Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру

В 2026 году мода возвращает нас к силуэтам, в которых главную роль играет не длина, а посадка. На подиумах весенне-летнего сезона дизайнеры единодушно сделали ставку на юбку миди с низкой талией — лаконичную, женственную и универсальную. Об этом сообщает the Symbol.
Когда-то этот крой ассоциировался исключительно с нулевыми, но сегодня он переосмыслен в духе современного минимализма. Юбка миди с низкой посадкой — это не просто отсылка к прошлому, а продуманный акцент на естественных пропорциях тела. Тенденция логично развивается на фоне возвращения силуэтов, среди которых выделяются и возвращающиеся тренды 2010-х, включая заниженную талию. Низкая талия в сочетании со средней длиной делает фигуру более расслабленной, а образ — модным без лишних усилий, отмечают стилисты модных домов Tod's и Toga.
Тенденция касается не только юбок: заниженная линия талии стала главным направлением в брюках, джинсах и даже костюмах. Однако именно миди-юбка с такой посадкой лучше всего демонстрирует баланс женственности и современной свободы.
Юбка миди с низкой посадкой — вещь, которая легко вписывается и в деловые образы, и в повседневные комбинации.
Ключ к успеху — простота кроя и точность посадки. Юбка должна мягко обтекать бёдра, не утягивая и не создавая излишнего объёма, подчёркивают эксперты модных школ.
Стилисты советуют выбирать модели из плотных тканей, которые держат форму и подчёркивают линию талии даже при свободной посадке.
Весна-лето 2026 года обещает обилие текстур и материалов. Кожа, шерсть, твид, деним и плотный трикотаж возвращаются в центр внимания. Особенно популярны фактурные ткани, создающие игру света и тени.
Что касается цвета, дизайнеры предлагают баланс между классикой и сложными благородными тонами:
Также в моду возвращаются принты: клетка, горох, аргайл и анималистические узоры.
Секрет этой модели — в балансе пропорций. Чтобы подчеркнуть фигуру и не потерять гармонию силуэта, стоит учитывать несколько простых приёмов.
Что касается обуви, в моду возвращаются контрасты: миди-юбку носят как с ботфортами, так и с балетками или лоферами. А для лета идеальны минималистичные босоножки на тонких ремешках. Подсказкой могут служить сочетания, актуальные для сезона, например те, что описаны в материалах о том, как миди-юбка работает в дуэте с сапогами — такие, как силуэт на основе юбки-миди и сапог.
Да, если сочетать её с коротким верхом и обувью на каблуке.
Да, если сочетать с плотными колготками, сапогами и пальто прямого кроя.
Твид, плотный хлопок, деним и кожа — они сохраняют форму и не мнутся.
Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.