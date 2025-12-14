Забудьте про густые пряди: новая челка делает черты мягче, а взгляд — опасно привлекательным

Легкая челка войдет в тренды сезона весна-лето 2026 — ELLE

Зимний сезон вновь возвращает моду на воздушные, деликатные варианты челки, которые меняют выражение лица без радикальных трансформаций. Лёгкая челка стала одним из самых обсуждаемых трендов последних месяцев — её выбирают звезды, стилисты и те, кто давно хотел попробовать челку, но боялся тяжёлых, плотных вариантов. Эксперты парикмахерского искусства рассказали, как добиться нужного эффекта и кому этот стиль подходит особенно хорошо, сообщает ELLE.

Почему лёгкая челка стала главным трендом сезона

Мода на челки развивается волнами, и сегодня в центре внимания — модели, которые создают эффект перьев и мягко обрамляют лицо. Они тоньше, легче и менее требовательны в укладке, чем классическая прямая челка или массивные шторки. Подиумы весна-лето 2026 и светские выходы знаменитостей закрепили тренд: лёгкая челка стала универсальным решением как для тонких волос, так и для густых.

Красота этого стиля — в естественности. Челка выглядит слегка "воздушной", непринуждённой и мягкой, что позволяет адаптировать её под любую стрижку — от удлинённого каскада до короткого боба.

Что такое лёгкая челка и чем она отличается от классической

Лёгкая челка — это тонкие, филированные пряди, которые не создают тяжёлой линии на лбу. Волосы в этом варианте не срезаются ровно, а прорабатываются точечными срезами, создающими мягкую текстуру. Такой подход делает челку гибкой в носке и более универсальной.

Стилист TONI&GUY отмечает: эта челка подходит большинству форм лица, но особенно гармонично смотрится на круглых и сердцевидных. Она "смягчает" черты, не перетягивая внимание на себя, и помогает визуально облегчить силуэт прически.

Кому особенно стоит попробовать лёгкую челку

Хотя лёгкая челка подходит практически всем, особенно она удачна для тех, у кого:

тонкие и редкие волосы;

высокий лоб;

выраженные скулы;

желание обновить образ без радикальных перемен.

Почему это работает? Тонкие пряди создают иллюзию большего объёма и облегчают визуальное восприятие причёски. В отличие от тяжёлой челки, такая версия не утяжеляет корни и не скрывает лоб полностью — он слегка просвечивает, подчёркивая естественность образа.

Как подстричь лёгкую челку, чтобы она выглядела идеально

Создание лёгкой челки требует филировки и точечной работы ножницами. Основные принципы:

никаких прямых, плотных срезов — только воздушная текстура;

челка должна плавно переходить в боковые пряди;

важно учитывать естественное направление роста волос;

длина подбирается строго под форму лица.

Для тех, кто делает челку впервые, важно подготовиться: собрать референсы, обсудить желаемую густоту и форму с мастером и оценить, готовы ли вы к регулярному подравниванию.

Как укладывать лёгкую челку: советы стилистов

Укладка челки — это 20% стрижки и 80% правильных движений. Хотя лёгкая челка менее требовательна, чем плотная, ей всё же нужно немного внимания.

Основные правила

Не перегружать стайлингом, чтобы не потерять воздушность.

Использовать минимальное количество разглаживающего крема или лёгкого бальзама.

При сушке направлять воздух сверху вниз, создавая мягкий изгиб.

Для эффекта "перышек" использовать фен с круглой щёткой или многофункциональный стайлер.

При волнистых или кудрявых волосах наносить каплю крема с лёгкой фиксацией.

Эта челка допускает и естественную сушку — в этом случае получится более расслабленный образ.

Лучшие идеи причесок с лёгкой челкой

Лёгкая челка для тонких волос

Обладательницам тонких волос такая челка добавляет объёма и подвижности. Достаточно слегка подсушить пряди круглой щёткой, чтобы получить мягкий, женственный изгиб.

Удлинённые волосы + лёгкая челка

Длинные пряди и воздушная челка — одно из самых успешных сочетаний сезона. Образ выглядит динамично, но при этом не перегружено.

Эффект влажной укладки

Для вечерних выходов можно добавить блеск, проработать кончики гелем или кремом для эффекта мокрых прядей.

Боб с лёгкой челкой

Стрижка боб становится мягче и современнее, если добавить тонкую челку. Особенно хорошо такой вариант смотрится на волнистых волосах.

Лёгкая челка + собранные причёски

Низкий хвост, пучок или свободная укладка отлично сочетаются с воздушными прядями у лица. Это способ быстро сделать образ изысканным.

Популярные вопросы

Подойдёт ли лёгкая челка на густые волосы

Да, но стилист должен тщательно проредить пряди, чтобы избежать тяжёлого вида.

Можно ли уложить лёгкую челку без фена

Да, но для чёткого изгиба лучше всё же использовать фен или стайлер.

Сколько раз в месяц нужно подравнивать челку

В среднем — раз в 3-5 недель.

Можно ли совместить лёгкую челку со стрижкой боб

Это одно из самых модных сочетаний — особенно для тонких волос.