Волосы против непогоды: зимние стрижки и приёмы, которые переживут дождь, снег и шапку

Идеальная укладка зимой — не миф, а результат правильного ухода и внимательного отношения к деталям. Даже под шапкой и в метель можно сохранить объем, блеск и форму волос, если знать несколько профессиональных секретов.
Погодные условия влияют на волосы не меньше, чем косметика или частые окрашивания. Влажный воздух делает пряди тяжелыми, ломкими и лишает их эластичности. Шапка усиливает эффект — под ней волосы теряют объем, а у корней появляется залом.
"Холода и атмосферные осадки могут испортить прическу за считаные минуты: объем исчезает, корни приминаются, и идеальная укладка теряет форму", — отмечает стилист Галина Тоторина.
Особенно страдают тонкие волосы, которые быстро теряют упругость при малейшем контакте с влагой. Густые же, наоборот, становятся слишком объемными и теряют контроль формы. Чтобы укладка выглядела аккуратно и естественно, важно учитывать тип волос и правильно подбирать средства ухода — например, избегать зимних ошибок ухода за волосами. Об этом сообщает VOICE.
Считается, что завивка помогает "удерживать" прическу даже в дождливую погоду, ведь кудрявые волосы действительно имеют внутреннюю память формы. Но это не значит, что нужно спешить к мастеру на химическую завивку.
"Однозначно нет. Эта процедура разрушает структуру волос, делает их ломкими и безжизненными, а ведь в зимний сезон они и так страдают от неблагоприятных факторов", — предупреждает стилист Галина Тоторина.
Зимой куда безопаснее создать объём с помощью формы стрижки и правильной техники сушки феном. Правильно подобранная длина, плотный срез и легкая текстура обеспечат эффект пышности без вреда для волос.
Не существует универсальной "зимней" стрижки, но есть решения, которые спасают образ в условиях холода и влажности.
Короткие и средние варианты особенно удобны, так как они быстрее сохнут, легче держат объем и не теряют форму под головным убором.
Велюровая шапка, шарф и шерстяное пальто могут создать статический эффект — чтобы его избежать, стилисты советуют использовать спрей с антифризом или лёгкое масло.
Зимой вопрос выбора инструмента для укладки становится особенно важным: от него зависит не только внешний вид прически, но и здоровье волос.
Этот вариант идеален для тех, кто хочет сохранить естественный объем без пересушивания. Диффузор распределяет поток воздуха мягко и равномерно, не разрушая структуру волос. Он подходит для тонких или волнистых прядей, помогает приподнять корни и добавить упругости, не травмируя концы.
Отличный выбор для тех, кто предпочитает гладкость и блеск. С помощью брашинга можно выпрямить волосы, придать им форму и легкий изгиб на концах. Но важно следить за температурой — слишком горячий воздух легко пересушивает волосы, особенно при частом использовании.
Профессионалы советуют не ограничиваться одним инструментом. Например, можно сначала подсушить волосы феном с диффузором, а затем придать форму брашингом. Такой способ позволяет сохранить естественный объем и добавить укладке аккуратности.
"Объём можно создать и без агрессивного воздействия — с помощью удачной формы и бережного ухода", — подчёркивает стилист Галина Тоторина.
Когда речь идет о домашней укладке, выбор между феном с диффузором и классическим брашингом становится ключевым.
Если волосы тонкие, предпочтительнее диффузор, который приподнимает пряди, не ломая их. Для густых — брашинг и контроль за температурой воздуха.
Да, но наносить его нужно в теплом помещении. На холоде лак может "запечатать" влагу в волосах, что приведет к ломкости.
Регулярно наносите несмываемый кондиционер и антистатический спрей.
Короткие каскадные и каре с плотным срезом — именно они сохраняют пышность даже в условиях влажности.
Лучше всего — на среднем режиме температуры, направляя поток воздуха сверху вниз. Это сглаживает чешуйки и делает волосы блестящими.
Да, особенно питательные формулы с маслами ши, арганы и жожоба. Они восстанавливают волосы и делают их более устойчивыми к перепадам температур.
