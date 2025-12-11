Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса

Уже к 2026 году модные витрины заметно изменятся. Несколько привычных трендов, долго удерживавших позиции, уйдут в прошлое, уступив место новым, более осознанным и функциональным идеям. Об этом сообщает издание ND Mais со.

Эволюция вкуса и новая мода осознанности

Современная индустрия моды переживает важный сдвиг. Люди всё чаще выбирают не просто красивые, а практичные вещи, подходящие для разных случаев жизни. Если ещё несколько лет назад мода требовала постоянного обновления гардероба, то теперь тренд направлен на долговечность и разумное потребление.

"Покупатель сегодня хочет платить за смысл и качество, а не за громкое имя на бирке", — отмечают аналитики McKinsey в совместном исследовании с The Business of Fashion.

Такой подход уже влияет на ассортимент магазинов. Исчезают вещи, которые не соответствуют новому образу жизни: неудобные, чересчур нарядные или декоративные. Вместо этого укрепляются тенденции, подчеркивающие индивидуальность, свободу и комфорт.

Минимализм уходит, максимализм возвращается

Ещё недавно в моде царила сдержанность — простые линии, бежевые оттенки, минимум деталей. Но к 2026 году на смену этой "тихой роскоши" приходит игра красок и фактур. Дизайнеры вновь вспоминают о принтах, текстурах, свободных силуэтах.

"Мир устал от одинаковости — начинается эпоха креативности и радости в одежде", — пишет Vogue Business, анализируя коллекции будущего сезона.

Грядущие тенденции включают элементы ретро, анималистические узоры, клетку, кружево и многослойность. Всё это делает гардероб более живым, индивидуальным и выразительным.

7 модных вещей, которые исчезнут к 2026 году

Эксперты уверены: ряд популярных элементов одежды к 2026 году уйдёт с подиумов и из магазинов. Ниже — список наиболее заметных антиподов будущих трендов.

Узкие джинсы

Эпоха скинни официально завершается. После десяти лет господства эти модели перестают быть универсальными. Им на смену приходят джинсы с прямым или широким кроем — комфортные, пропорциональные и зрительно вытягивающие силуэт.

Жёсткий минимализм

Стиль с нейтральными тонами и строгими линиями теряет актуальность. В моду входят более мягкие формы и игра с деталями — рюши, драпировки, цветные вставки. Это реакция на усталость от однообразия.

Микро-сумки

Эти миниатюрные аксессуары, ставшие символом 2020-х, уступают место вместительным моделям. Популярность набирают tote-сумки и клатчи увеличенного формата — стильные и функциональные.

Тяжёлые ботинки

Массивные армейские модели уходят в прошлое. Им на смену приходят элегантные ботинки с мягкой драпировкой, устойчивым каблуком и лаконичным дизайном.

Логомания

Эра гигантских логотипов завершается. Сегодня ценится "шепотная роскошь" — акцент на качестве ткани и мастерстве пошива.

Приталенные блейзеры и пальто

Жёсткие силуэты уступают место расслабленным формам. Актуальны модели оверсайз, позволяющие создавать многослойные образы.

Преднамеренная мятость и чрезмерная бахрома

Небрежные фактуры уходят — их заменяют структурные, сложные, но утончённые текстуры.

Что приходит на смену

Мир моды не терпит пустоты — каждый уходящий тренд уступает место новому. И грядущий год станет подтверждением того, что комфорт и индивидуальность наконец уравнялись с красотой.

  • Джинсы с прямыми штанинами заменяют скинни.
  • Объёмные сумки становятся новой классикой.
  • Логотипы уступают место качественным тканям и ремесленной отделке.
  • Вместо тяжёлых ботинок приходят утончённые модели из мягкой кожи и замши.

"Новая элегантность — это естественность. Люди хотят чувствовать себя свободно, а не выглядеть вычурно", — говорится в отчёте Harper's Bazaar.

Минимализм vs максимализм

Чтобы понять, почему мода смещается к яркости, достаточно сравнить эти два направления.

  • Минимализм создаёт ощущение порядка, но порой делает образы безликими.
  • Максимализм возвращает эмоции — позволяет комбинировать цвета, фактуры и принты.

Лучшее решение — баланс: базовый крой плюс выразительные детали.

Плюсы и минусы новых тенденций

Преимущества

  • Комфорт и функциональность становятся приоритетом.
  • Одежда адаптируется под разные ситуации.
  • Формируется устойчивая мода без излишеств.
  • Индивидуальность возвращается в центр внимания.

Недостатки

  • Многослойность требует продуманности.
  • Чрезмерный максимализм может выглядеть перегруженно.
  • Обновление гардероба займёт время.

Тем не менее, аналитики уверены: стиль становится более человечным и осмысленным.

Как адаптироваться к переменам

  • Постепенно избавляйтесь от устаревших вещей — передавайте их на переработку или благотворительность.
  • Инвестируйте в универсальные модели: прямые джинсы, свободные жакеты, качественные сумки.
  • Добавляйте цвет — яркие детали легко комбинировать с нейтральной базой.
  • Экспериментируйте с аксессуарами: ремни, броши, перчатки помогут освежить любой образ.

"Главный тренд 2026 года — стиль с характером, но без перегиба", — отмечают в отчёте Vogue Business.

Популярные вопросы

Какая одежда останется вне времени

Классические вещи: белая рубашка, прямые брюки, тренч, базовый свитер.

Что будет главным ориентиром при выборе гардероба

Качество и универсальность — материалы, которые служат дольше, и крой, который не зависит от сезона.

Какие цвета будут популярны

Глубокие природные оттенки — терракота, хаки, оливковый — и акценты в духе Огненной Лошади: алый и янтарный.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
