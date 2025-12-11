Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эта модель снова в модном топе: то самое платье, которое делает любой образ праздничным без усилий

Платье-комбинация остаётся самым востребованным нарядом сезона — Who What Wear
Моя семья » Красота и стиль

До Нового года остаются считанные недели, и мода уже диктует праздничное настроение. На витринах сияют пайетки, блестят ткани и переливаются оттенки шампанского. Но среди множества трендов снова выделяется фаворит — платье-комбинация. Об этом сообщает сайт Who What Wear.

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

Универсальный наряд вне времени

Платье-комбинация уже несколько лет подряд удерживает позиции в числе самых востребованных моделей. Простота кроя, легкость силуэта и безупречная посадка делают его вещью, которая не выходит из моды. В зависимости от аксессуаров и обуви оно легко превращается из вечернего наряда в повседневный — именно поэтому этот фасон по праву называют "универсальным решением на все случаи".

Днем его можно сочетать со строгим жакетом и обувью на низком ходу, а вечером — с туфлями на каблуке и украшениями. Такая адаптивность особенно ценна зимой, когда хочется выглядеть торжественно, но не перегружать образ деталями.

"Платье-комбинация — идеальный вариант для праздников: оно одновременно чувственное и лаконичное", — отмечают эксперты модного Дома Saint Laurent.

Классическая черная модель всегда уместна, но в этом сезоне стилисты советуют рассмотреть и более выразительные оттенки — винный, графитовый, жемчужный или золотистый.

Кружево как символ праздника

Главный декоративный элемент, который делает платье-комбинацию особенно нарядным, — кружево. Оно придает образу легкость, изящество и добавляет нужный вечерний акцент. Причем кружевная отделка сегодня встречается не только по линии декольте, но и внизу подола или на спинке — в зависимости от дизайна.

Современные коллекции включают десятки вариантов: от плотного шелка и сатина до прозрачных, почти невесомых тканей. Благодаря этому платье может выглядеть как строгим, так и романтичным — всё зависит от стилизации.

"Кружевные детали всегда создают ощущение праздника и женственности, даже если крой остается минималистичным", — говорится в пресс-релизе марки COS, представившей зимнюю коллекцию Partywear 2025.

Цвета сезона и энергетика 2026 года

В преддверии Нового года особенно актуальны оттенки, ассоциирующиеся с символом 2026-го — Огненной Лошадью. Стилисты советуют обращать внимание на алый, бордовый, золотой и янтарный тона. Эти цвета привносят в образ энергию и уверенность, что делает их идеальным выбором для новогодней ночи.

Тем, кто предпочитает классику, подойдут черные и белые варианты. Они универсальны, легко комбинируются с аксессуарами и всегда выглядят элегантно.

Как носить и чем дополнить

Зимняя версия платья-комбинации не ограничивается тонкими бретелями и открытыми плечами. В прохладную погоду образ можно дополнить плотными колготками, жакетом или пальто. Для теплоты и уюта подойдут укороченные шубы, дубленки или пальто-халаты.

В выборе обуви всё зависит от повода

  • Для вечера: лодочки или босоножки на тонком каблуке.
  • Для повседневных выходов: сапоги или ботильоны.
  • Для неформальных встреч: стильные балетки или мюли.

Аксессуары также играют важную роль: колье, массивные серьги или тонкие браслеты подчеркнут характер образа. Главное правило — не перегружать.

Платье-комбинация и другие праздничные наряды

Чтобы понять, почему именно комбинация остаётся главным выбором сезона, стоит сравнить её с другими популярными фасонами.

  • Платье-жакет: строгое и структурное, подходит для деловых мероприятий, но менее романтично.
  • Платье с пайетками: эффектное, но быстро теряет актуальность после праздников.
  • Платье-комбинация: универсально, лаконично, сочетается с любыми аксессуарами и не выглядит вычурно.

В отличие от других вечерних моделей, комбинация позволяет экспериментировать: надеть под нее тонкую водолазку, добавить ремень или меховой шарф.

Плюсы и минусы платья-комбинации

Как и любая вещь, этот фасон имеет свои сильные стороны и нюансы.

Преимущества

  • Универсальность и простота сочетаний.
  • Лёгкость ткани и комфорт при носке.
  • Подходит для любого типа фигуры.
  • Не требует сложных аксессуаров.

Минусы

  • Требует качественного белья и идеальной посадки.
  • В холодное время года нуждается в дополнительных слоях.
  • При неудачном подборе может выглядеть излишне откровенно.

Тем не менее, при правильной стилизации плюсы явно перевешивают.

Советы по выбору

Выбирая идеальную модель, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • Материал: шелк и атлас создают торжественное впечатление, вискоза и сатин подходят для повседневной носки.
  • Длина: миди считается самым универсальным решением: уместна и на вечеринке, и на семейном ужине.
  • Посадка: легкий приталенный силуэт подчеркивает фигуру, но не ограничивает движения.
  • Детали: тонкие бретели, кружевные вставки и струящиеся ткани придают наряду легкость.

"Миди — золотая середина: не требует высоких каблуков, но всегда выглядит утонченно", — отмечается в каталоге марки LIME.

Популярные вопросы

Как стилизовать платье-комбинацию зимой

Добавьте плотные колготки, высокие сапоги и пальто из шерсти или эко-меха. Для офиса подойдет вариант с жакетом.

Можно ли носить платье-комбинацию днём

Да, с трикотажем, кедами или свитером поверх оно превращается в стильный повседневный лук.

Какой цвет выбрать для праздника

В 2026 году актуальны оттенки алого, золота и шампанского — символ энергии и обновления.

