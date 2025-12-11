Эти тренды рвут модные подборки к Новому году: образ станет ослепительным, даже если времени нет

До Нового года остаётся всего три недели, а это значит, что пора определиться не только с подарками, но и с образом для главной ночи. В этом сезоне мода предлагает решения, в которых комфорт и стиль идут рука об руку. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Как выбрать наряд к Новому году-2026

Праздничные дни требуют особого подхода: хочется выглядеть эффектно, но при этом чувствовать себя свободно. Именно поэтому дизайнеры сделали ставку на практичность и универсальность. Главный принцип сезона — покупайте то, что пригодится не только на вечеринке, но и после неё. Такой подход не только экономит бюджет, но и помогает формировать осознанный гардероб.

"Современная праздничная мода — это не одноразовый блеск, а продуманный комфорт, который можно интегрировать в повседневность", — отмечается в отчёте The Business of Fashion.

В тренде — простые силуэты, выразительные детали и удобная обувь. Ниже — обзор ключевых направлений, на которые стоит обратить внимание при подготовке к встрече 2026 года.

Главный тренд: обувь на танкетке

Долгое время считалось, что новогодний образ невозможен без шпилек. Но сегодня модельеры предлагают куда более удобную альтернативу — туфли на танкетке. Эта форма каблука обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки, позволяя комфортно провести на ногах весь вечер.

Танкетка идеально подходит тем, кто хочет добавить несколько сантиметров роста без ощущения усталости. Особенно популярны модели из замши и лакированной кожи, с открытым носком или V-образным вырезом. Они визуально вытягивают ноги и придают силуэту элегантность.

"Танкетка — это идеальный компромисс между удобством и гламуром", — говорится в пресс-релизе бренда Ferragamo, представившего коллекцию Resort 2026.

Стилисты советуют выбирать универсальные оттенки — от классического чёрного до молочного и золотого. Такая обувь подойдёт и к платью-комбинации, и к широким брюкам, и даже к вечернему костюму.

Актуальные акценты: украшения и аксессуары

Главный способ добавить празднику блеска — сделать акцент на аксессуарах. В 2026 году внимание модных Домов сосредоточено на массивных ожерельях и чокерах. Они становятся центральной деталью образа и способны преобразить даже самое простое платье.

Популярны колье из кристаллов, жемчуга и глянцевых бусин. Модные тенденции также допускают сочетание металлов: золото и серебро теперь можно носить вместе, если сохранять единство формы.

"Нарядные украшения этого сезона — не просто дополнение, а полноценный элемент стиля", — подчеркивается в каталоге Swarovski Winter 2025.

Такой подход избавляет от необходимости покупать новый комплект одежды — достаточно эффектного аксессуара, чтобы обычный лук заиграл праздничными красками.

Не только платье: топы и брюки

Классическое платье остаётся проверенным выбором, но не единственным. Всё больше женщин предпочитают составлять праздничные образы из привычных вещей — например, базовых брюк и акцентного топа. Этот дуэт выглядит современно и стильно, позволяя варьировать настроение с помощью фактур и цвета.

Самыми популярными вариантами стали корсеты, шелковые топы и модели в бельевом стиле. Корсет визуально формирует талию и добавляет торжественности, а шелковая ткань отражает свет, создавая ощущение лёгкого сияния.

Если вы стремитесь к минимализму, подойдут топы-бандо или варианты с асимметричным кроем. Любителям романтики стоит обратить внимание на модели с рюшами или кружевной отделкой.

"Главное в праздничном топе — выразительность и комфорт. Он должен подчеркивать индивидуальность, а не маскировать её", — говорится в заявлении Дома Givenchy.

Цвета и символика 2026 года

Грядущий год пройдёт под знаком Огненной Лошади, поэтому в моде будут насыщенные и энергичные оттенки — алый, бордовый, золото, янтарь, апельсиновый. Эти цвета символизируют силу, уверенность и движение вперёд. Вдохновиться палитрой поможет обзор того, какие цвета ведут новогодний образ к удаче.

Тем, кто предпочитает спокойную палитру, стоит обратить внимание на металлизированные тона — серебро, платину, шампанское. Они выглядят благородно и при этом хорошо сочетаются с блестящими аксессуарами.

Для вечернего выхода особенно эффектно смотрятся ткани с глиттером, ламе и переливами. Главное — соблюдать баланс: если одежда сияет, украшения должны быть лаконичными.

Топ, платье или костюм

Чтобы выбрать подходящий наряд, стоит рассмотреть преимущества каждого варианта.

Платье: классика, не требующая сложных дополнений. Универсально и женственно.

классика, не требующая сложных дополнений. Универсально и женственно. Топ с брюками: комфорт и динамика, особенно если вы планируете активную ночь.

комфорт и динамика, особенно если вы планируете активную ночь. Костюм: современный и элегантный выбор для тех, кто ценит структуру и силуэт.

Все три направления можно адаптировать под свой стиль, просто играя с цветом, фактурой и аксессуарами.

Советы по созданию образа

Начните с обуви: если вечер будет активным, выбирайте устойчивый каблук или танкетку.

если вечер будет активным, выбирайте устойчивый каблук или танкетку. Добавьте акцент: одно эффектное украшение заменит целый комплект.

одно эффектное украшение заменит целый комплект. Сочетайте фактуры: комбинируйте бархат, шелк и сатин для глубины образа.

комбинируйте бархат, шелк и сатин для глубины образа. Не забывайте о цвете: красный, золотой и белый — цвета удачи и энергии 2026 года.

"Главный секрет праздничного образа — не следовать моде буквально, а найти свой баланс между комфортом и блеском", — говорится в аналитике портала Vogue Runway.

