Мария Круглова

Кокетство, драма и немного безумия: новый тренд делает кожу сияющей, как у грешной королевы Франции

Макияж с акцентом на румяна вошел в тренды зимы 2025
Моя семья » Красота и стиль

Эстетика ушедших эпох вновь захватывает бьюти-мир. После минималистичных тенденций прошлых сезонов на первый план выходит яркость и театральность — и ключевым элементом нового тренда становится румянец в стиле Марии-Антуанетты. Эта методика не просто возвращает цвет лицу, а создаёт романтичный, игривый и подчёркнуто "живой" образ, который идеально работает в холодное время года, сообщает Woman.ru.

Девушка с ретро макияжем
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка с ретро макияжем

Почему макияж Marie Antoinette Blush стал вирусным

После длительного господства естественного макияжа beauty-сообщество переключилось на выразительные решения — от soft goth до винтажных техник. Одной из самых обсуждаемых стала романтическая манера нанесения румян, вдохновлённая образом французской королевы XVIII века.

Этот тренд привлёк внимание благодаря сочетанию исторической эстетики и современной адаптации: интенсивный румянец не выглядит гротескным, но создаёт ощущение тепла, свежести и лёгкой кокетливости. Техника подчёркивает скулы, подсвечивает взгляд и визуально "поднимает" черты лица — эффект, который по достоинству оценили визажисты и любители праздничного макияжа.

Исторический код: почему Мария-Антуанетта стала вдохновением

Королевский макияж того времени отличался высокой степенью театральности. Аристократки стремились к фарфоровому тону, который достигался с помощью плотных белил — и именно на таком светлом фоне яркие румяна выглядели особенно выразительно. Их наносили специальными тканевыми аппликаторами, пропитанными натуральными пигментами — чаще всего кармином.

Румяна выполняли сразу две задачи:

  • подчёркивали статус;
  • создавали эффект молодости и "внутреннего свечения".

Именно поэтому образ Марии-Антуанетты прочно ассоциируется с роскошным, но игривым макияжем, оставаясь вдохновением для стилистов и сегодня.

Современная версия тренда: тот же эффект, но мягче и безопаснее

Сегодня никто не стремится дословно повторить макияж XVIII века. Адаптированная техника сохраняет ключевую идею — яркий акцент на скулах — но работает с деликатными формулами и более естественными оттенками.

Чтобы румянец выглядел современно, важно соблюдать несколько принципов

Матовые и пудровые текстуры

Они создают мягкий винтажный эффект и лучше передают "фарфоровую" стилистику.

Нежные растушёвки

Границы должны быть максимально плавными, без утяжеления и резких линий.

Цветовая гамма

Природные розовые, персиковые и berry-оттенки помогают сохранить дух эпохи, но делают образ носибельным.

Как правильно наносить румяна в стиле Марии-Антуанетты

В основе техники — круговые движения по выступающей части скул. Но есть нюансы, которые превращают простой румянец в полноценный стилистический приём.

Подготовьте кожу

Лёгкая база или тон с естественным финишем позволят румянам "лечь" равномерно, сохранив ощущение свежести.

Выберите инструмент

  • Плотная кисть-кабуки создаёт мягкий рассеянный эффект.
  • Пальцы помогают добиться более "живого" свечения.
  • Кисти среднего размера позволяют вывести цвет к вискам.

Работайте от центра к периферии

Румянец должен быть заметным, но не превращаться в маску. Именно плавный переход к вискам создаёт тот самый исторический, но свежий эффект.

Лёгкое дублирование на веки

Небольшое количество пигмента на верхних веках связывает образ воедино и делает его мягче.

Нейтральный макияж остальных зон

Глаза и губы остаются минималистичными — это главный принцип современной адаптации.

Почему этой технике стоит дать шанс

Marie Antoinette Blush стал популярным не случайно: он обладает заметным визуальным эффектом и подходит большинству типов внешности.

Преимущества техники:

  • мгновенно освежает лицо;
  • визуально "поднимает" скулы;
  • делает взгляд более открытым;
  • отвлекает внимание от несовершенств;
  • идеально подходит для зимы, когда коже не хватает естественного румянца.

Этот приём работает даже тогда, когда нет времени на сложный макияж — два движения кистью способны сделать образ значительно ярче и моложе. Особенно эффектно он смотрится в сочетании с техниками мягкой растушёвки.

Часто задаваемые вопросы

Подойдёт ли такой макияж для дневного образа

Да, при мягкой растушёвке он выглядит естественно и свежо.

Можно ли использовать кремовые текстуры

Да — они дают более "живой" финиш, особенно на сухой коже.

Кому особенно подходит этот тренд

Тем, кто хочет визуально оживить черты лица и подчеркнуть скулы.

Совместим ли он с активным eye-makeup

Лучше избегать — яркие глаза и яркие скулы перегружают образ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль макияж советы красота косметика
