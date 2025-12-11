Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эти тренды рвут модные подборки к Новому году: образ станет ослепительным, даже если времени нет

Платья-комбинации, аксессуары и танкетки вошли в тренды-2026 — Harper's Bazaar
Моя семья » Красота и стиль

До Нового года остаётся всего три недели, а это значит, что пора определиться не только с подарками, но и с образом для главной ночи. В этом сезоне мода предлагает решения, в которых комфорт и стиль идут рука об руку. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Праздничный вечерний образ у новогодней ёлки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Праздничный вечерний образ у новогодней ёлки

Как выбрать наряд к Новому году-2026

Праздничные дни требуют особого подхода: хочется выглядеть эффектно, но при этом чувствовать себя свободно. Именно поэтому дизайнеры сделали ставку на практичность и универсальность. Главный принцип сезона — покупайте то, что пригодится не только на вечеринке, но и после неё. Такой подход не только экономит бюджет, но и помогает формировать осознанный гардероб.

"Современная праздничная мода — это не одноразовый блеск, а продуманный комфорт, который можно интегрировать в повседневность", — отмечается в отчёте The Business of Fashion.

В тренде — простые силуэты, выразительные детали и удобная обувь. Ниже — обзор ключевых направлений, на которые стоит обратить внимание при подготовке к встрече 2026 года.

Главный тренд: обувь на танкетке

Долгое время считалось, что новогодний образ невозможен без шпилек. Но сегодня модельеры предлагают куда более удобную альтернативу — туфли на танкетке. Эта форма каблука обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки, позволяя комфортно провести на ногах весь вечер.

Танкетка идеально подходит тем, кто хочет добавить несколько сантиметров роста без ощущения усталости. Особенно популярны модели из замши и лакированной кожи, с открытым носком или V-образным вырезом. Они визуально вытягивают ноги и придают силуэту элегантность.

"Танкетка — это идеальный компромисс между удобством и гламуром", — говорится в пресс-релизе бренда Ferragamo, представившего коллекцию Resort 2026.

Стилисты советуют выбирать универсальные оттенки — от классического чёрного до молочного и золотого. Такая обувь подойдёт и к платью-комбинации, и к широким брюкам, и даже к вечернему костюму.

Актуальные акценты: украшения и аксессуары

Главный способ добавить празднику блеска — сделать акцент на аксессуарах. В 2026 году внимание модных Домов сосредоточено на массивных ожерельях и чокерах. Они становятся центральной деталью образа и способны преобразить даже самое простое платье.

Популярны колье из кристаллов, жемчуга и глянцевых бусин. Модные тенденции также допускают сочетание металлов: золото и серебро теперь можно носить вместе, если сохранять единство формы.

"Нарядные украшения этого сезона — не просто дополнение, а полноценный элемент стиля", — подчеркивается в каталоге Swarovski Winter 2025.

Такой подход избавляет от необходимости покупать новый комплект одежды — достаточно эффектного аксессуара, чтобы обычный лук заиграл праздничными красками.

Не только платье: топы и брюки

Классическое платье остаётся проверенным выбором, но не единственным. Всё больше женщин предпочитают составлять праздничные образы из привычных вещей — например, базовых брюк и акцентного топа. Этот дуэт выглядит современно и стильно, позволяя варьировать настроение с помощью фактур и цвета.

Самыми популярными вариантами стали корсеты, шелковые топы и модели в бельевом стиле. Корсет визуально формирует талию и добавляет торжественности, а шелковая ткань отражает свет, создавая ощущение лёгкого сияния.

Если вы стремитесь к минимализму, подойдут топы-бандо или варианты с асимметричным кроем. Любителям романтики стоит обратить внимание на модели с рюшами или кружевной отделкой.

"Главное в праздничном топе — выразительность и комфорт. Он должен подчеркивать индивидуальность, а не маскировать её", — говорится в заявлении Дома Givenchy.

Цвета и символика 2026 года

Грядущий год пройдёт под знаком Огненной Лошади, поэтому в моде будут насыщенные и энергичные оттенки — алый, бордовый, золото, янтарь, апельсиновый. Эти цвета символизируют силу, уверенность и движение вперёд. Вдохновиться палитрой поможет обзор того, какие цвета ведут новогодний образ к удаче.

Тем, кто предпочитает спокойную палитру, стоит обратить внимание на металлизированные тона — серебро, платину, шампанское. Они выглядят благородно и при этом хорошо сочетаются с блестящими аксессуарами.

Для вечернего выхода особенно эффектно смотрятся ткани с глиттером, ламе и переливами. Главное — соблюдать баланс: если одежда сияет, украшения должны быть лаконичными.

Топ, платье или костюм

Чтобы выбрать подходящий наряд, стоит рассмотреть преимущества каждого варианта.

  • Платье: классика, не требующая сложных дополнений. Универсально и женственно.
  • Топ с брюками: комфорт и динамика, особенно если вы планируете активную ночь.
  • Костюм: современный и элегантный выбор для тех, кто ценит структуру и силуэт.

Все три направления можно адаптировать под свой стиль, просто играя с цветом, фактурой и аксессуарами.

Советы по созданию образа

  • Начните с обуви: если вечер будет активным, выбирайте устойчивый каблук или танкетку.
  • Добавьте акцент: одно эффектное украшение заменит целый комплект.
  • Сочетайте фактуры: комбинируйте бархат, шелк и сатин для глубины образа.
  • Не забывайте о цвете: красный, золотой и белый — цвета удачи и энергии 2026 года.

"Главный секрет праздничного образа — не следовать моде буквально, а найти свой баланс между комфортом и блеском", — говорится в аналитике портала Vogue Runway.

Популярные вопросы

Какой материал лучше выбрать для платья на Новый год

Шелк, атлас и бархат — самые выигрышные варианты: они красиво отражают свет и создают ощущение роскоши.

Можно ли надеть брюки на новогоднюю вечеринку

Да, особенно если добавить топ с блестящей отделкой или корсет. Такой образ выглядит современно и уместно.

Что выбрать для офиса, если празднование в рабочий день

Сдержанное платье-комбинацию или костюм с яркими аксессуарами — они легко трансформируются из дневного в вечерний формат.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода обувь стиль одежда красота праздник новый год
Новости Все >
Винный соус готовят на основе поджаренных частиц и масла — Simplyrecipes
Россияне составили топ-12 позорных ошибок туристов на Новый год
Щелочная фосфатаза связана с риском остеопороза — Университет Чунцина
Пуансеттия показала желтение листьев при избытке влаги
Атака дрона ВСУ на КТК привела к потере Казахстаном 480 тыс. тонн нефти — Аккенженов
Анализ шлаков позволил учёным реконструировать плавку XVIII века
Лариса Долина 12 лет не платила налоги за подмосковный дом
Занзибар предложил отдых вдвое дешевле Мальдив — Tourdom
Замена жарки на запекание мяса снижает тяжесть блюд — диетологи
Медовая заправка смягчает кислотность винегрета
Сейчас читают
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Оттенки лака для женщин 45+ подбираются с учетом тона кожи — Folha Vitoria
Красота и стиль
Оттенки лака для женщин 45+ подбираются с учетом тона кожи — Folha Vitoria
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Щелочная фосфатаза связана с риском остеопороза — Университет Чунцина
Платья-комбинации, аксессуары и танкетки вошли в тренды-2026 — Harper's Bazaar
Пуансеттия показала желтение листьев при избытке влаги
Атака дрона ВСУ на КТК привела к потере Казахстаном 480 тыс. тонн нефти — Аккенженов
Анализ шлаков позволил учёным реконструировать плавку XVIII века
Пульс помогает понять, готов ли организм к тренировке — NZZ
Исчезновение тюленей разрушает арктическую пищевую цепь — биолог Кит Ковач
Лариса Долина 12 лет не платила налоги за подмосковный дом
Занзибар предложил отдых вдвое дешевле Мальдив — Tourdom
Замена жарки на запекание мяса снижает тяжесть блюд — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.