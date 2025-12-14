Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Вертикальные полосы — признак старости, а горизонтальные — тревоги: как по ногтям понять, что просит ваш организм

Вертикальные бороздки на ногтях часто связаны со старением
Красота и стиль

Долгое время, прежде чем медицина обрела современные диагностические инструменты, наблюдательные врачи считали ногти своеобразным окном в организм. Их цвет, форма, текстура и прочность могли многое рассказать о состоянии здоровья человека. И сегодня, в эпоху высоких технологий, этот древний метод не потерял своей актуальности. Появление ребристых полос на ногтевых пластинах — один из самых частых и информативных признаков, который может быть как безобидным следствием возраста, так и важным сигналом о внутреннем дисбалансе. О том, как расшифровать эти сигналы, говорят дерматологи и специалисты по нутрициологии.

Ногти
Фото: www.freepik.com
Ногти

Расшифровка линий: вертикальные и горизонтальные полосы

Поверхность здорового ногтя должна быть ровной, гладкой, с равномерным блеском. Появление бороздок — это всегда признак того, что процесс роста в матриксе (корне ногтя) по какой-то причине был нарушен. Характер этих нарушений зависит от направления полос.

Вертикальные полосы (линии), идущие от кутикулы к свободному краю, встречаются наиболее часто. В подавляющем большинстве случаев, особенно с возрастом, они являются вариантом нормы — следствием естественного замедления регенерации клеток и легкого обезвоживания организма. Ногтевая пластина становится тоньше, и на ней проявляются эти продольные гребешки. Однако если линии выражены сильно, появились резко и в молодом возрасте, они могут указывать на дефицит ключевых микроэлементов: железа (анемия), цинка или витаминов группы B (особенно биотина, B7). Также их причиной могут быть постоянные микротравмы матрикса из-за агрессивного маникюра, привычки грызть ногти или работы с химикатами без перчаток.

Горизонтальные полосы (линии Бо), идущие поперёк ногтя, - более тревожный признак. Они свидетельствуют о том, что рост ногтя в определённый период времени был сильно замедлен или приостановлен. Чаще всего это реакция на серьёзный стресс для организма: перенесённое тяжёлое инфекционное заболевание (например, грипп с высокой температурой), хирургическая операция, сильное эмоциональное потрясение или строгая диета. По глубине и количеству линий можно примерно определить, как давно и как долго длилось это воздействие. Также горизонтальные борозды могут говорить о выраженном дефиците цинка или быть следствием прямой травмы матрикса.

Ребристый ноготь и сегодня является ранним диагностическим признаком, на который следует обратить внимание, подчёркивают дерматологи, напоминая о диагностической ценности этого симптома.

Комплексный уход: восстановление изнутри и снаружи

Борьба с ребристостью ногтей требует комплексного подхода, который сочетает грамотный внешний уход и поддержку организма правильным питанием. пишет итальянский HarpersBazaar.

Внешний уход направлен на защиту, увлажнение и механическое выравнивание пластины.

  1. Защита: При любой работе по дому, связанной с водой и моющими средствами, обязательно используйте перчатки. Избегайте контакта с агрессивными химикатами.

  2. Увлажнение и питание: Ежедневно втирайте в кутикулу и ногтевую пластину питательные масла — жожоба, миндальное, аргановое или специальные смеси с витамином E. Это восстановит эластичность и предотвратит пересыхание.

  3. Бережный маникюр: Откажитесь от металлических пилочек, которые рвут волокна кератина. Используйте мягкие стеклянные или керамические пилочки. Не обрезайте кутикулу, а аккуратно отодвигайте её апельсиновой палочкой после размягчения.

  4. Восстанавливающие покрытия: Используйте лечебные лаки или базы, содержащие кератин, кальций, кремний или пантенол. Они заполняют микронеровности, укрепляют пластину и создают защитный барьер. Избегайте средств с формальдегидом, толуолом и дибутилфталатом.

Внутренняя поддержка заключается в коррекции питания. В рацион следует включить:

  • Белок: яйца, рыба, птица, творог (строительный материал для кератина).

  • Железо и витамин B12: красное мясо, печень, шпинат, чечевица (профилактика анемии).

  • Цинк: тыквенные семечки, кунжут, морепродукты, нут (важен для деления клеток матрикса).

  • Биотин (B7) и другие витамины группы B: орехи, яичный желток, цветная капуста, авокадо.
    В случаях выраженного дефицита после консультации с врачом можно прибегнуть к специальным витаминно-минеральным комплексам для кожи, волос и ногтей.

Сравнение: возрастная ребристость vs симптоматическая

Чтобы понять, стоит ли бить тревогу, важно отличать естественные возрастные изменения от тех, что вызваны проблемами со здоровьем.

Возрастная (физиологическая) ребристость обычно проявляется в виде неглубоких вертикальных полос, которые равномерно распределены по всем ногтям. Они развиваются постепенно, с годами становясь чуть более заметными. Ногти при этом могут быть слегка суховатыми, но сохраняют нормальную толщину и прочность. Общее состояние здоровья при этом не вызывает опасений. Такой тип ребристости — это преимущественно эстетическая проблема.

Симптоматическая (патологическая) ребристость может иметь разные проявления: очень глубокие вертикальные борозды, множественные горизонтальные линии (линии Бо), сочетание ребристости с изменением цвета (пожелтение, синюшность), ломкостью или отслойкой ногтя. Часто такие изменения появляются относительно быстро и могут затрагивать не все ногти, а только некоторые. Они почти всегда сопровождаются другими симптомами: хронической усталостью, выпадением волос, плохим состоянием кожи, что указывает на системную проблему — от авитаминоза до эндокринных нарушений.

Вывод: если полосы появились внезапно, выражены сильно или сопровождаются другими тревожными изменениями — это повод для визита к терапевту или дерматологу.

Плюсы и минусы самостоятельного ухода за ребристыми ногтями

Работа по восстановлению ногтей своими силами может быть эффективной, но имеет свои границы.

Плюсы:

  • Улучшение внешнего вида: Регулярный уход маслами и укрепляющими средствами визуально сглаживает поверхность, придаёт ногтям здоровый блеск и ухоженность.

  • Укрепление ногтевой пластины: Правильная диета и защитные меры действительно делают ногти более прочными и устойчивыми к повреждениям.

  • Профилактика: Здоровые привычки в уходе и питании предотвращают усугубление проблемы и появление новых повреждений.

  • Доступность: Большинство методов домашнего ухода не требуют больших финансовых затрат.

Минусы и риски:

  • Маскировка проблемы: Активное внешнее выравнивание (шлифовка, плотные базы) может скрыть важный диагностический признак, из-за чего реальная причина (например, анемия) останется невыявленной.

  • Невозможность решить системные проблемы: Дефицит микроэлементов или хронические заболевания невозможно вылечить только маслами и кремами. Без устранения внутренней причины состояние ногтей будет возвращаться.

  • Риск усугубить: Неправильно подобранные агрессивные средства для маникюра или попытки сошлифовать глубокие борозды могут ещё сильнее травмировать и без того ослабленную ногтевую пластину.

  • Потеря времени: При серьёзных патологиях самостоятельный уход откладывает визит к врачу, что может привести к прогрессированию основного заболевания.

Пошаговый план действий при появлении ребристости

Если вы заметили у себя выраженные полосы на ногтях, действуйте последовательно.

  1. Проведите первичный анализ. Вспомните, не переносили ли вы в последние 3-6 месяцев серьёзную болезнь, операцию, сильный стресс. Оцените, все ли ногти поражены и какого характера полосы (вертикальные/горизонтальные).

  2. Оптимизируйте домашний уход. Немедленно начните использовать перчатки для уборки, перейдите на мягкую пилку, купите масло для кутикулы и используйте его ежедневно. Временно откажитесь от стойких гель-лаков и наращивания.

  3. Пересмотрите питание. Внесите в свой рацион продукты, богатые белком, железом, цинком и биотином (см. выше). Пейте достаточное количество воды.

  4. Наблюдайте в течение 1-2 месяцев. Если ребристость связана с временным стрессом или лёгким дефицитом, при корректировке ухода и питания ситуация начнёт улучшаться. Новый отрастающий ноготь у кутикулы будет более ровным.

  5. Обратитесь к специалисту. Если через 2 месяца улучшений нет, полосы углубляются, появляются новые симптомы (слабость, выпадение волос) или изначально были глубокие горизонтальные линии — запишитесь на приём. Первым врачом может быть терапевт или дерматолог. Будьте готовы сдать общий и биохимический анализ крови, анализ на витамины и микроэлементы.

Популярные вопросы о ребристости ногтей

Можно ли полностью избавиться от возрастных вертикальных полос?
Полностью устранить их, как правило, невозможно, так как это связано с естественным процессом старения клеток матрикса. Однако можно значительно улучшить внешний вид. Регулярное интенсивное увлажнение маслами, использование качественных выравнивающих баз под лак и бережный маникюр делают бороздки практически незаметными. Ноготь выглядит гладким и блестящим.

К какому врачу идти, если проблема не уходит?
Первичную консультацию лучше всего получить у дерматолога - это профильный специалист по заболеваниям кожи и её придатков (ногтей, волос). Если дерматолог заподозрит, что проблема вызвана внутренними заболеваниями (анемия, проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов), он направит вас к терапевту или эндокринологу для дальнейшего обследования. В некоторых случаях может понадобиться консультация гастроэнтеролога, если есть подозрение на плохое усвоение питательных веществ.

Помогают ли витаминные комплексы "для ногтей"?
Специализированные комплексы могут быть эффективны, но только в том случае, если ребристость действительно вызвана дефицитом тех веществ, которые в них входят. Бесконтрольный приём витаминов, особенно жирорастворимых (A, E, D), может быть вреден. Идеальный вариант — сдать анализ на уровень основных витаминов и микроэлементов в крови и подбирать добавку вместе с врачом, исходя из результатов. Если дефицита нет, приём витаминов не решит проблему механических травм или возрастных изменений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ногти витамины здоровье диагностика
