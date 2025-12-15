Блонд ушёл в тень леса: этот оттенок играет полутонами и дольше не теряет живой вид

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире оттенков блонда доминируют тёплые, медовые и золотистые тона, часто оставляя холодные пепельные вариации на вторых ролях. Однако новый макротренд, пришедший из палитры брюнеток, кардинально меняет ситуацию. Речь идёт о грибном блонде — сложном, многогранном цвете, который бросает вызов стандартам, сочетая в себе светлые и коричневые тона, объединённые холодным пепельным пигментом. Этот оттенок становится ключевым для создания естественного, но эффектного образа с объёмом и глубиной в зимнем сезоне 2025-2026. Об этом заявляют ведущие колористы и эксперты индустрии красоты.

Девушка в блузке и плаще
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в блузке и плаще

Суть тренда: что такое грибной блонд

Грибной блонд представляет собой гармоничный микс светло-пепельных, холодных тонов с мягкими, приглушёнными коричневыми нотами. В отличие от радикального ледяного блонда этот оттенок лишён резкости и искусственности. Его цель — создать иллюзию выгоревших на солнце волос, но с идеально выверенной, "умной" прохладной базой.

Главная визуальная особенность — это игра контрастов. Чередование очень светлых и более тёмных, холодных пепельных прядей создаёт на волосах эффект многослойности и движения. Это не контрастное мелирование, а плавные, сложные переходы, которые визуально добавляют волосам невероятный объём и структуру от самых корней до кончиков. Сила цвета заключается в его способности улавливать и преломлять свет, создавая своеобразный "зеркальный" блеск, который выглядит одновременно ярко и абсолютно естественно, пишет итальянский Harper's Bazaar.

Чередуясь, они создают симфонию светлых и тёмных прядей, которые визуально добавляют волосам движения и глубины, придавая объем и структуру от корней до кончиков, объясняют стилисты суть техники.

Почему этот оттенок становится хитом сезона

Популярность грибного блонда обусловлена сразу несколькими практическими и эстетическими преимуществами, которые отвечают запросам современной женщины.

Во-первых, он обладает выраженным омолаживающим эффектом. Холодные пепельные пигменты нейтрализуют возможную желтизну и тусклость кожи, которая может появиться с возрастом или из-за усталости. Такой цвет освежает лицо, делает взгляд более открытым и ясным, что особенно ценно в пасмурный зимний период. Он подходит для цветотипов "Зима" и "Лето".

Во-вторых, это более щадящий и практичный вариант блонда. Поскольку в основе лежат не самые светлые платиновые уровни, а более глубокие тона (уровень 7-8), процесс осветления может быть менее травматичным для волос. Кроме того, отсутствие чистых ледяных тонов и наличие пепельного пигмента — лучшая защита от быстрого окисления и появления нежелательных жёлтых оттенков. Цвет дольше сохраняет свою чистоту и прохладность, упрощая домашний уход.

В-третьих, оттенок предлагает пространство для индивидуальной настройки. Колорист может играть с глубиной пепельного пигмента, добавлять микродозы теплых акцентов (в технике шатуш или бэйлаж) для создания золотистого отблеска у лица или, наоборот, усиливать холод для более драматичного образа. Это делает его универсальным.

Сравнение: классический пепельный блонд vs грибной блонд

Хотя оба оттенка относятся к холодной гамме, между ними есть принципиальные различия в восприятии и технике.

Классический пепельный блонд — это часто достаточно плоский, однородный цвет с выраженным серым (пепельным) пигментом. Он может варьироваться от тёмно-пепельного до почти платинового. Его сильная сторона — модная, актуальная холодность и чёткость. Однако минусы включают риск сделать лицо слишком бледным, возможную искусственность, а также сложность в поддержании (серый пигмент быстро смывается, обнажая жёлтую основу). Он может выглядеть "тяжёлым" и безжизненным на тонких волосах.

Грибной блонд — это сложный, многомерный цвет. Он не является однородно пепельным. В его основе — смесь холодных светлых тонов с приглушёнными, дымчатыми коричневыми или бежевыми нотами (словно "грибными" оттенками). Это создаёт эффект натуральности, глубины и объёма. Он более универсален и мягок, меньше "старит", проще в уходе, так как допускает небольшие теплые полутона. Его можно охарактеризовать как "холодный, но не ледяной", "пепельный, но с теплом у корней".

Таким образом, грибной блонд — это эволюция пепельного тренда в сторону большей естественности, многогранности и практичности.

Плюсы и минусы окрашивания в грибной блонд

Плюсы

  • Естественность и объём. Создаёт иллюзию собственных, здоровых, переливистых волос с максимальным визуальным объёмом.

  • Универсальность и омолаживающий эффект. Подходит широкому кругу людей, освежает цвет лица, отвлекает внимание от мелких недостатков кожи.

  • Практичность в уходе. Менее подвержен быстрому пожелтению по сравнению с чистыми светлыми оттенками. Дольше сохраняет актуальный вид.

  • Щадящий осветлитель. Зачастую не требует экстремального осветления до самых высоких уровней, что бережнее для структуры волос.

  • Скрывает отросшие корни. Благодаря сложной игре оттенков и часто более тёмным тонам у корней, граница отрастания выглядит менее заметной.

Минусы

  • Сложность исполнения. Требует высокого профессионализма колориста, который сможет идеально смешать несколько пигментов и создать плавные переходы. Дома такое окрашивание почти невозможно повторить.

  • Высокая стоимость и длительность процедуры. Это трудоёмкая услуга, которая будет стоить дороже стандартного однотонного окрашивания или простого мелирования.

  • Зависимость от исходного цвета: Идеальный результат легче достичь на волосах, не окрашенных ранее в тёплые оттенки (рыжий, красный, золотистый блонд), так как они могут давать нежелательный фоновый жёлтый оттенок.

  • Необходимость профессионального ухода. Для поддержания холодного тона и нейтрализации желтизны потребуются тонирующие шампуни и маски с фиолетовым или синим пигментом.

Как поддерживать стойкость цвета

  1. Консультация с профессионалом. Первый и главный шаг — найти опытного колориста, который специализируется на сложном колорировании. Обсудите желаемый результат, принесите референсы, но будьте готовы к его экспертной оценке ваших исходных данных (цвет, состояние волос).

  2. Процедура в салоне. Ожидайте, что процесс будет включать несколько этапов: возможно, предварительное осветление, нанесение основного цвета и тонирование несколькими оттенками для создания глубины. Это может занять от 3 до 6 часов.

  3. Инвестируйте в профессиональный уход. Сразу после окрашивания приобретите рекомендованные колористом средства: шампунь и кондиционер для окрашенных волос, а также тонер с фиолетовым или пепельным пигментом. Используйте тонер 1-2 раза в неделю для нейтрализации желтизны.

  4. Защищайте цвет. Минимизируйте мытьё головы, используйте теплую, а не горячую воду. Обязательно применяйте термозащиту перед укладкой феном или утюжком. Летом защищайте волосы от солнца головными уборами или спреями с UV-фильтром.

  5. Регулярное обновление. Для поддержания сложного оттенка потребуются регулярные визиты в салон для тонирования (примерно раз в 1-2 месяца) и, возможно, коррекции осветлённых прядей.

Популярные вопросы о грибном блонде

Кому идеально подходит этот оттенок, а кому лучше избегать?

Идеально подходит девушкам с холодным или нейтральным цветотипом внешности ("Зима", "Лето"), со светлой или фарфоровой кожей, серыми, голубыми или зелёными глазами. Обладательницам тёплого цветотипа ("Весна", "Осень") с золотистой кожей и карими глазами стоит подходить к нему с осторожностью — холодный пепел может создать диссонанс. В этом случае колорист может добавить чуть больше бежевых (не золотых!) полутонов.

Как часто нужно обновлять цвет и сколько это стоит?

Стоимость первичного окрашивания в салоне высокого уровня может варьироваться от 5 до 15+ тысяч рублей в зависимости от региона, длины волос и сложности работы. Процедура тонирования для поддержания цвета обойдётся дешевле (примерно 2-5 тыс. руб.) и требуется каждые 4-8 недель. Стоимость также включает рекомендованные средства для ухода.

Можно ли перейти на грибной блонд с тёмных волос?

Да, но это будет многоэтапный процесс. С тёмных волос (от уровня 4 и ниже) потребуется предварительное осветление, возможно, в несколько подходов, чтобы достичь необходимого уровня светлости (обычно 7-8). Это долгий и стрессовый для волос процесс. Важно проводить его под контролем профессионала с использованием качественных продуктов и обязательным курсом восстановительных уходов после. Резкий переход с чёрного или тёмно-коричневого цвета за одну процедуру невозможен.

