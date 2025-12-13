Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Бархат возвращает магию праздников: эта ткань делает образ дороже без усилий

Глубокий бордовый и зеленый задают палитру бархата для сезона праздников
Моя семья » Красота и стиль

С приближением новогодних праздников всё чаще хочется добавить в образ немного волшебства, блеска и ощущения особого момента. Именно в это время на первый план выходит бархат — ткань, которая год за годом ассоциируется с торжеством, уютной роскошью и вечерним настроением.

Девушка
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

В новом сезоне бархат уверенно возвращается в моду, выходя за рамки вечерних нарядов и становясь универсальным элементом зимнего гардероба. Об этом сообщают модные редакторы греческого Vogue, анализируя ключевые тренды праздничного сезона.

Почему бархат снова стал главным символом зимних праздников

Бархат трудно спутать с другой тканью. Его мягкая, глубокая текстура мгновенно создаёт ощущение уюта и торжественности, что особенно актуально в период новогодних вечеринок, корпоративов и семейных ужинов. Эта ткань словно впитывает свет гирлянд и свечей, делая образ более выразительным и запоминающимся.

В последние сезоны дизайнеры пересмотрели отношение к бархату. Если раньше его считали исключительно "вечерним" материалом, сегодня он органично вписывается и в повседневные, и в офисные комплекты. Такой подход делает бархат не просто праздничным акцентом, а продуманной инвестицией в гардероб на всю зиму.

Современный бархат: от вечеринки до повседневных образов

Актуальный бархат выглядит легче и современнее, чем его классические версии. Он появляется в лаконичных силуэтах и удобных кроях, которые не перегружают образ. Блейзеры, брюки свободного фасона, юбки миди и мини, а также компактные платья становятся базой для стильных новогодних сочетаний.

Бархатные вещи легко адаптируются под разные сценарии. Днём они могут выглядеть сдержанно и элегантно, а вечером — превращаться в яркий акцент праздничного образа. Именно эта универсальность делает бархат особенно привлекательным в период, когда расписание наполнено встречами, мероприятиями и торжествами.

Цветовая палитра, которая работает на эффект

В новогоднем сезоне особое внимание уделяется оттенкам. Бархат раскрывается лучше всего в глубоких, насыщенных цветах. Бордовый ассоциируется с классическим праздничным настроением, тёмно-зелёный навевает атмосферу зимнего леса, чёрный остаётся безусловным символом элегантности, а серый добавляет сдержанную утончённость.

Для тех, кто хочет добавить образу смелости, подойдут принты — например, леопардовый, который в бархатном исполнении выглядит особенно эффектно. Дополнительные детали вроде кружева или декоративных вставок усиливают праздничное звучание и делают образ более многослойным.

Идеи образов для новогодних праздников

Для вечеринок и неформальных мероприятий особенно популярны комплекты из бархатной мини-юбки и жакета в сочетании с высокими сапогами. Такой образ смотрится дерзко и современно, особенно в молодёжной среде. Для классической новогодней ночи беспроигрышным вариантом остаётся чёрное бархатное платье в сочетании с плотными колготками и лаконичными аксессуарами.

Тем, кто предпочитает более расслабленный стиль, подойдут бархатные брюки с широкими штанинами. Они создают эффектный силуэт и при этом остаются комфортными, что особенно ценно во время длинных праздничных вечеров.

Бархат вне праздников: как носить после Нового года

Одно из главных достоинств бархата — его способность выходить за рамки праздничных образов. Бархатный топ в сочетании с классическими брюками легко вписывается в офисный гардероб, добавляя ему мягкий акцент. А жакет из бархата в паре с джинсами становится отличным вариантом для вечернего выхода в город.

Такие сочетания позволяют носить бархатные вещи на протяжении всей зимы, а не только в новогоднюю ночь. Это делает их особенно практичными и оправдывает покупку даже при ограниченном бюджете.

Сравнение бархата с другими зимними тканями

По сравнению с шерстью или твидом бархат выглядит более празднично и мягко. Он менее формален, чем костюмные ткани, и при этом значительно эффектнее трикотажа. В отличие от пайеток или блёсток, бархат не выглядит чрезмерно нарядным и легко адаптируется под разные образы.

Именно поэтому бархат часто выбирают как компромисс между повседневной практичностью и праздничным настроением. Он позволяет выглядеть нарядно, не выходя за рамки вкуса и уместности.

Плюсы и минусы бархатных вещей

Бархат обладает рядом преимуществ, но требует внимательного подхода при выборе и стилизации.

К плюсам относятся:

  • выразительная текстура и глубина цвета;
  • универсальность для праздников и будней;
  • визуальный эффект "дорогого" образа;
  • актуальность в зимнем сезоне.

Среди минусов:

  • необходимость аккуратного ухода;
  • чувствительность к неправильной посадке;
  • риск перегрузить образ при избытке аксессуаров.

Советы по созданию новогоднего образа с бархатом шаг за шагом

  1. Выберите одну бархатную вещь как акцент образа.

  2. Сочетайте её с более простыми тканями для баланса.

  3. Отдавайте предпочтение глубоким, зимним оттенкам.

  4. Минимизируйте количество аксессуаров.

  5. Продумайте обувь и верхнюю одежду заранее, чтобы образ выглядел цельно.

Популярные вопросы о бархате в новогодних образах

Подходит ли бархат для офисных мероприятий

Да, если выбрать лаконичный крой и сдержанные цвета.

Можно ли носить бархат после праздников

Да, бархат легко адаптируется под повседневные и вечерние образы.

Как избежать перегруженности образа

Достаточно ограничиться одной бархатной вещью и простыми аксессуарами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода зима стиль
Новости Все >
Иерихон выживает в экстремальной жаре благодаря сельхозресурсам
Сотрудницу госпитализировали после приступа на корпоративе в Москве — врачи
Пластиковые цепи снизили вибрации при движении по снежной целине
Шведские фрикадельки обжаривают и запекают для мягкой текстуры — Allrecipes
Дети Алена Делона спорят в суде из-за наследства
Курорты Алачаты и Чешме сохранили неспешный ритм отдыха — гиды
Обрезка яблонь в декабре снижает риск болезней и повышает урожай — Actualno
Регулярная чистка содой и перекисью предотвращает желтые пятна — Primainspirace
Peugeot 308 оказался доступным вариантом для зимнего города
Подрыв доверия к евро и европейской финансовой системе становится всё более очевидным
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Peugeot 308 оказался доступным вариантом для зимнего города
Подрыв доверия к евро и европейской финансовой системе становится всё более очевидным
Укороченные брюки с каблуками визуально удлиняют силуэт — Vogue
В России начали разработку формирователей сигналов для 6G — ТАСС
Салат "Гранатовый браслет" собирают слоями вокруг стакана
Длительное сидение в одной позе усиливает тянущую боль в спине — тренеры
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.