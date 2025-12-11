То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса

Уже к 2026 году модные витрины заметно изменятся. Несколько привычных трендов, долго удерживавших позиции, уйдут в прошлое, уступив место новым, более осознанным и функциональным идеям. Об этом сообщает издание ND Mais со.
Современная индустрия моды переживает важный сдвиг. Люди всё чаще выбирают не просто красивые, а практичные вещи, подходящие для разных случаев жизни. Если ещё несколько лет назад мода требовала постоянного обновления гардероба, то теперь тренд направлен на долговечность и разумное потребление.
"Покупатель сегодня хочет платить за смысл и качество, а не за громкое имя на бирке", — отмечают аналитики McKinsey в совместном исследовании с The Business of Fashion.
Такой подход уже влияет на ассортимент магазинов. Исчезают вещи, которые не соответствуют новому образу жизни: неудобные, чересчур нарядные или декоративные. Вместо этого укрепляются тенденции, подчеркивающие индивидуальность, свободу и комфорт.
Ещё недавно в моде царила сдержанность — простые линии, бежевые оттенки, минимум деталей. Но к 2026 году на смену этой "тихой роскоши" приходит игра красок и фактур. Дизайнеры вновь вспоминают о принтах, текстурах, свободных силуэтах.
"Мир устал от одинаковости — начинается эпоха креативности и радости в одежде", — пишет Vogue Business, анализируя коллекции будущего сезона.
Грядущие тенденции включают элементы ретро, анималистические узоры, клетку, кружево и многослойность. Всё это делает гардероб более живым, индивидуальным и выразительным.
Эксперты уверены: ряд популярных элементов одежды к 2026 году уйдёт с подиумов и из магазинов. Ниже — список наиболее заметных антиподов будущих трендов.
Эпоха скинни официально завершается. После десяти лет господства эти модели перестают быть универсальными. Им на смену приходят джинсы с прямым или широким кроем — комфортные, пропорциональные и зрительно вытягивающие силуэт.
Стиль с нейтральными тонами и строгими линиями теряет актуальность. В моду входят более мягкие формы и игра с деталями — рюши, драпировки, цветные вставки. Это реакция на усталость от однообразия.
Эти миниатюрные аксессуары, ставшие символом 2020-х, уступают место вместительным моделям. Популярность набирают tote-сумки и клатчи увеличенного формата — стильные и функциональные.
Массивные армейские модели уходят в прошлое. Им на смену приходят элегантные ботинки с мягкой драпировкой, устойчивым каблуком и лаконичным дизайном.
Эра гигантских логотипов завершается. Сегодня ценится "шепотная роскошь" — акцент на качестве ткани и мастерстве пошива.
Жёсткие силуэты уступают место расслабленным формам. Актуальны модели оверсайз, позволяющие создавать многослойные образы.
Небрежные фактуры уходят — их заменяют структурные, сложные, но утончённые текстуры.
Мир моды не терпит пустоты — каждый уходящий тренд уступает место новому. И грядущий год станет подтверждением того, что комфорт и индивидуальность наконец уравнялись с красотой.
"Новая элегантность — это естественность. Люди хотят чувствовать себя свободно, а не выглядеть вычурно", — говорится в отчёте Harper's Bazaar.
Чтобы понять, почему мода смещается к яркости, достаточно сравнить эти два направления.
Лучшее решение — баланс: базовый крой плюс выразительные детали.
Тем не менее, аналитики уверены: стиль становится более человечным и осмысленным.
"Главный тренд 2026 года — стиль с характером, но без перегиба", — отмечают в отчёте Vogue Business.
Какая одежда останется вне времени
Классические вещи: белая рубашка, прямые брюки, тренч, базовый свитер.
Что будет главным ориентиром при выборе гардероба
Качество и универсальность — материалы, которые служат дольше, и крой, который не зависит от сезона.
Какие цвета будут популярны
Глубокие природные оттенки — терракота, хаки, оливковый — и акценты в духе Огненной Лошади: алый и янтарный.
Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.