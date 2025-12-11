Новая альтернатива утюжку: парикмахерский трюк, который приручает даже вьющиеся волосы

Техника шёлкового пресса снижает повреждение волос — The Voice

Гладкие, блестящие и живые волосы без постоянного утюжка — мечта, которая кажется недостижимой. Но новая техника под названием "шелковый пресс" доказывает обратное. Она сочетает мягкое воздействие и устойчивый результат, помогая сохранить естественный блеск и форму прически.

Фото: Designed by Freepik by cookie_studio is licensed under publik domain Девушка с прямыми волосами

Что такое шелковый пресс и почему он стал таким популярным

Метод "шелковый пресс" (silk press) — это особый способ термовыпрямления, который позволяет сделать волосы идеально гладкими, но при этом не разрушить их структуру. Основная идея заключается в сочетании нескольких этапов: тщательного очищения, глубокого увлажнения и постепенного вытягивания волос при низкой температуре. В итоге пряди остаются живыми, упругими и блестящими, а эффект сохраняется до двух недель.

В отличие от привычного выпрямления утюжком здесь нет перегрева и чрезмерного воздействия. Вся процедура напоминает салонный ритуал ухода, где главную роль играет не сила, а точность. Волосы не пережигаются и не теряют эластичность, а результат выглядит как после профессиональной укладки.

Главный секрет метода — правильное распределение тепла и своевременное охлаждение каждой пряди. Благодаря этому волосы получают ровное направление и шелковистый финиш, а кутикула волоса закрывается, сохраняя влагу.

Как выполняется техника "шелковый пресс"

Процедура делится на несколько последовательных шагов, каждый из которых влияет на конечный результат.

Сначала волосы тщательно промывают очищающим шампунем, затем наносят питательную маску или кондиционер, чтобы насытить структуру влагой. После этого пряди слегка подсушивают полотенцем и покрывают термозащитным спреем.

На этапе сушки используется фен с насадкой и круглая или плоская щетка. Задача — максимально выровнять волосы без утюжка, создавая гладкую основу для последующей укладки. Когда волосы становятся почти сухими, мастер приступает к финальной части: аккуратно вытягивает каждую прядь, проводя по ней инструментом только один раз. Движения плавные, без рывков, чтобы избежать повреждений. Затем волосы охлаждаются, закрепляя результат.

Если волосы нуждаются в дополнительной подготовке, можно использовать натуральные укрепляющие средства, например розмариновый настой, который стимулирует рост и улучшает кровообращение кожи головы.

Финальный эффект заметен сразу: волосы струятся, не пушатся и остаются прямыми даже при влажной погоде. Для поддержания результата специалисты советуют избегать агрессивного мытья головы и использовать шелковую наволочку или платок во время сна.

Чем отличается шёлковый пресс от обычного выпрямления

Главное различие — бережный подход. При традиционном выпрямлении волосы подвергаются воздействию высокой температуры: утюжок может нагреваться до 230 °C, что приводит к пересушиванию и ломкости. В случае "шёлкового пресса" температура ниже, а воздействие распределяется равномерно. Кроме того, волосы не просто выпрямляются, а "запечатываются" влагой, что придаёт им мягкость и блеск.

Ещё одно преимущество — стойкость результата. Если обычное выпрямление теряет эффект после первой прогулки под дождём, то после "шёлкового пресса" волосы остаются гладкими даже в условиях повышенной влажности. Это достигается за счёт тщательной сушки и защиты каждого слоя, сообщает The Voice.

Кому подходит техника "шёлковый пресс"

Метод особенно хорошо проявляет себя на густых, вьющихся и текстурированных волосах, которые сложно выпрямить стандартными способами. Он также подойдет тем, кто хочет сделать перерыв от химического выпрямления или кератина, но при этом сохранить аккуратный вид прически.

Если волосы повреждены, специалисты рекомендуют сначала пройти курс восстановления — например, использовать увлажняющие маски с маслами арганы, кокоса или авокадо. Это поможет укрепить структуру перед термическим воздействием.

Сколько держится эффект шелкового пресса

Средний срок стойкости — от 7 до 14 дней. Все зависит от плотности волос, режима ухода и внешних факторов. У тех, кто часто занимается спортом или попадает под осадки, результат держится меньше. Чтобы продлить эффект, стилисты советуют на ночь заворачивать волосы в шелковый платок или надевать специальную шапочку. Это снижает трение и сохраняет гладкость.

Техника "шёлковый пресс" особенно актуальна зимой, когда волосы страдают от сухого воздуха и перепадов температур. В отличие от утюжка, она не сушит локоны, а напротив — делает их послушными и мягкими. Для дополнительного блеска можно использовать масла, которые не утяжеляют волосы.

Шёлковый пресс и кератиновое выпрямление

Шёлковый пресс и кератин имеют одну цель — гладкие волосы, но способы и последствия разные.

Кератин — это химическая процедура, при которой структура волоса изменяется, а результат держится несколько месяцев. Однако со временем волосы могут стать тоньше и требовать постоянного восстановления.

Шёлковый пресс не содержит химических компонентов и не влияет на природную текстуру — он просто временно разглаживает волосы, сохраняя их здоровье.

Если кератин — вариант для тех, кто готов к долгосрочным изменениям, то шелковый пресс подойдет тем, кто хочет мягкий эффект без риска.

Плюсы и минусы шёлкового пресса

Плюсы:

щадящее термовоздействие;

естественный блеск и живой вид волос;

отсутствие повреждений и секущихся кончиков;

подходит для текстурированных волос.

Минусы:

результат не вечен (до 2 недель);

требует регулярного ухода и защиты от влажности.

Советы по уходу за волосами после шелкового пресса

Используйте мягкие безсульфатные шампуни. После мытья наносите легкие сыворотки или масла для кончиков. Избегайте контакта с влагой. Спите на шелковой наволочке. При потере формы — холодный фен восстановит гладкость.