Сухость и покраснения атакуют в морозы: зимний протокол, который возвращает коже комфорт

Зимой крем с SPF 30 используют даже в пасмурную погоду — косметолог Быстрова
Зимний сезон — настоящее испытание для кожи. Холодный воздух, ветер, перепады температуры и сухость в помещениях вызывают стянутость, шелушение и раздражение. Даже привычный уход перестаёт работать, если не адаптировать его под новые условия.

Руки
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Руки

Почему кожа реагирует на холод

С понижением температуры кожа теряет влагу быстрее, чем способна её удерживать. Мороз сужает сосуды и замедляет микроциркуляцию, а сухой воздух в квартирах усиливает обезвоженность. В результате появляется тусклость, шелушение и ощущение стянутости.

К этому добавляются и внутренние причины: недостаток витаминов, стресс, снижение иммунитета, дефицит солнечного света. Если кожа склонна к чувствительности, экземе или куперозу, зимой симптомы становятся заметнее.

"Холод — сильный стресс для кожи. Если не скорректировать уход, барьер разрушается, и она теряет влагу быстрее, чем восстанавливает", — отмечает косметолог Ирина Быстрова.

Как перестроить уход зимой

Главная задача — сохранить защитный барьер. В холодный сезон стоит перейти на мягкие очищающие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Откажитесь от мыла и гелей с ароматизаторами. Умывайтесь тёплой водой, а после аккуратно промокайте кожу полотенцем, не растирая.

После очищения обязательно используйте тоник или спрей с гиалуроновой кислотой, алоэ или пантенолом. Он восстановит рН-баланс и подготовит кожу к крему.

Дневной и ночной уход

Зимой крем — это не просто увлажнение, а защита. Утром выбирайте плотные текстуры с маслами ши, жожоба или авокадо, а вечером — восстанавливающие и питательные формулы с витаминами Е, С и пантенолом. Наносите средство за 30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться.

Даже в пасмурную погоду не забывайте про SPF: ультрафиолет отражается от снега и усиливает воздействие на кожу. Крем с фактором защиты 30 подойдёт для повседневного использования, сообщает The Voice.

Зимний и летний уход за кожей

  1. Очищение. Летом подойдут лёгкие гели и пенки, зимой — кремовые текстуры без сульфатов.
  2. Крем. В тёплый сезон — увлажняющие эмульсии, в холодный — плотные питательные формулы с маслами.
  3. SPF. Летом нужен высокий уровень защиты, но и зимой фактор 30 остаётся обязательным.
  4. Пилинги. Зимой лучше выбирать щадящие, так как кожа чувствительнее к кислотам.
  5. Маски. Летом — освежающие, зимой — питательные и успокаивающие.

Питание и образ жизни

Состояние кожи напрямую зависит от рациона. В холодное время года включите в меню жирную рыбу, орехи, авокадо, шпинат, брокколи и ягоды — они богаты омега-3, витамином Е и антиоксидантами. Старайтесь пить больше воды и ограничивайте сахар — он разрушает коллаген и делает кожу менее упругой.

Не забывайте про физическую активность. Даже прогулка или лёгкая йога улучшают кровообращение и насыщают клетки кислородом.

Советы по защите кожи

  1. Увлажняйте воздух дома — поставьте увлажнитель или просто миску с водой возле батареи.
  2. Не выходите на мороз без защитного крема.
  3. Избегайте горячих ванн и долгого пребывания в сауне.
  4. Спите не менее семи часов и не забывайте о прогулках.
  5. Следите за эмоциональным фоном — стресс усиливает чувствительность кожи.

Популярные вопросы о зимнем уходе

1. Нужно ли использовать SPF зимой?

Да. Даже рассеянное солнце и отражение от снега повреждают кожу и ускоряют старение.

2. Какой крем выбрать для сухой кожи?

Плотный, с маслами ши, авокадо, жожоба, а также с пантенолом и керамидами.

3. Можно ли пользоваться кислотами в холодное время?

Да, но только мягкими и не чаще раза в неделю. После процедуры обязательно наноси крем с SPF.

4. Почему кожа шелушится даже при регулярном уходе?

Возможно, в помещении слишком сухой воздух или крем не подходит по типу кожи.

5. Как восстановить губы зимой?

Используйте бальзам с маслом какао и витамином Е, избегай матовых помад.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
