Бьюти-индустрия готовится к взрыву: новый яркий маникюр обещает стать неожиданным хитом 2026 года

Нейл тренды 2026 смещаются в сторону ярких текстур

Маникюр, напоминающий прозрачные желейные конфеты, стремительно завоевывает модные ленты и бьюти-блоги. Легкий, игривый и немного ностальгический тренд возвращает атмосферу начала 2000-х, но с новым, более современным акцентом. Об этом сообщает издание ND Mais.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Желейный маникюр медвежата

Новый всплеск нейл-арта

Главная идея маникюра в стиле "желейные конфеты" — подчеркнуть легкость и радость через глянцевое, полупрозрачное покрытие. Его эффект напоминает тонкие слои цветного стекла или мармелада, в которых отражается свет. На поверхности ногтей появляются миниатюрные фигурки, напоминающие мармеладных мишек, создавая ощущение сладкого блеска и объемной текстуры.

"Маникюр в стиле "желейные конфеты” становится главным бьюти-трендом 2026 года", — говорится в отчете Pinterest Predicts.

По данным этой платформы, миллионы пользователей по всему миру ищут вдохновение в эстетике "jujubeauty" — направлении, объединяющем моду, макияж и аксессуары, стилизованные под конфеты и яркие сладости. Особый интерес проявляют поколения Z и миллениалы, стремящиеся добавить в повседневность больше цвета и беззаботности — так же, как это происходит с трендом на денежный маникюр в январе, где оттенки работают не только на эстетику, но и на настроение.

Возрождение ярких оттенков

После нескольких сезонов минимализма и пастельных тонов, 2026 год обещает возвращение насыщенных оттенков. Если в прошлом году преобладали темные и глубокие цвета — бордовый, изумрудный, сапфировый, — то теперь на первый план выходят цитрусовые и фруктовые оттенки. Среди фаворитов — вишневый, карамельный, мандариновый, лимонный и яблочно-зеленый.

Для тех, кто предпочитает утонченные варианты, подойдут оттенки виноградного, сливового или прозрачного черного — они сохраняют эффект "желе", но выглядят более элегантно и универсально, перекликаясь с тем, как меняются зимние оттенки для маникюра в сторону глубины и мягкого блеска.

Восточное влияние и 3D-тенденции

Американский Vogue отмечает, что истоки тренда уходят в Корею. Именно там "желейный маникюр" впервые стал популярен благодаря сочетанию интенсивного блеска и прозрачной текстуры. Эта техника распространила эстетику "стеклянной кожи" — ранее применявшуюся в уходе за лицом — теперь и на ногти.

Вдохновившись корейским стилем, европейские мастера стали активно экспериментировать с объемом. По данным Vogue Scandinavia, 3D-дизайны с каплями, пузырьками и мягкими выпуклостями придают ногтям фактуру, напоминающую настоящие сладости. Используется строительный гель, который позволяет создать рельеф без утяжеления внешнего вида.

Почему желейные конфеты стали символом 2026 года

Этот тренд отражает общее стремление к свободе и игре с формой. После периодов сдержанности и нейтральных оттенков в моде, потребность в ярких красках стала своеобразным ответом на эмоциональное выгорание. Эстетика 2000-х возвращает ощущение легкости, не требуя идеальной симметрии или строгих линий.

Маникюр с "желейным" эффектом также универсален: он подходит как для коротких ногтей, так и для длинных форм, хорошо сочетается с металлическими деталями, стразами или даже минималистичными узорами.

Желейные конфеты и другие актуальные стили

Маникюр в стиле "желейные конфеты" часто сравнивают с другими мягкими трендами — например, с "кокосовой водой" или "кремовым" маникюром.

В отличие от "кокосовой воды", где главный акцент на прозрачность и естественность, "желейные конфеты" делают ставку на насыщенность оттенков и глянцевую глубину.

По сравнению с кремовым стилем, этот вариант выглядит моложе и смелее, что делает его идеальным для праздничных образов или отпусков.

Общим для всех остается одно — уход от агрессивных форм и плотных покрытий в пользу свежести и светопроницаемости.

Плюсы и минусы

Этот маникюр — не просто визуальный эксперимент, а отражение настроения времени. Однако, как и у любого бьюти-направления, у него есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества

Необычный, привлекающий внимание эффект.

Визуальное "освежение" рук благодаря блеску и прозрачности.

Возможность экспериментировать с цветами и объемом.

Сочетаемость с разной одеждой — от уличного стиля до вечернего.

Недостатки

Требует аккуратности при нанесении, чтобы избежать неровностей.

Может быть менее стойким по сравнению с плотными гелевыми покрытиями.

Не подходит тем, кто предпочитает матовую эстетику или строгий деловой стиль.

Советы по уходу и созданию эффекта желейных конфет

Чтобы добиться идеального эффекта, важно не только выбрать правильный оттенок, но и соблюдать технику нанесения.

Используйте базу с легким выравнивающим эффектом, чтобы ногтевая пластина была гладкой.

Наносите цветной лак тонкими слоями — два или три прохода придадут глубину без потери прозрачности.

Для создания 3D-элементов применяйте капли геля, формируя полусферы или пузырьки.

Завершите дизайн прозрачным топом с высоким глянцем, который закрепит покрытие и усилит блеск.

Чтобы маникюр дольше сохранял вид, избегайте агрессивных чистящих средств и используйте питательные масла для кутикулы.

Популярные вопросы

Как выбрать оттенок для такого маникюра

Лучше ориентироваться на свой тип кожи и сезон. Светлые тона — розовый, персиковый, лимонный — хорошо смотрятся летом, а сливовые и виноградные подойдут к зимнему гардеробу.

Сколько держится маникюр с эффектом желе

При правильной технике нанесения и качественном топе — от 10 до 14 дней, в зависимости от ухода и частоты контакта с водой.

Можно ли сделать такой маникюр дома

Да, если есть базовые инструменты: лампа, тонкий слой строительного геля и прозрачный топ. Главное — не спешить, нанося каждый слой аккуратно и равномерно.