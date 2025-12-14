Кокетство, драма и немного безумия: новый тренд делает кожу сияющей, как у грешной королевы Франции

Эстетика ушедших эпох вновь захватывает бьюти-мир. После минималистичных тенденций прошлых сезонов на первый план выходит яркость и театральность — и ключевым элементом нового тренда становится румянец в стиле Марии-Антуанетты. Эта методика не просто возвращает цвет лицу, а создаёт романтичный, игривый и подчёркнуто "живой" образ, который идеально работает в холодное время года, сообщает Woman.ru.
После длительного господства естественного макияжа beauty-сообщество переключилось на выразительные решения — от soft goth до винтажных техник. Одной из самых обсуждаемых стала романтическая манера нанесения румян, вдохновлённая образом французской королевы XVIII века.
Этот тренд привлёк внимание благодаря сочетанию исторической эстетики и современной адаптации: интенсивный румянец не выглядит гротескным, но создаёт ощущение тепла, свежести и лёгкой кокетливости. Техника подчёркивает скулы, подсвечивает взгляд и визуально "поднимает" черты лица — эффект, который по достоинству оценили визажисты и любители праздничного макияжа.
Королевский макияж того времени отличался высокой степенью театральности. Аристократки стремились к фарфоровому тону, который достигался с помощью плотных белил — и именно на таком светлом фоне яркие румяна выглядели особенно выразительно. Их наносили специальными тканевыми аппликаторами, пропитанными натуральными пигментами — чаще всего кармином.
Румяна выполняли сразу две задачи:
Именно поэтому образ Марии-Антуанетты прочно ассоциируется с роскошным, но игривым макияжем, оставаясь вдохновением для стилистов и сегодня.
Сегодня никто не стремится дословно повторить макияж XVIII века. Адаптированная техника сохраняет ключевую идею — яркий акцент на скулах — но работает с деликатными формулами и более естественными оттенками.
Они создают мягкий винтажный эффект и лучше передают "фарфоровую" стилистику.
Границы должны быть максимально плавными, без утяжеления и резких линий.
Природные розовые, персиковые и berry-оттенки помогают сохранить дух эпохи, но делают образ носибельным.
В основе техники — круговые движения по выступающей части скул. Но есть нюансы, которые превращают простой румянец в полноценный стилистический приём.
Лёгкая база или тон с естественным финишем позволят румянам "лечь" равномерно, сохранив ощущение свежести.
Румянец должен быть заметным, но не превращаться в маску. Именно плавный переход к вискам создаёт тот самый исторический, но свежий эффект.
Небольшое количество пигмента на верхних веках связывает образ воедино и делает его мягче.
Глаза и губы остаются минималистичными — это главный принцип современной адаптации.
Marie Antoinette Blush стал популярным не случайно: он обладает заметным визуальным эффектом и подходит большинству типов внешности.
Преимущества техники:
Этот приём работает даже тогда, когда нет времени на сложный макияж — два движения кистью способны сделать образ значительно ярче и моложе. Особенно эффектно он смотрится в сочетании с техниками мягкой растушёвки.
Да, при мягкой растушёвке он выглядит естественно и свежо.
Да — они дают более "живой" финиш, особенно на сухой коже.
Тем, кто хочет визуально оживить черты лица и подчеркнуть скулы.
Лучше избегать — яркие глаза и яркие скулы перегружают образ.
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.