выразительный контраст, особенно при правильном подборе тона лица.

Можно ли использовать морозно-розовый макияж без перламутра?

Можно, но эффект будет менее трендовым. Именно лёгкое мерцание и жемчужный финиш делают морозно-розовый актуальным и визуально "зимним". Без сияния оттенок теряет характерную "ледяную" глубину.

С какими элементами гардероба лучше всего сочетается этот макияж?

Морозно-розовый особенно гармонично смотрится с монохромными образами, светлыми тканями, серебристыми аксессуарами и минималистичными силуэтами. Он хорошо дополняет как вечерние, так и лаконичные зимние образы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы зима макияж красота
