Мария Круглова

Он будет смотреть только на вас: платье, которое сделает вас самой яркой персоной Нового года

Сверкающие платья 2000-х вернулись в коллекции весна-лето 2026 — Vogue France
Каждому праздничному сезону сопутствуют свои традиции, и одно из них — возвращение блестящего платья, которое снова выходит на первый план между Рождеством и Новым годом. Этот силуэт, знакомый еще по эпохе 1990-х и 2000-х годов, вновь обретает популярность, напоминая о временах бесконечных вечеринок и дерзкой свободы. Сегодня такие модели носят не только для выхода в свет, но и как способ добавить настроения в повседневный образ, сообщает Vogue France.

Девушка на новогодней вечеринке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка на новогодней вечеринке

Возвращение культового силуэта

Одним из главных источников вдохновения нового сезона стали архивные образы знаменитостей, которые когда-то определяли эстетическую повестку — от Пэрис Хилтон до Дженнифер Лопес. Интерес к сверкающим платьям усиливается на фоне того, что мода всё чаще цитирует прошлое, переосмысляя культовые решения под современные задачи. Это заметно и в коллекциях весна-лето 2026 года, где дизайнеры активно трактуют блеск и металлические фактуры через призму разных стилей — от романтического до панк-гламура.

Показы Valentino, Schiaparelli, McQueen, Gucci и Ralph Lauren в новом сезоне продемонстрировали необычайное разнообразие подходов. У Valentino Алессандро Микеле вновь обратился к барочной роскоши, сделав ставку на длинное серебряное платье с глубоким мерцанием. В Schiaparelli дизайнер Даниэль Роузберри переосмыслил платье-комбинацию, превратив его в эффектный образ с мотивами кольчуги. McQueen выбрал направление бунтарской эстетики и предложил деконструированные формы, а Gucci представил лаконичное мини-платье-трубу, подчеркнутое блестящими деталями.

Современная подача металлизированных тканей и пайеток служит не только декору — она отражает настроение времени, в котором на первый план выходит желание праздновать жизнь и сохранять ощущение свободы. Интерес к этому тренду заметен и в повседневном гардеробе: от нарядов для вечеринок до вариантов, уместных на коктейлях, в клубах или на фотосессиях.

Золотой век блестящих платьев

Чтобы понять истинный масштаб влияния сверкающих платьев, стоит вернуться к эпохе 1990-х и 2000-х годов — времени, когда мода стала более раскрепощённой и стремилась выразить индивидуальность. Одной из главных фигур этого периода была Пэрис Хилтон, которая смогла превратить простое, но эффектное мини-платье в один из символов поколения. Надев его на свой 21-й день рождения в 2002 году, она задала тон для вечерней моды на многие годы — во многом родственной нынешним трендам, включая платья для главной ночи сезона.

Спустя четырнадцать лет эффект платья оказался столь сильным, что Кендалл Дженнер выбрала почти идентичный наряд для празднования своего дня рождения в Лос-Анджелесе. Это стало подтверждением того, что визуальные коды начала нулевых продолжают вдохновлять новое поколение модниц.

Не менее знаковым моментом стал выход Дженнифер Лопес в мини-платье Versace в апреле 1999 года. Этот образ прочно закрепился в истории моды и часто вспоминается как один из первых примеров дерзкой гламурной эстетики, которая определяла стиль рубежа веков.

Ещё один памятный кадр эпохи — Кейт Мосс, которой удалось сделать металлическое мини-платье в стиле кольчуги частью современной модной мифологии. Её появление рядом с Наоми Кэмпбелл летом 1999 года стало одним из самых узнаваемых снимков светской хроники того времени.

Тренд, который снова задаёт правила

Интерес к блестящим платьям сегодня обусловлен не только ностальгией. Металлизированные ткани, пайетки, сетчатые фактуры и кольчужные элементы позволяют экспериментировать с образом, адаптировать его под разные ситуации и выражать настроение. Такие платья стали частью праздничной культуры, но не ограничиваются только новогодними вечеринками: они подходят для мероприятий, коктейлей и клубных ночей.

Коллекции ведущих модных домов весна-лето 2026 года подтверждают, что интерес к блеску лишь усиливается. Дизайнеры предлагают модели разной длины, плотности и фактуры, тем самым позволяя подобрать вариант для любого формата мероприятия — от романтического ужина до масштабной вечеринки.

Две ткани — два выбора

Пайетки и металлизированные ткани часто воспринимаются схоже, но различия между ними заметны как визуально, так и в практическом использовании. Платья, расшитые пайетками, создают мягкое, рассеянное сияние. Они хорошо подходят для танцев и фотографий благодаря динамичной игре света. Металлические модели — будь то тонкая кольчуга, ламе или тканые металлизированные нити — дают более холодное и графичное свечение.

Пайетки легче комбинировать с аксессуарами, в то время как металлические платья сами по себе становятся центральным элементом образа. При выборе стоит учитывать уровень комфорта: пайетки иногда цепляются, а металлические ткани могут быть тяжелее, но они обычно прочнее.

Советы по выбору праздничного платья

При выборе блестящего платья стоит учитывать несколько практических моментов. Во-первых, важно определиться с форматом мероприятия: мини-платье отлично подойдёт для клубной вечеринки, тогда как длина миди универсальна и комфортна. Во-вторых, стоит обращать внимание на качество материалов — плотные ткани и хорошо закрепленные пайетки обеспечат долговечность.

Также рекомендуется выбирать модели, которые не ограничивают движения: если платье предназначено для вечеринок, комфорт играет важную роль. Обувь и аксессуары лучше подбирать лаконичные, позволяя платью оставаться главным акцентом образа. Дополнительное сияние можно подчеркнуть через аккуратный мейкап, вдохновлённый идеями из рождественских образов.

Популярные вопросы

Как выбрать платье для новогодней вечеринки

Стоит учитывать формат мероприятия: для торжественных ужинов подойдут миди-платья, для клубных — более короткие модели.

Что лучше: золотое или серебряное платье

Серебро выглядит холоднее и современнее, золото — теплее и ярче.

Сколько стоит качественное платье с пайетками

Цена зависит от бренда, плотности вышивки и качества ткани.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
