Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Цвет на ресницах работает тоньше теней: скрытый эффект, который неожиданно меняет весь взгляд

Цветная тушь усиливает контраст взгляда — визажист Яэль Макиейра
Моя семья » Красота и стиль

Цветная тушь снова на пике моды: яркие акценты 80-х возвращаются, но в современном, утонченном прочтении. Такой продукт способен не только преобразить макияж, но и подчеркнуть индивидуальность без лишнего усилия.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Почему цветная тушь — не только для смелых

Многие привыкли к классическому черному варианту, считая его единственно уместным для повседневного макияжа. Однако визажисты всё чаще используют цвет, чтобы добавить взгляду глубины или легкого шика. Цветная тушь — это не про экстравагантность, а про выразительность. Правильно подобранный оттенок может подчеркнуть природный цвет глаз и сделать макияж более живым, даже без теней и стрелок.

Современные формулы позволяют добиться насыщенного пигмента и стойкости без эффекта "театральности". Такой макияж можно носить и днём, и вечером — важно лишь учитывать цветотип и настроение образа.

"Главное — воспринимать цвет не как вызов, а как инструмент самовыражения", — отмечает визажист Яэль Макиейра.

Как выбрать идеальный оттенок

Оттенок туши должен не просто нравиться, но и гармонировать с твоей внешностью. Универсальными считаются глубокий синий, тёмно-зелёный и бордовый — они элегантны и не выглядят вызывающе.

  • Синий особенно эффектно смотрится на карих глазах: он делает белок ярче и придаёт взгляду свежесть.
  • Зелёный подчёркивает серые и зелёные глаза, добавляя им мягкой глубины.
  • Бордовый прекрасно контрастирует с голубыми глазами, добавляя им тепла и загадочности.

Если хочется эксперимента, можно попробовать лавандовый или мятный оттенки. Такие цвета выглядят смело, но уместно при минималистичном макияже. Они особенно выигрышно смотрятся летом или на вечерних мероприятиях.

Кстати, визажисты недавно отметили ещё один неожиданный тренд — коричневую тушь, которая идёт всем без исключения. Она делает взгляд мягким и естественным, сохраняя глубину цвета без контрастных переходов. Об этом сообщает VOICE.

Сделай цвет главным акцентом

Чтобы макияж с цветной тушью не выглядел перегруженным, важно соблюдать баланс. Если акцент на ресницах, не добавляй слишком яркие тени, сложные стрелки или блеск на всё веко. Лучше оставить кожу свежей и чистой, нанести лёгкий тон и немного румян.

Цвет должен стать главным героем образа. Для дневного макияжа подойдёт однотонный акцент на ресницах, а для вечернего — можно добавить тонкую линию карандаша у основания ресниц для выразительности.

Подчеркни форму глаз

Цветная тушь нередко делает взгляд ярким, но убирает контраст. Чтобы этого избежать, перед её нанесением проведи тонкую линию по верхней слизистой века черным или тёмно-коричневым карандашом. Это придаст глубину и сохранит естественный рельеф глаз.

Другой приём — нанести цветную тушь только на нижние ресницы. Это придаст образу оригинальности и сделает взгляд более открытым. Особенно эффектно работает при выборе оттенка, противоположного цвету глаз.

Завивка ресниц — секрет выразительности

Перед нанесением туши не забывай про щипцы для завивки. Изогнутые ресницы лучше отражают свет и усиливают насыщенность цвета.

  1. Завейте ресницы до макияжа.
  2. Нанесите первый слой туши и дай ему подсохнуть.
  3. Добавьте второй слой только на кончики — для плотности и насыщенности.

Этот приём делает взгляд распахнутым и добавляет ресницам объёма.

Плюсы и минусы цветной туши

Использование цветной туши имеет свои особенности, и важно учитывать их заранее.

Плюсы:

  • Освежает макияж и делает образ современным.
  • Подчёркивает индивидуальность.
  • Подходит для любого возраста при умеренном нанесении.

Минусы:

  • Требует аккуратного подбора оттенка.
  • Может визуально уменьшить глаза при чрезмерной яркости.
  • Не всегда уместна в строгом дресс-коде.

Главный секрет — умеренность и чистая кожа, чтобы яркие ресницы выглядели благородно.

Советы по нанесению

  1. Начните с одного слоя и оцени эффект при дневном свете.
  2. Если хотите больше насыщенности — добавьте второй слой.
  3. Для мягкости можете пройтись чистой щёточкой, чтобы убрать излишки.
  4. Не сочетайте несколько ярких оттенков одновременно.

Кстати, если тебе интересны современные техники, обрати внимание на обратную подводку, которая спасает макияж при опущенном веке - она отлично сочетается с цветной тушью и визуально приподнимает взгляд.

Популярные вопросы о цветной туши

1. Подходит ли цветная тушь для дневного макияжа?

Да, особенно если выбрать спокойные тона — бордо, изумрудный, шоколадный. Они добавляют выразительности, не делая образ вызывающим.

2. Можно ли сочетать цветную тушь с тенями?

Можно, но важно, чтобы оттенки не спорили. Если тушь яркая, тени должны быть нейтральными — бежевыми, персиковыми или песочными.

3. Какую тушь выбрать для светлых ресниц?

Лучше остановиться на пигментированных формулах и оттенках средней насыщенности — они сделают взгляд мягким и живым.

В мире макияжа мелочи решают многое: один штрих способен изменить настроение и придать уверенности. Цветная тушь — лишь напоминание о том, что красота не требует смелости, она требует игры и лёгкости. Позволяя себе эксперимент, человек открывает не только новые оттенки, но и новые грани собственного "я". Именно в таких деталях рождается индивидуальность, которую не скопировать и не повторить. Настоящий стиль начинается там, где заканчиваются страхи и остаётся только удовольствие быть собой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы лицо макияж советы красота
Новости Все >
Размораживание мяса в микроволновке ускоряет рост бактерий — повара
Экономист Леонид Холод прокомментировал ситуацию в аграрном секторе
Денежное дерево требует рассеянного света и умеренного полива — Actualno
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года — SFP Versilia
Влад Топалов вернул себе через суд 20 миллионов рублей
Домашний раствор на основе уксуса используют для мытья окон без химии — Malatec
Lexus ES 2015 показал высокий ресурс без роста затрат
Черная дыра выбросила ветры со скоростью 0,2 скорости света — астроном Ли Гу
Российские поставщики минтая активно соперничают на мировых рынках — Рыбный союз
Перенасыщение волос масками приводит к потере объёма и ломкости
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Садоводство, цветоводство
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Последние материалы
Гороскоп: 13 декабря у Стрельцов высок риск ошибок
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года — SFP Versilia
Цветная тушь усиливает контраст взгляда — визажист Яэль Макиейра
Влад Топалов вернул себе через суд 20 миллионов рублей
Афалины проявляют агрессию к другим морским животным
Домашний раствор на основе уксуса используют для мытья окон без химии — Malatec
Lexus ES 2015 показал высокий ресурс без роста затрат
Теплые оттенки волос стали трендом зимы 2025–2026 — стилист Александр Данилов
Основа золотого молока — куркума и имбирь
Сорт розы Jasmina признан лидером по обильности цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.