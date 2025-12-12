Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года

Мода 2026 года учит нас ценить комфорт, индивидуальность и стиль без компромиссов. Джинсы больше не просто базовая вещь, а инструмент самовыражения. Об этом сообщает "Лиза".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах и топе

Главный тренд — осознанная мода

Если раньше джинсы были символом удобства, то теперь они превратились в способ заявить о себе. В 2026 году мода делает ставку на комфорт и адаптивность. Вам не нужно выбирать между женственностью и практичностью - современные фасоны сочетают и то и другое.

Ключевая идея сезона — "ваши джинсы должны работать на вас". Высокая или заниженная посадка, свободный крой или плотное облегание — главное, чтобы модель отражала настроение, а не навязанные правила. Фэшн-блогеры по всему миру уже демонстрируют, как носить любимые фасоны с уверенностью и вкусом.

Широкие с высокой посадкой: новая классика

High-Wide — модель, которая уже стала базой для современных образов. Их любят за универсальность: с пиджаком — для офиса, с футболкой — для прогулки, с топом — для вечера. Плотный деним, чистые линии и высокая талия создают идеальные пропорции.

Эти джинсы отлично балансируют фигуры "груша" и "песочные часы", а также помогают добавить объем в бедрах тем, у кого силуэт "прямоугольник".

Советы по выбору

При невысоком росте выбирайте максимальную длину или обувь на платформе.

Плотный пояс помогает скрыть объем в области живота.

Модели без декоративных складок визуально вытягивают ноги.

Клеш от колена: женственность с характером

Flare вернулся, но стал утонченнее — расширение начинается строго от колена. Это придает силуэту вытянутость и легкость. В 2026 году такие джинсы носят и с сапогами, и с кедами, сочетая их с короткими жакетами или трикотажем.

Модель идеально подходит для типа "перевернутый треугольник": уравновешивает плечи и делает фигуру пропорциональнее.

Нюансы

Высокие девушки могут позволить себе длину до пола.

При пышных бедрах выбирайте плотную ткань и темные оттенки.

Светлые клеши визуально придают объем внизу — их стоит носить с каблуком.

Прямые джинсы: простота, которая всегда уместна

Straight Leg — воплощение универсальности. Такой фасон подходит почти всем типам фигур. Это выбор тех, кто ценит стиль без вычурности.

Они выравнивают силуэт, скрывают диспропорции и придают образу аккуратность. Девушкам невысокого роста стоит выбирать удлиненные варианты, чтобы визуально "вытянуть" ноги, а высоким — модели с ровным подгибом для лаконичного эффекта.

Заниженная посадка: возвращение 2000-х

Low Rise вернулся, но без вызывающего эпатажа. Современные модели мягко садятся на бедра, открывая лишь небольшую часть живота. Это свежий, расслабленный стиль, который отлично смотрится с короткими топами или рубашками навыпуск.

Такой фасон особенно подходит стройным девушкам с узкой талией. Однако при выраженном животе или широких бедрах лучше предпочесть более высокую посадку.

Советы

Носите с ремнем, чтобы подчеркнуть линию бедер.

Избегайте моделей со множеством деталей в зоне пояса.

Сочетайте с обувью на каблуке для визуального удлинения ног.

Ультраузкие скинни: новый взгляд на классику

Super Skinny не исчезли — они просто изменили роль. Теперь это не базовая вещь, а акцент в образе. Скинни идеально комбинируются с объемным верхом — пальто, свитерами и жакетами oversize.

Для миниатюрных фигур они создают изящный силуэт, а для высоких — эффект бесконечных ног. Если хотите скрыть объем в бедрах, добавьте длинный кардиган или удлиненный жакет.

Карго с накладными карманами: функциональность в тренде

Cargo Jeans — находка для тех, кто любит практичность. Большие карманы по бокам добавляют объем и придают образу расслабленность. В 2026 году дизайнеры делают ставку на приглушенные цвета — хаки, графит, выцветший деним.

Карго идеально подходят для фигуры "прямоугольник" и "перевернутый треугольник". Невысоким девушкам стоит выбирать модели без массивных элементов, чтобы не утяжелять силуэт.

Джинсы со стрелками: элегантность в каждой линии

Pleated Trousers Jeans — это идеальный баланс между офисным стилем и повседневным комфортом. Прямая стрелка визуально вытягивает ногу, создавая иллюзию роста.

Этот фасон подходит типам фигур "яблоко" и "прямоугольник", добавляя стройности и структуры. Для невысоких стоит выбирать укороченные варианты, чтобы стрелка заканчивалась на щиколотке.

Рваные, но утонченные: искусство меры

Destroyed but Chic — это новый уровень небрежности. Легкие потертости и аккуратные надрезы заменили массивные дыры. Такие модели создают стильный, немного дерзкий образ, сохраняя при этом женственность.

Главное — выбирать модели с продуманным декором: потертости выше колена удлиняют ноги, а асимметричные разрезы добавляют динамики.

Укороченные с необработанным краем: легкость и игра пропорций

Cropped Raw Hem — одна из самых фотогеничных моделей сезона. Неровный край добавляет характер, а длина до щиколотки делает образ воздушным. Отлично смотрятся с ботильонами, кедами или балетками.

Подойдут невысоким девушкам, которым нужно визуально "поднять" силуэт. При широких бедрах выбирайте прямой крой и однотонный деним без лишних деталей.

Mom-джинсы: ностальгия в современном прочтении

Mom Jeans остаются вне конкуренции. Это высокий пояс, прямые штанины и комфортная свобода движений. Они прекрасно подчеркивают талию и создают эффект расслабленной элегантности.

Такой фасон подходит почти всем: "груше" — для балансировки бедер, "песочным часам" — для акцента на талии, "прямоугольнику" — для создания мягких линий.

Классика vs. тренды

Прямые и mom-джинсы остаются вне модных колебаний — они служат надежным фундаментом гардероба. Трендовые же модели вроде карго или рваных джинсов позволяют добавить характер и индивидуальность. Лучший вариант — сочетать классику и тренды, создавая баланс между комфортом и актуальностью.

Советы по выбору

Обращайте внимание на ткань — плотный деним держит форму лучше.

При покупке примеряйте несколько фасонов: даже один размер может сидеть по-разному.

Тёмные оттенки стройнят, а светлые придают объём и мягкость.

Для офисных образов выбирайте модели со стрелками или без декора.

Для повседневных — добавьте немного дерзости: необработанные края, потертости или низкую посадку.

Популярные вопросы

Какие джинсы будут самыми модными

Лидеры сезона — широкие с высокой посадкой, клеш от колена и mom-джинсы.

Можно ли носить рваные джинсы на работу

Да, если декор минимальный, а крой лаконичный. Главное — чтобы общий образ выглядел опрятно.

Как выбрать джинсы по фигуре

Для "груши" и "песочных часов" подойдут модели с высокой талией, для "прямоугольника" — с накладными карманами, для "яблока" — джинсы со стрелками или плотный деним с поддерживающим поясом.