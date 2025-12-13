Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Педикюр, от которого не отвести взгляд: 6 идей, что сделают ваши ножки звездой новогодней ночи

Красный педикюр остаётся классикой для Нового года — the Voice mag
Моя семья » Красота и стиль

Праздничный сезон — повод достать самые красивые босоножки и добавить блеска не только в наряд, но и в педикюр. Новогодние вечеринки 2026 года диктуют правило: ногти на ногах должны быть не менее эффектными, чем макияж и аксессуары. Об этом сообщает the Voice mag.

Праздничный педикюр в босоножках
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Праздничный педикюр в босоножках

Гранатовое вино: оттенок, в котором есть глубина

Элегантный и насыщенный цвет гранатового вина идеально вписывается в зимний гардероб. Он балансирует между красным и коричневым, создавая ощущение тепла и роскоши. Такой педикюр уместен и на корпоративе, и на рождественском ужине, и в январских выходных.

"Гранатовый оттенок остаётся в топе зимних палитр уже несколько сезонов — это цвет уверенности и внутреннего спокойствия", — отмечают стилисты нейл-индустрии.

В качестве финиша можно выбрать глянцевый или сатиновый топ — оба подчеркнут глубину цвета и придадут ногтям благородный блеск. Гранатовые и ягодные тона также часто входят в зимние цветовые палитры для маникюра, что делает их универсальным выбором для праздничного сезона.

Черная вишня: элегантность с характером

Этот оттенок выглядит почти чёрным, но при свете раскрывается мягкими бордовыми переливами. Именно в этом контрасте и заключается его притягательность: он строгий, но не лишён утончённости.

Педикюр цвета "чёрная вишня" идеально подходит к вечерним образам — от бархатного платья до брючного костюма. Сочетайте его с тёмно-красным маникюром или прозрачным лаком на руках — так акцент на ногах будет смотреться особенно гармонично.

Оникс: абсолютная классика

Чёрный педикюр остаётся вне моды и времени. Это минимализм, который подходит всем и ко всему. Его главная сила — универсальность: он одинаково эффектен с лаконичными платьями, пайетками или яркими туфлями.

"Оникс — идеальная база для экспериментов: можно добавить блёстки, стемпинг или тонкую золотую линию вдоль ногтя, чтобы придать образу праздничный акцент", — советуют мастера nail-дизайна.

Этот вариант подойдёт тем, кто хочет выглядеть сдержанно, но при этом подчеркнуть вкус и уверенность.

Праздничный красный: вечный символ Нового года

Красный педикюр — беспроигрышный вариант, который никогда не теряет актуальности. Особенно эффектно он смотрится в декабре, когда каждая деталь образа должна напоминать о празднике.

Сочные оттенки клюквы или классический алый создают настроение уверенности и роскоши. Чтобы педикюр выглядел аккуратно, выбирайте ультраглянцевое покрытие — оно придаёт ногтям "лаковый" блеск и усиливает праздничный эффект.

"Если сомневаетесь в выборе цвета — берите красный. Он не подведёт ни при каком дресс-коде", — отмечают эксперты салонов красоты.

Пряная слива: изысканная альтернатива

Для тех, кто ищет баланс между классикой и оригинальностью, подойдёт глубокий сливовый оттенок с лёгким мерцанием. Он добавляет загадочности, но остаётся сдержанным. Мелкие блёстки в структуре лака красиво играют при вечернем освещении, придавая ногтям бархатное сияние.

Такой педикюр особенно эффектен в сочетании с тёмно-синими, зелёными или серебристыми туфлями — сочетание выглядит дорого и празднично.

Сияние ночи: для тех, кто выбирает блеск

Декабрь — единственный месяц, когда блёстки можно и нужно использовать без ограничений. Педикюр с глиттером способен превратить даже простые ногти в украшение.

Можно выбрать два направления:

  • интенсивное сияние с крупными частицами глиттера — для вечерних выходов;
  • деликатный блеск с мелким шиммером — для более сдержанных образов.

"Глиттер — это настроение. Даже если надеть простое платье, блестящий педикюр сделает образ завершённым", — отмечают бьюти-эксперты.

Цветовая палитра варьируется от серебра и золота до розового шампанского. Такие решения легко сочетаются с тенденциями денежного маникюра, где акцент делается на благородные оттенки и сияние, напоминающие о начале нового цикла — например, в трендах маникюра на январь.

Какой педикюр выбрать к разным образам

  • Для классического вечернего платья: гранатовое вино или чёрная вишня — элегантно и утончённо.
  • Для яркого праздничного наряда: сияние ночи или праздничный красный — создадут акцент и настроение.
  • Для лаконичного офиса или делового корпоратива: оникс или пряная слива — сдержанно, но выразительно.

Советы по уходу перед праздником

  • Сделайте педикюр за 1-2 дня до вечеринки, чтобы лак успел полностью застыть.
  • Используйте базу и топ для стойкости и блеска.
  • Увлажняйте кожу стоп маслами — они придают ухоженный вид даже при открытой обуви.
  • Если носите босоножки, обработайте стопы скрабом или пемзой за день до процедуры.
  • Храните лак в прохладном месте, чтобы избежать потери пигмента.

Популярные вопросы

Какой оттенок будет самым модным в 2026 году

Тренд сохраняют глубокие винные, сливовые и красные тона с лёгким мерцанием.

Стоит ли делать педикюр, если обувь закрытая

Да, ухоженные ноги повышают уверенность, а аккуратный педикюр — часть завершённого образа.

Можно ли комбинировать цвета на ногтях ног

Да, но лучше использовать схожие оттенки одной палитры — это выглядит гармонично и празднично.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы стиль ногти советы красота праздник
Новости Все >
Картофельная запеканка с сыром заменяет пюре на праздничном столе — Simply Recipes
Юрия Лоза высказался против использования мата в песнях
Мороз усилил вкус зимних овощей на огороде — Mein Schoener Garten
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Археологи нашли могилу шаманки возрастом 9000 лет в Бад-Дюрренберге
Фарфор, керамика и камень остаются основными материалами для ванной — Martha Stewart
Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Короткоходная схема повысила мощность атмосферных двигателей — Jalopnik
Переросшие кабачки используют для приготовления домашнего кетчупа — кулинары
Украшение дома без елки подходит для семей с детьми и животными — Idealista
Сейчас читают
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Ребаунд-тренировка превращает зарядку в игровой формат движения — Prevention
Морские слизни считаются самыми глубоководными рыбами на Земле
Мороз усилил вкус зимних овощей на огороде — Mein Schoener Garten
Налоги и платные услуги повысили цену бронирований — турэксперт Гажиенко
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Археологи нашли могилу шаманки возрастом 9000 лет в Бад-Дюрренберге
Фарфор, керамика и камень остаются основными материалами для ванной — Martha Stewart
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Белокрылка размножается в теплице из-за высокой влажности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.