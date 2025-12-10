Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

То, что считали неаккуратностью, стало трендом: зимний приём с волосами поражает своей дерзостью

Новый тренд предлагает скрывать волосы под свитерами и пальто — Marie Claire
Зимой модные акценты смещаются с укладок и аксессуаров на простые, но выразительные детали. Одной из них стал новый приём от сестёр Олсен — Olsen tuck, когда волосы аккуратно заправляют под одежду. Этот жест уже превратился в символ сдержанного шика и утончённой небрежности. Об этом сообщает Marie Claire.

Девушка в свитере и пальто
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в свитере и пальто

Что такое Olsen tuck

Если раньше главный вопрос зимнего сезона звучал как "что надеть", то теперь к нему добавился другой — "куда девать волосы под объёмный свитер или пальто". Ответ нашли Мэри-Кейт и Эшли Олсен, превратив случайную привычку заправлять пряди под воротник в изысканный элемент стиля.

Суть приёма проста: волосы не выпускаются наружу, а прячутся под одежду, будто слегка "заботливо спрятаны" от ветра. В результате получается эффект "чистого лица" — шея и скулы становятся более выразительными, а весь образ — собранным и минималистичным.

Тренд быстро завоевал модные подиумы. Модели на показах Khaite и Calvin Klein уже продемонстрировали, насколько этот приём универсален. Он одинаково уместен с шерстяным пальто, мягкой шубой или кашемировым свитером, особенно если учесть, что зимой волосы часто страдают от сухости и статического электричества — проблему, о которой напоминают материалы про волосы, электризующиеся в холодный сезон .

"Olsen tuck — это сочетание элегантности, сдержанности и лёгкой небрежности", — отмечается в публикации Marie Claire.

От Фиби Файло до сестёр Олсен

Хотя техника получила своё современное имя благодаря Мэри-Кейт и Эшли, её корни уходят в 2000-е годы. Тогда креативный директор Celine Фиби Файло продвигала идею естественной простоты — минимализма, в котором даже укладка не должна быть нарочитой.

Её поклонницы называли приём Philo tuck, подчёркивая связь между эстетикой "старого Celine" и новым направлением тихой роскоши. Сегодня эта идея обрела вторую жизнь: мода снова ищет баланс между ухоженностью и непринуждённостью, а волосы, заправленные под воротник, стали своеобразным символом "разумной элегантности".

"Этот жест отражает философию тихой роскоши — внимание к деталям без показного блеска", — говорится в материале Marie Claire Russia.

Почему приём стал вирусным

Секрет популярности Olsen tuck - в его универсальности. Он подходит женщинам с любым типом волос и длиной, не требует сложной укладки и экономит время. Кроме того, приём визуально вытягивает силуэт и акцентирует внимание на лице.

Эффект особенно гармонично смотрится зимой, когда многослойность становится частью образа. Тёплые свитера, шарфы и пальто создают идеальные условия для того, чтобы волосы выглядывали едва заметно — словно часть ткани. Этот минимализм делает образ женственным и современным.

Тренд быстро распространился в TikTok: блогеры показывают, как "спрятанные" волосы создают иллюзию идеальной укладки даже в ветреную погоду.

Как адаптировать Olsen tuck под свой тип волос

Главное преимущество приёма — его вариативность. Чтобы результат выглядел аккуратно и стильно, важно учитывать текстуру волос и тип ткани.

  • Для прямых волос: подойдут свитера с мягким высоким воротом или плотные шарфы. Перед тем как заправить пряди, слегка увлажните их мистом или воспользуйтесь спреем с лёгкой фиксацией — это поможет сохранить форму.
  • Для волнистых и кудрявых: используйте немного крема или геля для укладки, чтобы пригладить поверхность и избежать излишней пушистости. Волосы можно частично оставить снаружи, создавая естественный объём у лица.
  • Для коротких стрижек: даже лёгкое заправление под воротник или шарф создаёт эффект завершённого образа. Особенно выигрышно это выглядит при контрасте цвета волос и одежды.
  • Для густых и тяжёлых волос: лучше выбирать свободные свитеры и пальто с объёмным воротником, например из мериноса или мохера. Они мягко удержат волосы, не создавая ощущения громоздкости.

Плюсы и минусы Olsen tuck

Преимущества

  • Не требует укладки и экономит время.
  • Подчёркивает черты лица и шеи.
  • Добавляет образу "дорогую" небрежность.
  • Подходит для любого стиля одежды.

Недостатки

  • Не всегда удобно при длительном ношении.
  • Может электризовать волосы при синтетических тканях.
  • Не подходит для слишком коротких или слишком длинных прядей без адаптации.

Olsen tuck vs классическая укладка

Если традиционная укладка требует времени, инструментов и средств фиксации, то Olsen tuck - это способ выглядеть ухоженно без усилий. В отличие от гладких причёсок, этот приём не "старит" лицо и подходит даже для casual-образов.

Он особенно актуален в эстетике quiet luxury: когда простота говорит о вкусе громче, чем демонстративные украшения.

Аксессуары, которые подчеркнут приём

Чтобы образ выглядел завершённо, важно правильно расставить акценты.

  • Объёмные шарфы из мохера, кашемира или шерсти подчеркнут текстуру и сделают силуэт мягче.
  • Пальто и шубы с широкими воротами создадут эффект "рамки" вокруг лица — в духе модных рекомендаций о том, какие зимние аксессуары подчеркивают черты лица и добавляют выразительности образу .
  • Крупные серьги или минималистичные кольца помогут сбалансировать композицию, ведь волосы больше не отвлекают внимание.
  • Шляпы с широкими полями добавят загадочности и визуально вытянут силуэт.

Такой образ легко адаптировать под любое настроение — от будничного до вечернего.

Советы по созданию идеального Olsen tuck

Чтобы повторить модный приём, достаточно следовать нескольким шагам:

  • Убедитесь, что волосы чистые и слегка увлажнённые.
  • Наденьте свитер или пальто с мягким воротом.
  • Аккуратно заправьте волосы внутрь ткани, не натягивая их слишком плотно.
  • Зафиксируйте лёгким лаком или текстурным спреем.
  • Добавьте аксессуары — шарф, кольца, очки.

В результате вы получите стильный и лаконичный образ без лишних усилий.

Популярные вопросы

Можно ли делать Olsen tuck с короткими волосами

Да. Даже несколько заправленных прядей создают модный акцент и ощущение "нарочитой небрежности".

Подходит ли этот приём для офиса

Безусловно. Он делает образ опрятным и аккуратным, не требуя строгой укладки.

Какие ткани лучше выбирать

Оптимальны мягкие материалы — кашемир, шерсть, альпака. Они удерживают форму, не травмируя волосы.

Нужны ли аксессуары

Да, лаконичные украшения подчеркнут открытое лицо и завершат минималистичный стиль.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
