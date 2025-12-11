Эта модель снова в модном топе: то самое платье, которое делает любой образ праздничным без усилий

До Нового года остаются считанные недели, и мода уже диктует праздничное настроение. На витринах сияют пайетки, блестят ткани и переливаются оттенки шампанского. Но среди множества трендов снова выделяется фаворит — платье-комбинация. Об этом сообщает сайт Who What Wear.
Платье-комбинация уже несколько лет подряд удерживает позиции в числе самых востребованных моделей. Простота кроя, легкость силуэта и безупречная посадка делают его вещью, которая не выходит из моды. В зависимости от аксессуаров и обуви оно легко превращается из вечернего наряда в повседневный — именно поэтому этот фасон по праву называют "универсальным решением на все случаи".
Днем его можно сочетать со строгим жакетом и обувью на низком ходу, а вечером — с туфлями на каблуке и украшениями. Такая адаптивность особенно ценна зимой, когда хочется выглядеть торжественно, но не перегружать образ деталями.
"Платье-комбинация — идеальный вариант для праздников: оно одновременно чувственное и лаконичное", — отмечают эксперты модного Дома Saint Laurent.
Классическая черная модель всегда уместна, но в этом сезоне стилисты советуют рассмотреть и более выразительные оттенки — винный, графитовый, жемчужный или золотистый.
Главный декоративный элемент, который делает платье-комбинацию особенно нарядным, — кружево. Оно придает образу легкость, изящество и добавляет нужный вечерний акцент. Причем кружевная отделка сегодня встречается не только по линии декольте, но и внизу подола или на спинке — в зависимости от дизайна.
Современные коллекции включают десятки вариантов: от плотного шелка и сатина до прозрачных, почти невесомых тканей. Благодаря этому платье может выглядеть как строгим, так и романтичным — всё зависит от стилизации.
"Кружевные детали всегда создают ощущение праздника и женственности, даже если крой остается минималистичным", — говорится в пресс-релизе марки COS, представившей зимнюю коллекцию Partywear 2025.
В преддверии Нового года особенно актуальны оттенки, ассоциирующиеся с символом 2026-го — Огненной Лошадью. Стилисты советуют обращать внимание на алый, бордовый, золотой и янтарный тона. Эти цвета привносят в образ энергию и уверенность, что делает их идеальным выбором для новогодней ночи.
Тем, кто предпочитает классику, подойдут черные и белые варианты. Они универсальны, легко комбинируются с аксессуарами и всегда выглядят элегантно.
Зимняя версия платья-комбинации не ограничивается тонкими бретелями и открытыми плечами. В прохладную погоду образ можно дополнить плотными колготками, жакетом или пальто. Для теплоты и уюта подойдут укороченные шубы, дубленки или пальто-халаты.
Аксессуары также играют важную роль: колье, массивные серьги или тонкие браслеты подчеркнут характер образа. Главное правило — не перегружать.
Чтобы понять, почему именно комбинация остаётся главным выбором сезона, стоит сравнить её с другими популярными фасонами.
В отличие от других вечерних моделей, комбинация позволяет экспериментировать: надеть под нее тонкую водолазку, добавить ремень или меховой шарф.
Как и любая вещь, этот фасон имеет свои сильные стороны и нюансы.
Тем не менее, при правильной стилизации плюсы явно перевешивают.
Выбирая идеальную модель, стоит обратить внимание на несколько моментов:
"Миди — золотая середина: не требует высоких каблуков, но всегда выглядит утонченно", — отмечается в каталоге марки LIME.
Как стилизовать платье-комбинацию зимой
Добавьте плотные колготки, высокие сапоги и пальто из шерсти или эко-меха. Для офиса подойдет вариант с жакетом.
Можно ли носить платье-комбинацию днём
Да, с трикотажем, кедами или свитером поверх оно превращается в стильный повседневный лук.
Какой цвет выбрать для праздника
В 2026 году актуальны оттенки алого, золота и шампанского — символ энергии и обновления.
