Мария Круглова

Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру

Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
В 2026 году мода возвращает нас к силуэтам, в которых главную роль играет не длина, а посадка. На подиумах весенне-летнего сезона дизайнеры единодушно сделали ставку на юбку миди с низкой талией — лаконичную, женственную и универсальную. Об этом сообщает the Symbol.

Джинсовая юбка миди
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Джинсовая юбка миди

Возвращение низкой посадки: почему снова в тренде

Когда-то этот крой ассоциировался исключительно с нулевыми, но сегодня он переосмыслен в духе современного минимализма. Юбка миди с низкой посадкой — это не просто отсылка к прошлому, а продуманный акцент на естественных пропорциях тела. Тенденция логично развивается на фоне возвращения силуэтов, среди которых выделяются и возвращающиеся тренды 2010-х, включая заниженную талию. Низкая талия в сочетании со средней длиной делает фигуру более расслабленной, а образ — модным без лишних усилий, отмечают стилисты модных домов Tod's и Toga.

Тенденция касается не только юбок: заниженная линия талии стала главным направлением в брюках, джинсах и даже костюмах. Однако именно миди-юбка с такой посадкой лучше всего демонстрирует баланс женственности и современной свободы.

Универсальная база гардероба

Юбка миди с низкой посадкой — вещь, которая легко вписывается и в деловые образы, и в повседневные комбинации.

  • Для офиса подойдёт юбка-карандаш в строгих оттенках — чёрном, графитовом или бежевом. Она прекрасно сочетается с укороченным жакетом или пиджаком оверсайз.
  • В неформальной обстановке выигрышно смотрится модель А-силуэта или трапеция. Такой фасон не ограничивает движения и идеально вписывается в эстетику "ленивой роскоши" — тенденции, где комфорт и стиль идут рука об руку.

Ключ к успеху — простота кроя и точность посадки. Юбка должна мягко обтекать бёдра, не утягивая и не создавая излишнего объёма, подчёркивают эксперты модных школ.

Стилисты советуют выбирать модели из плотных тканей, которые держат форму и подчёркивают линию талии даже при свободной посадке.

Актуальные материалы и палитра сезона

Весна-лето 2026 года обещает обилие текстур и материалов. Кожа, шерсть, твид, деним и плотный трикотаж возвращаются в центр внимания. Особенно популярны фактурные ткани, создающие игру света и тени.

Что касается цвета, дизайнеры предлагают баланс между классикой и сложными благородными тонами:

  • базовые: чёрный, графитовый, молочный, бежевый, песочный;
  • акцентные: терракотовый, изумрудный, сливовый, кирпичный, тёмно-синий, фиолетовый.

Также в моду возвращаются принты: клетка, горох, аргайл и анималистические узоры.

Как носить юбку миди с низкой посадкой

Секрет этой модели — в балансе пропорций. Чтобы подчеркнуть фигуру и не потерять гармонию силуэта, стоит учитывать несколько простых приёмов.

  • Кроп-топ или короткий кардиган: для акцента на талии и визуального удлинения ног.
  • Рубашка прямого кроя или лонгслив: если не хочется открывать живот.
  • Свитер с воротником на молнии: трендовая альтернатива классическому джемперу.

Что касается обуви, в моду возвращаются контрасты: миди-юбку носят как с ботфортами, так и с балетками или лоферами. А для лета идеальны минималистичные босоножки на тонких ремешках. Подсказкой могут служить сочетания, актуальные для сезона, например те, что описаны в материалах о том, как миди-юбка работает в дуэте с сапогами — такие, как силуэт на основе юбки-миди и сапог.

Плюсы и минусы тренда

Преимущества

  • Делает образ современным и динамичным.
  • Подчёркивает естественные линии фигуры.
  • Универсальна — подходит для офиса, прогулок и вечеров.
  • Легко комбинируется с разным верхом и обувью.

Недостатки

  • Требует идеальной посадки по бёдрам.
  • Не всегда подходит для холодного времени года без многослойности.

Советы по выбору

  • Обратите внимание на ткань: чем плотнее материал, тем лучше посадка.
  • Для офиса подойдут однотонные модели, для повседневных выходов — варианты с принтами.
  • Выбирайте длину чуть ниже колена — это золотая середина.
  • Если хотите визуально вытянуть фигуру, выбирайте обувь в тон юбке.
  • Для вечернего образа добавьте ремень или акцентный пояс.

Популярные вопросы

Подходит ли низкая посадка для невысоких девушек

Да, если сочетать её с коротким верхом и обувью на каблуке.

Можно ли носить такую юбку зимой

Да, если сочетать с плотными колготками, сапогами и пальто прямого кроя.

Какая ткань наиболее практична

Твид, плотный хлопок, деним и кожа — они сохраняют форму и не мнутся.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
