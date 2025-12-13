Педикюр, от которого не отвести взгляд: 6 идей, что сделают ваши ножки звездой новогодней ночи

Праздничный сезон — повод достать самые красивые босоножки и добавить блеска не только в наряд, но и в педикюр. Новогодние вечеринки 2026 года диктуют правило: ногти на ногах должны быть не менее эффектными, чем макияж и аксессуары. Об этом сообщает the Voice mag.
Элегантный и насыщенный цвет гранатового вина идеально вписывается в зимний гардероб. Он балансирует между красным и коричневым, создавая ощущение тепла и роскоши. Такой педикюр уместен и на корпоративе, и на рождественском ужине, и в январских выходных.
"Гранатовый оттенок остаётся в топе зимних палитр уже несколько сезонов — это цвет уверенности и внутреннего спокойствия", — отмечают стилисты нейл-индустрии.
В качестве финиша можно выбрать глянцевый или сатиновый топ — оба подчеркнут глубину цвета и придадут ногтям благородный блеск. Гранатовые и ягодные тона также часто входят в зимние цветовые палитры для маникюра, что делает их универсальным выбором для праздничного сезона.
Этот оттенок выглядит почти чёрным, но при свете раскрывается мягкими бордовыми переливами. Именно в этом контрасте и заключается его притягательность: он строгий, но не лишён утончённости.
Педикюр цвета "чёрная вишня" идеально подходит к вечерним образам — от бархатного платья до брючного костюма. Сочетайте его с тёмно-красным маникюром или прозрачным лаком на руках — так акцент на ногах будет смотреться особенно гармонично.
Чёрный педикюр остаётся вне моды и времени. Это минимализм, который подходит всем и ко всему. Его главная сила — универсальность: он одинаково эффектен с лаконичными платьями, пайетками или яркими туфлями.
"Оникс — идеальная база для экспериментов: можно добавить блёстки, стемпинг или тонкую золотую линию вдоль ногтя, чтобы придать образу праздничный акцент", — советуют мастера nail-дизайна.
Этот вариант подойдёт тем, кто хочет выглядеть сдержанно, но при этом подчеркнуть вкус и уверенность.
Красный педикюр — беспроигрышный вариант, который никогда не теряет актуальности. Особенно эффектно он смотрится в декабре, когда каждая деталь образа должна напоминать о празднике.
Сочные оттенки клюквы или классический алый создают настроение уверенности и роскоши. Чтобы педикюр выглядел аккуратно, выбирайте ультраглянцевое покрытие — оно придаёт ногтям "лаковый" блеск и усиливает праздничный эффект.
"Если сомневаетесь в выборе цвета — берите красный. Он не подведёт ни при каком дресс-коде", — отмечают эксперты салонов красоты.
Для тех, кто ищет баланс между классикой и оригинальностью, подойдёт глубокий сливовый оттенок с лёгким мерцанием. Он добавляет загадочности, но остаётся сдержанным. Мелкие блёстки в структуре лака красиво играют при вечернем освещении, придавая ногтям бархатное сияние.
Такой педикюр особенно эффектен в сочетании с тёмно-синими, зелёными или серебристыми туфлями — сочетание выглядит дорого и празднично.
Декабрь — единственный месяц, когда блёстки можно и нужно использовать без ограничений. Педикюр с глиттером способен превратить даже простые ногти в украшение.
Можно выбрать два направления:
"Глиттер — это настроение. Даже если надеть простое платье, блестящий педикюр сделает образ завершённым", — отмечают бьюти-эксперты.
Цветовая палитра варьируется от серебра и золота до розового шампанского. Такие решения легко сочетаются с тенденциями денежного маникюра, где акцент делается на благородные оттенки и сияние, напоминающие о начале нового цикла — например, в трендах маникюра на январь.
Тренд сохраняют глубокие винные, сливовые и красные тона с лёгким мерцанием.
Да, ухоженные ноги повышают уверенность, а аккуратный педикюр — часть завершённого образа.
Да, но лучше использовать схожие оттенки одной палитры — это выглядит гармонично и празднично.
