Эти тренды рвут модные подборки к Новому году: образ станет ослепительным, даже если времени нет

До Нового года остаётся всего три недели, а это значит, что пора определиться не только с подарками, но и с образом для главной ночи. В этом сезоне мода предлагает решения, в которых комфорт и стиль идут рука об руку. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Праздничные дни требуют особого подхода: хочется выглядеть эффектно, но при этом чувствовать себя свободно. Именно поэтому дизайнеры сделали ставку на практичность и универсальность. Главный принцип сезона — покупайте то, что пригодится не только на вечеринке, но и после неё. Такой подход не только экономит бюджет, но и помогает формировать осознанный гардероб.
"Современная праздничная мода — это не одноразовый блеск, а продуманный комфорт, который можно интегрировать в повседневность", — отмечается в отчёте The Business of Fashion.
В тренде — простые силуэты, выразительные детали и удобная обувь. Ниже — обзор ключевых направлений, на которые стоит обратить внимание при подготовке к встрече 2026 года.
Долгое время считалось, что новогодний образ невозможен без шпилек. Но сегодня модельеры предлагают куда более удобную альтернативу — туфли на танкетке. Эта форма каблука обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки, позволяя комфортно провести на ногах весь вечер.
Танкетка идеально подходит тем, кто хочет добавить несколько сантиметров роста без ощущения усталости. Особенно популярны модели из замши и лакированной кожи, с открытым носком или V-образным вырезом. Они визуально вытягивают ноги и придают силуэту элегантность.
"Танкетка — это идеальный компромисс между удобством и гламуром", — говорится в пресс-релизе бренда Ferragamo, представившего коллекцию Resort 2026.
Стилисты советуют выбирать универсальные оттенки — от классического чёрного до молочного и золотого. Такая обувь подойдёт и к платью-комбинации, и к широким брюкам, и даже к вечернему костюму.
Главный способ добавить празднику блеска — сделать акцент на аксессуарах. В 2026 году внимание модных Домов сосредоточено на массивных ожерельях и чокерах. Они становятся центральной деталью образа и способны преобразить даже самое простое платье.
Популярны колье из кристаллов, жемчуга и глянцевых бусин. Модные тенденции также допускают сочетание металлов: золото и серебро теперь можно носить вместе, если сохранять единство формы.
"Нарядные украшения этого сезона — не просто дополнение, а полноценный элемент стиля", — подчеркивается в каталоге Swarovski Winter 2025.
Такой подход избавляет от необходимости покупать новый комплект одежды — достаточно эффектного аксессуара, чтобы обычный лук заиграл праздничными красками.
Классическое платье остаётся проверенным выбором, но не единственным. Всё больше женщин предпочитают составлять праздничные образы из привычных вещей — например, базовых брюк и акцентного топа. Этот дуэт выглядит современно и стильно, позволяя варьировать настроение с помощью фактур и цвета.
Самыми популярными вариантами стали корсеты, шелковые топы и модели в бельевом стиле. Корсет визуально формирует талию и добавляет торжественности, а шелковая ткань отражает свет, создавая ощущение лёгкого сияния.
Если вы стремитесь к минимализму, подойдут топы-бандо или варианты с асимметричным кроем. Любителям романтики стоит обратить внимание на модели с рюшами или кружевной отделкой.
"Главное в праздничном топе — выразительность и комфорт. Он должен подчеркивать индивидуальность, а не маскировать её", — говорится в заявлении Дома Givenchy.
Грядущий год пройдёт под знаком Огненной Лошади, поэтому в моде будут насыщенные и энергичные оттенки — алый, бордовый, золото, янтарь, апельсиновый. Эти цвета символизируют силу, уверенность и движение вперёд. Вдохновиться палитрой поможет обзор того, какие цвета ведут новогодний образ к удаче.
Тем, кто предпочитает спокойную палитру, стоит обратить внимание на металлизированные тона — серебро, платину, шампанское. Они выглядят благородно и при этом хорошо сочетаются с блестящими аксессуарами.
Для вечернего выхода особенно эффектно смотрятся ткани с глиттером, ламе и переливами. Главное — соблюдать баланс: если одежда сияет, украшения должны быть лаконичными.
Чтобы выбрать подходящий наряд, стоит рассмотреть преимущества каждого варианта.
Все три направления можно адаптировать под свой стиль, просто играя с цветом, фактурой и аксессуарами.
"Главный секрет праздничного образа — не следовать моде буквально, а найти свой баланс между комфортом и блеском", — говорится в аналитике портала Vogue Runway.
Шелк, атлас и бархат — самые выигрышные варианты: они красиво отражают свет и создают ощущение роскоши.
Да, особенно если добавить топ с блестящей отделкой или корсет. Такой образ выглядит современно и уместно.
Сдержанное платье-комбинацию или костюм с яркими аксессуарами — они легко трансформируются из дневного в вечерний формат.
Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.