Забудьте про густые пряди: новая челка делает черты мягче, а взгляд — опасно привлекательным

Зимний сезон вновь возвращает моду на воздушные, деликатные варианты челки, которые меняют выражение лица без радикальных трансформаций. Лёгкая челка стала одним из самых обсуждаемых трендов последних месяцев — её выбирают звезды, стилисты и те, кто давно хотел попробовать челку, но боялся тяжёлых, плотных вариантов. Эксперты парикмахерского искусства рассказали, как добиться нужного эффекта и кому этот стиль подходит особенно хорошо, сообщает ELLE.
Мода на челки развивается волнами, и сегодня в центре внимания — модели, которые создают эффект перьев и мягко обрамляют лицо. Они тоньше, легче и менее требовательны в укладке, чем классическая прямая челка или массивные шторки. Подиумы весна-лето 2026 и светские выходы знаменитостей закрепили тренд: лёгкая челка стала универсальным решением как для тонких волос, так и для густых.
Красота этого стиля — в естественности. Челка выглядит слегка "воздушной", непринуждённой и мягкой, что позволяет адаптировать её под любую стрижку — от удлинённого каскада до короткого боба.
Лёгкая челка — это тонкие, филированные пряди, которые не создают тяжёлой линии на лбу. Волосы в этом варианте не срезаются ровно, а прорабатываются точечными срезами, создающими мягкую текстуру. Такой подход делает челку гибкой в носке и более универсальной.
Стилист TONI&GUY отмечает: эта челка подходит большинству форм лица, но особенно гармонично смотрится на круглых и сердцевидных. Она "смягчает" черты, не перетягивая внимание на себя, и помогает визуально облегчить силуэт прически.
Хотя лёгкая челка подходит практически всем, особенно она удачна для тех, у кого:
Почему это работает? Тонкие пряди создают иллюзию большего объёма и облегчают визуальное восприятие причёски. В отличие от тяжёлой челки, такая версия не утяжеляет корни и не скрывает лоб полностью — он слегка просвечивает, подчёркивая естественность образа.
Создание лёгкой челки требует филировки и точечной работы ножницами. Основные принципы:
Для тех, кто делает челку впервые, важно подготовиться: собрать референсы, обсудить желаемую густоту и форму с мастером и оценить, готовы ли вы к регулярному подравниванию.
Укладка челки — это 20% стрижки и 80% правильных движений. Хотя лёгкая челка менее требовательна, чем плотная, ей всё же нужно немного внимания.
Эта челка допускает и естественную сушку — в этом случае получится более расслабленный образ.
Обладательницам тонких волос такая челка добавляет объёма и подвижности. Достаточно слегка подсушить пряди круглой щёткой, чтобы получить мягкий, женственный изгиб.
Длинные пряди и воздушная челка — одно из самых успешных сочетаний сезона. Образ выглядит динамично, но при этом не перегружено.
Для вечерних выходов можно добавить блеск, проработать кончики гелем или кремом для эффекта мокрых прядей.
Стрижка боб становится мягче и современнее, если добавить тонкую челку. Особенно хорошо такой вариант смотрится на волнистых волосах.
Низкий хвост, пучок или свободная укладка отлично сочетаются с воздушными прядями у лица. Это способ быстро сделать образ изысканным.
Да, но стилист должен тщательно проредить пряди, чтобы избежать тяжёлого вида.
Да, но для чёткого изгиба лучше всё же использовать фен или стайлер.
В среднем — раз в 3-5 недель.
Это одно из самых модных сочетаний — особенно для тонких волос.
