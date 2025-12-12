Бьюти-индустрия готовится к взрыву: новый яркий маникюр обещает стать неожиданным хитом 2026 года

Маникюр, напоминающий прозрачные желейные конфеты, стремительно завоевывает модные ленты и бьюти-блоги. Легкий, игривый и немного ностальгический тренд возвращает атмосферу начала 2000-х, но с новым, более современным акцентом. Об этом сообщает издание ND Mais.
Главная идея маникюра в стиле "желейные конфеты" — подчеркнуть легкость и радость через глянцевое, полупрозрачное покрытие. Его эффект напоминает тонкие слои цветного стекла или мармелада, в которых отражается свет. На поверхности ногтей появляются миниатюрные фигурки, напоминающие мармеладных мишек, создавая ощущение сладкого блеска и объемной текстуры.
"Маникюр в стиле "желейные конфеты” становится главным бьюти-трендом 2026 года", — говорится в отчете Pinterest Predicts.
По данным этой платформы, миллионы пользователей по всему миру ищут вдохновение в эстетике "jujubeauty" — направлении, объединяющем моду, макияж и аксессуары, стилизованные под конфеты и яркие сладости. Особый интерес проявляют поколения Z и миллениалы, стремящиеся добавить в повседневность больше цвета и беззаботности — так же, как это происходит с трендом на денежный маникюр в январе, где оттенки работают не только на эстетику, но и на настроение.
После нескольких сезонов минимализма и пастельных тонов, 2026 год обещает возвращение насыщенных оттенков. Если в прошлом году преобладали темные и глубокие цвета — бордовый, изумрудный, сапфировый, — то теперь на первый план выходят цитрусовые и фруктовые оттенки. Среди фаворитов — вишневый, карамельный, мандариновый, лимонный и яблочно-зеленый.
Для тех, кто предпочитает утонченные варианты, подойдут оттенки виноградного, сливового или прозрачного черного — они сохраняют эффект "желе", но выглядят более элегантно и универсально, перекликаясь с тем, как меняются зимние оттенки для маникюра в сторону глубины и мягкого блеска.
Американский Vogue отмечает, что истоки тренда уходят в Корею. Именно там "желейный маникюр" впервые стал популярен благодаря сочетанию интенсивного блеска и прозрачной текстуры. Эта техника распространила эстетику "стеклянной кожи" — ранее применявшуюся в уходе за лицом — теперь и на ногти.
Вдохновившись корейским стилем, европейские мастера стали активно экспериментировать с объемом. По данным Vogue Scandinavia, 3D-дизайны с каплями, пузырьками и мягкими выпуклостями придают ногтям фактуру, напоминающую настоящие сладости. Используется строительный гель, который позволяет создать рельеф без утяжеления внешнего вида.
Этот тренд отражает общее стремление к свободе и игре с формой. После периодов сдержанности и нейтральных оттенков в моде, потребность в ярких красках стала своеобразным ответом на эмоциональное выгорание. Эстетика 2000-х возвращает ощущение легкости, не требуя идеальной симметрии или строгих линий.
Маникюр с "желейным" эффектом также универсален: он подходит как для коротких ногтей, так и для длинных форм, хорошо сочетается с металлическими деталями, стразами или даже минималистичными узорами.
Маникюр в стиле "желейные конфеты" часто сравнивают с другими мягкими трендами — например, с "кокосовой водой" или "кремовым" маникюром.
Этот маникюр — не просто визуальный эксперимент, а отражение настроения времени. Однако, как и у любого бьюти-направления, у него есть свои сильные и слабые стороны.
Чтобы добиться идеального эффекта, важно не только выбрать правильный оттенок, но и соблюдать технику нанесения.
Лучше ориентироваться на свой тип кожи и сезон. Светлые тона — розовый, персиковый, лимонный — хорошо смотрятся летом, а сливовые и виноградные подойдут к зимнему гардеробу.
При правильной технике нанесения и качественном топе — от 10 до 14 дней, в зависимости от ухода и частоты контакта с водой.
Да, если есть базовые инструменты: лампа, тонкий слой строительного геля и прозрачный топ. Главное — не спешить, нанося каждый слой аккуратно и равномерно.
