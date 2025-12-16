Новый бьюти-тренд зимы пошёл против цвета года: клубничный макияж пережил холодную трансформацию

Американская компания Pantone, известная своей системой подбора и стандартизации цветов, уже назвала цвет года — Cloud Dancer, но в праздничном макияже внимание смещается совсем в другую сторону. В бьюти-пространстве уверенно закрепляется морозно-розовый оттенок, который захватил TikTok и зимние мудборды визажистов.
Этот цвет сочетает холод, сияние и ностальгию по началу 2000-х, превращаясь в главный визуальный акцент сезона. Об этом сообщает греческое профильное издание о макияже и красоте InStyle.
Морозно-розовый — это нежный розовый с молочным подтоном и холодным, слегка сиреневым отливом. Он не уходит в фиолетовый, а за счёт перламутрового финиша отражает свет мягко и "ледяно". Именно этот эффект создаёт визуальный образ "розового сахара", который активно обсуждают в BeautyTok. Оттенок вызывает ассоциации с эстетикой Y2K, то есть стилем начала 2000-х с глянцем, перламутром и наивным "пластиковым" сиянием. Он снова доминирует в зимних образах — от макияжа до аксессуаров.
По сути этот тренд — зимняя интерпретация летнего клубничного макияжа. Он такой же монохромный и выразительный, но вместо влажного блеска здесь используется холодное мерцание. Красные и ягодные оттенки уступают место опаловому сиянию. Губы, скулы и веки выглядят свежо, но без излишнего глянца, что особенно актуально в холодное время года.
Проще всего начать с губ, но здесь важна подготовка. Перламутровые текстуры подчёркивают сухость, поэтому мягкий скраб и увлажняющий бальзам — обязательный этап. Для более яркого Y2K-эффекта многие наносят тонкий слой консилера, чтобы нейтрализовать естественный оттенок губ и усилить холодное сияние помады или блеска.
Тёплый розовый делает макияж мягким и романтичным, но может выглядеть слишком "летним". Морозно-розовый, напротив, подчёркивает зимний характер образа, добавляя холодное сияние и визуальную свежесть. Он лучше сочетается с плотными тональными средствами, зимними текстурами кожи и светлой палитрой макияжа.
Этот тренд выглядит эффектно, но требует аккуратного исполнения.
Плюсы:
Минусы:
Подготовьте кожу губ с помощью мягкого скраба и бальзама.
Используйте консилер для выравнивания тона губ при желании.
Подберите румяна и тени в одной холодной гамме.
Выберите сатиновый тон для лица.
Добавьте серебристо-белый хайлайтер для финального сияния.
Ищите холодный розовый с молочным или перламутровым финишем без жёлтого подтона.
Да, если использовать его в умеренном количестве и сочетать с нейтральным тоном кожи.
Блеск даёт более выраженный "ледяной" эффект, помада — аккуратный и носибельный вариант.
Да, этот цвет достаточно универсален. На светлой коже он подчёркивает холодное сияние, на нейтральной выглядит свежо, а на более тёплой — создаёт выразительный контраст, особенно при правильном подборе тона лица.
Можно, но эффект будет менее трендовым. Именно лёгкое мерцание и жемчужный финиш делают морозно-розовый актуальным и визуально "зимним". Без сияния оттенок теряет характерную "ледяную" глубину.
Морозно-розовый особенно гармонично смотрится с монохромными образами, светлыми тканями, серебристыми аксессуарами и минималистичными силуэтами. Он хорошо дополняет как вечерние, так и лаконичные зимние образы.
Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.