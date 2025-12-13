Педикюр, от которого не отвести взгляд: 6 идей, что сделают ваши ножки звездой новогодней ночи

Красный педикюр остаётся классикой для Нового года — the Voice mag

Праздничный сезон — повод достать самые красивые босоножки и добавить блеска не только в наряд, но и в педикюр. Новогодние вечеринки 2026 года диктуют правило: ногти на ногах должны быть не менее эффектными, чем макияж и аксессуары. Об этом сообщает the Voice mag.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Праздничный педикюр в босоножках

Гранатовое вино: оттенок, в котором есть глубина

Элегантный и насыщенный цвет гранатового вина идеально вписывается в зимний гардероб. Он балансирует между красным и коричневым, создавая ощущение тепла и роскоши. Такой педикюр уместен и на корпоративе, и на рождественском ужине, и в январских выходных.

"Гранатовый оттенок остаётся в топе зимних палитр уже несколько сезонов — это цвет уверенности и внутреннего спокойствия", — отмечают стилисты нейл-индустрии.

В качестве финиша можно выбрать глянцевый или сатиновый топ — оба подчеркнут глубину цвета и придадут ногтям благородный блеск. Гранатовые и ягодные тона также часто входят в зимние цветовые палитры для маникюра, что делает их универсальным выбором для праздничного сезона.

Черная вишня: элегантность с характером

Этот оттенок выглядит почти чёрным, но при свете раскрывается мягкими бордовыми переливами. Именно в этом контрасте и заключается его притягательность: он строгий, но не лишён утончённости.

Педикюр цвета "чёрная вишня" идеально подходит к вечерним образам — от бархатного платья до брючного костюма. Сочетайте его с тёмно-красным маникюром или прозрачным лаком на руках — так акцент на ногах будет смотреться особенно гармонично.

Оникс: абсолютная классика

Чёрный педикюр остаётся вне моды и времени. Это минимализм, который подходит всем и ко всему. Его главная сила — универсальность: он одинаково эффектен с лаконичными платьями, пайетками или яркими туфлями.

"Оникс — идеальная база для экспериментов: можно добавить блёстки, стемпинг или тонкую золотую линию вдоль ногтя, чтобы придать образу праздничный акцент", — советуют мастера nail-дизайна.

Этот вариант подойдёт тем, кто хочет выглядеть сдержанно, но при этом подчеркнуть вкус и уверенность.

Праздничный красный: вечный символ Нового года

Красный педикюр — беспроигрышный вариант, который никогда не теряет актуальности. Особенно эффектно он смотрится в декабре, когда каждая деталь образа должна напоминать о празднике.

Сочные оттенки клюквы или классический алый создают настроение уверенности и роскоши. Чтобы педикюр выглядел аккуратно, выбирайте ультраглянцевое покрытие — оно придаёт ногтям "лаковый" блеск и усиливает праздничный эффект.

"Если сомневаетесь в выборе цвета — берите красный. Он не подведёт ни при каком дресс-коде", — отмечают эксперты салонов красоты.

Пряная слива: изысканная альтернатива

Для тех, кто ищет баланс между классикой и оригинальностью, подойдёт глубокий сливовый оттенок с лёгким мерцанием. Он добавляет загадочности, но остаётся сдержанным. Мелкие блёстки в структуре лака красиво играют при вечернем освещении, придавая ногтям бархатное сияние.

Такой педикюр особенно эффектен в сочетании с тёмно-синими, зелёными или серебристыми туфлями — сочетание выглядит дорого и празднично.

Сияние ночи: для тех, кто выбирает блеск

Декабрь — единственный месяц, когда блёстки можно и нужно использовать без ограничений. Педикюр с глиттером способен превратить даже простые ногти в украшение.

Можно выбрать два направления:

интенсивное сияние с крупными частицами глиттера — для вечерних выходов;

с крупными частицами глиттера — для вечерних выходов; деликатный блеск с мелким шиммером — для более сдержанных образов.

"Глиттер — это настроение. Даже если надеть простое платье, блестящий педикюр сделает образ завершённым", — отмечают бьюти-эксперты.

Цветовая палитра варьируется от серебра и золота до розового шампанского. Такие решения легко сочетаются с тенденциями денежного маникюра, где акцент делается на благородные оттенки и сияние, напоминающие о начале нового цикла — например, в трендах маникюра на январь.

Какой педикюр выбрать к разным образам

Для классического вечернего платья: гранатовое вино или чёрная вишня — элегантно и утончённо.

гранатовое вино или чёрная вишня — элегантно и утончённо. Для яркого праздничного наряда: сияние ночи или праздничный красный — создадут акцент и настроение.

сияние ночи или праздничный красный — создадут акцент и настроение. Для лаконичного офиса или делового корпоратива: оникс или пряная слива — сдержанно, но выразительно.

Советы по уходу перед праздником

Сделайте педикюр за 1-2 дня до вечеринки, чтобы лак успел полностью застыть.

Используйте базу и топ для стойкости и блеска.

Увлажняйте кожу стоп маслами — они придают ухоженный вид даже при открытой обуви.

Если носите босоножки, обработайте стопы скрабом или пемзой за день до процедуры.

Храните лак в прохладном месте, чтобы избежать потери пигмента.

Популярные вопросы

Какой оттенок будет самым модным в 2026 году

Тренд сохраняют глубокие винные, сливовые и красные тона с лёгким мерцанием.

Стоит ли делать педикюр, если обувь закрытая

Да, ухоженные ноги повышают уверенность, а аккуратный педикюр — часть завершённого образа.

Можно ли комбинировать цвета на ногтях ног

Да, но лучше использовать схожие оттенки одной палитры — это выглядит гармонично и празднично.