Сухость и покраснения атакуют в морозы: зимний протокол, который возвращает коже комфорт

Зимний сезон — настоящее испытание для кожи. Холодный воздух, ветер, перепады температуры и сухость в помещениях вызывают стянутость, шелушение и раздражение. Даже привычный уход перестаёт работать, если не адаптировать его под новые условия.
С понижением температуры кожа теряет влагу быстрее, чем способна её удерживать. Мороз сужает сосуды и замедляет микроциркуляцию, а сухой воздух в квартирах усиливает обезвоженность. В результате появляется тусклость, шелушение и ощущение стянутости.
К этому добавляются и внутренние причины: недостаток витаминов, стресс, снижение иммунитета, дефицит солнечного света. Если кожа склонна к чувствительности, экземе или куперозу, зимой симптомы становятся заметнее.
"Холод — сильный стресс для кожи. Если не скорректировать уход, барьер разрушается, и она теряет влагу быстрее, чем восстанавливает", — отмечает косметолог Ирина Быстрова.
Главная задача — сохранить защитный барьер. В холодный сезон стоит перейти на мягкие очищающие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Откажитесь от мыла и гелей с ароматизаторами. Умывайтесь тёплой водой, а после аккуратно промокайте кожу полотенцем, не растирая.
После очищения обязательно используйте тоник или спрей с гиалуроновой кислотой, алоэ или пантенолом. Он восстановит рН-баланс и подготовит кожу к крему.
Зимой крем — это не просто увлажнение, а защита. Утром выбирайте плотные текстуры с маслами ши, жожоба или авокадо, а вечером — восстанавливающие и питательные формулы с витаминами Е, С и пантенолом. Наносите средство за 30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться.
Даже в пасмурную погоду не забывайте про SPF: ультрафиолет отражается от снега и усиливает воздействие на кожу. Крем с фактором защиты 30 подойдёт для повседневного использования, сообщает The Voice.
Состояние кожи напрямую зависит от рациона. В холодное время года включите в меню жирную рыбу, орехи, авокадо, шпинат, брокколи и ягоды — они богаты омега-3, витамином Е и антиоксидантами. Старайтесь пить больше воды и ограничивайте сахар — он разрушает коллаген и делает кожу менее упругой.
Не забывайте про физическую активность. Даже прогулка или лёгкая йога улучшают кровообращение и насыщают клетки кислородом.
Да. Даже рассеянное солнце и отражение от снега повреждают кожу и ускоряют старение.
Плотный, с маслами ши, авокадо, жожоба, а также с пантенолом и керамидами.
Да, но только мягкими и не чаще раза в неделю. После процедуры обязательно наноси крем с SPF.
Возможно, в помещении слишком сухой воздух или крем не подходит по типу кожи.
Используйте бальзам с маслом какао и витамином Е, избегай матовых помад.
