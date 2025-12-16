Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Кожа стягивается, как перчатка не по размеру: 5 шагов зимнего ухода, которые спасают лицо

Зимой кожа теряет влагу из-за холода и ветра — InStyle
Моя семья » Красота и стиль

Зима редко начинается резко, но кожа чувствует её одной из первых. Привычные средства вдруг перестают работать, появляется сухость, тусклость и ощущение, будто уход больше не "закрывает" потребности лица.

Модные аксессуары для зимы
Фото: https://unsplash.com by Genessa Panainte is licensed under Free
Модные аксессуары для зимы

Именно в этот период стандартных кремов уже недостаточно, и на первый план выходит адаптация ритуалов под холодный сезон. Об этом сообщает профильное издание о красоте и уходе за кожей InStyle.

Почему зимой кожа ведёт себя иначе

С понижением температуры снижается влажность воздуха, а резкие перепады между улицей и помещениями ослабляют защитный барьер кожи. Летом она легко удерживает влагу, но зимой этот механизм работает хуже. В результате кожа быстрее теряет воду, становится чувствительной и реагирует даже на привычные продукты.

Зимний уход — это не количество баночек, а их функциональность. Важно не перегружать кожу, а помочь ей сохранить баланс и устойчивость к внешним факторам.

Мягкое очищение вместо "скрипа"

Агрессивные гели и пены зимой чаще вредят, чем помогают. Они разрушают липидный слой, который и так ослаблен холодом. Кремовые средства, эмульсии и очищающие бальзамы удаляют загрязнения и макияж, не лишая кожу комфорта.

Такой формат особенно полезен вечером, когда важно не только очистить лицо, но и подготовить его к восстановлению во время сна.

Нестандартный подход: уход слоями

Один из самых эффективных зимних приёмов — многоуровневое нанесение средств. Вместо одного плотного крема лучше использовать несколько тонких слоёв: увлажняющий тоник, затем сыворотку и только потом крем или бальзам. Такой подход снижает риск обезвоживания и помогает активным компонентам работать мягче.

Дополнительно можно использовать метод "запечатывания" — наносить каплю масла поверх крема вечером. Это уменьшает ночную потерю влаги и делает кожу более гладкой к утру.

Укрепление барьера и защита от холода

Зимой коже особенно нужны церамиды, глицерин, гиалуроновая кислота и масла. Эти компоненты восстанавливают повреждённые участки барьера и помогают удерживать влагу. Кремы с церамидами становятся базой ухода, а не дополнительным шагом.

Хорошо работают и защитные кремы, которые наносят за 20-30 минут до выхода на улицу. Они создают тонкую плёнку, уменьшающую влияние ветра и мороза.

Маски, ночные средства и "ленивый уход"

Интенсивные маски 1-2 раза в неделю заметно улучшают состояние кожи. Зимой особенно актуальны ночные маски и бальзамы, которые не требуют смывания и работают в течение нескольких часов.

Нестандартный, но эффективный приём — использование крема для рук или тела с церамидами в качестве ночного средства для лица при сильной сухости. Такой вариант подходит не для постоянного применения, но может спасти кожу в периоды сильного обезвоживания.

SPF и зимнее солнце

Ультрафиолет активен круглый год, даже в пасмурную погоду. Снег усиливает отражение солнечных лучей, что повышает риск фотоповреждений. Лёгкие кремы или тональные средства с SPF помогают сохранить ровный тон и предотвратить появление пигментации.

Зоны повышенного риска: губы, глаза и руки

Губы и кожа вокруг глаз зимой теряют влагу быстрее всего. Плотные бальзамы с маслами и витамином E создают защитный слой и предотвращают трещины. Для области вокруг глаз лучше выбирать насыщенные текстуры, которые работают с мелкими морщинами и сухостью.

Руки также требуют отдельного внимания. Питательный крем после каждого мытья и перчатки на улице помогают сохранить кожу мягкой даже в морозы.

Сравнение зимнего и летнего ухода за кожей

Летний уход строится на лёгких гелях, флюидах и матирующих формулах. Зимой приоритет смещается в сторону кремов, масел и средств, укрепляющих защитный барьер. Летние текстуры хорошо работают при высокой влажности, а зимой коже необходимы более плотные и питательные формулы.

Плюсы и минусы насыщенного зимнего ухода

Зимние средства помогают коже быстрее адаптироваться к холоду и выглядеть более здоровой. Они снижают чувствительность и поддерживают комфорт.

  • Плюсы: лучшее удержание влаги, защита от ветра и мороза, более ровный тон.
  • Минусы: плотные текстуры могут быть непривычны жирной коже и требуют более тщательного очищения.

Советы по зимнему уходу за кожей шаг за шагом

  1. Замените агрессивное очищение на кремовые и масляные формулы.

  2. Используйте уход слоями вместо одного плотного крема.

  3. Добавляйте ночные маски или масла 1-2 раза в неделю.

  4. Наносите защитный крем перед выходом на улицу.

  5. Не забывайте про SPF, губы, руки и зону вокруг глаз.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать крем для холодного сезона?

Ищите плотную текстуру и компоненты, восстанавливающие барьер: церамиды, масла, глицерин.

Нужна ли солнцезащита зимой?

Да, ультрафиолет активен круглый год, а отражение от снега усиливает его воздействие.

Что эффективнее зимой — крем или масло?

Крем подходит для ежедневного ухода, а масла и бальзамы лучше использовать вечером или как дополнительный этап.

Зимний уход за кожей — это не усложнение, а точная настройка. Когда привычные средства перестают работать, именно нестандартные, но продуманные решения помогают коже пережить холодный сезон без потери комфорта и сияния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы зима защита советы красота косметика уход за кожей
Новости Все >
Лёгкие тренировки допускаются при насморке без температуры — врач Фробозе
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
Первый капсульный отель открылся в Осаке в 1979 году — архитекторы
Учёные обнаружили плотную атмосферу у горячей супер-Земли возле звезды — Earth
Глава BDI Лейбингер описал атмосферу в компаниях Германии как агрессивную
Цельнозерновой хлеб снижает риск переедания отмечает — Food.ru
Сейчас читают
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Циркуляцию гриппа H3N2 зафиксировали в России — врач-инфекционист Викулов
Изучение второго языка замедлило старение мозга — гериатр Ольга Ткачева
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Увидели скрытые расходы — навели порядок в семейном бюджете
Лён может заменить яйца в печенье без потери формы — Serious Eats
Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
Фитофтора вызывает гниль картофеля внутри клубней
В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.