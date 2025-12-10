То, что считали неаккуратностью, стало трендом: зимний приём с волосами поражает своей дерзостью

Новый тренд предлагает скрывать волосы под свитерами и пальто — Marie Claire

Зимой модные акценты смещаются с укладок и аксессуаров на простые, но выразительные детали. Одной из них стал новый приём от сестёр Олсен — Olsen tuck, когда волосы аккуратно заправляют под одежду. Этот жест уже превратился в символ сдержанного шика и утончённой небрежности. Об этом сообщает Marie Claire.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в свитере и пальто

Что такое Olsen tuck

Если раньше главный вопрос зимнего сезона звучал как "что надеть", то теперь к нему добавился другой — "куда девать волосы под объёмный свитер или пальто". Ответ нашли Мэри-Кейт и Эшли Олсен, превратив случайную привычку заправлять пряди под воротник в изысканный элемент стиля.

Суть приёма проста: волосы не выпускаются наружу, а прячутся под одежду, будто слегка "заботливо спрятаны" от ветра. В результате получается эффект "чистого лица" — шея и скулы становятся более выразительными, а весь образ — собранным и минималистичным.

Тренд быстро завоевал модные подиумы. Модели на показах Khaite и Calvin Klein уже продемонстрировали, насколько этот приём универсален. Он одинаково уместен с шерстяным пальто, мягкой шубой или кашемировым свитером, особенно если учесть, что зимой волосы часто страдают от сухости и статического электричества — проблему, о которой напоминают материалы про волосы, электризующиеся в холодный сезон .

"Olsen tuck — это сочетание элегантности, сдержанности и лёгкой небрежности", — отмечается в публикации Marie Claire.

От Фиби Файло до сестёр Олсен

Хотя техника получила своё современное имя благодаря Мэри-Кейт и Эшли, её корни уходят в 2000-е годы. Тогда креативный директор Celine Фиби Файло продвигала идею естественной простоты — минимализма, в котором даже укладка не должна быть нарочитой.

Её поклонницы называли приём Philo tuck, подчёркивая связь между эстетикой "старого Celine" и новым направлением тихой роскоши. Сегодня эта идея обрела вторую жизнь: мода снова ищет баланс между ухоженностью и непринуждённостью, а волосы, заправленные под воротник, стали своеобразным символом "разумной элегантности".

"Этот жест отражает философию тихой роскоши — внимание к деталям без показного блеска", — говорится в материале Marie Claire Russia.

Почему приём стал вирусным

Секрет популярности Olsen tuck - в его универсальности. Он подходит женщинам с любым типом волос и длиной, не требует сложной укладки и экономит время. Кроме того, приём визуально вытягивает силуэт и акцентирует внимание на лице.

Эффект особенно гармонично смотрится зимой, когда многослойность становится частью образа. Тёплые свитера, шарфы и пальто создают идеальные условия для того, чтобы волосы выглядывали едва заметно — словно часть ткани. Этот минимализм делает образ женственным и современным.

Тренд быстро распространился в TikTok: блогеры показывают, как "спрятанные" волосы создают иллюзию идеальной укладки даже в ветреную погоду.

Как адаптировать Olsen tuck под свой тип волос

Главное преимущество приёма — его вариативность. Чтобы результат выглядел аккуратно и стильно, важно учитывать текстуру волос и тип ткани.

Для прямых волос: подойдут свитера с мягким высоким воротом или плотные шарфы. Перед тем как заправить пряди, слегка увлажните их мистом или воспользуйтесь спреем с лёгкой фиксацией — это поможет сохранить форму.

подойдут свитера с мягким высоким воротом или плотные шарфы. Перед тем как заправить пряди, слегка увлажните их мистом или воспользуйтесь спреем с лёгкой фиксацией — это поможет сохранить форму. Для волнистых и кудрявых: используйте немного крема или геля для укладки, чтобы пригладить поверхность и избежать излишней пушистости. Волосы можно частично оставить снаружи, создавая естественный объём у лица.

используйте немного крема или геля для укладки, чтобы пригладить поверхность и избежать излишней пушистости. Волосы можно частично оставить снаружи, создавая естественный объём у лица. Для коротких стрижек: даже лёгкое заправление под воротник или шарф создаёт эффект завершённого образа. Особенно выигрышно это выглядит при контрасте цвета волос и одежды.

даже лёгкое заправление под воротник или шарф создаёт эффект завершённого образа. Особенно выигрышно это выглядит при контрасте цвета волос и одежды. Для густых и тяжёлых волос: лучше выбирать свободные свитеры и пальто с объёмным воротником, например из мериноса или мохера. Они мягко удержат волосы, не создавая ощущения громоздкости.

Плюсы и минусы Olsen tuck

Преимущества

Не требует укладки и экономит время.

Подчёркивает черты лица и шеи.

Добавляет образу "дорогую" небрежность.

Подходит для любого стиля одежды.

Недостатки

Не всегда удобно при длительном ношении.

Может электризовать волосы при синтетических тканях.

Не подходит для слишком коротких или слишком длинных прядей без адаптации.

Olsen tuck vs классическая укладка

Если традиционная укладка требует времени, инструментов и средств фиксации, то Olsen tuck - это способ выглядеть ухоженно без усилий. В отличие от гладких причёсок, этот приём не "старит" лицо и подходит даже для casual-образов.

Он особенно актуален в эстетике quiet luxury: когда простота говорит о вкусе громче, чем демонстративные украшения.

Аксессуары, которые подчеркнут приём

Чтобы образ выглядел завершённо, важно правильно расставить акценты.

Объёмные шарфы из мохера, кашемира или шерсти подчеркнут текстуру и сделают силуэт мягче.

из мохера, кашемира или шерсти подчеркнут текстуру и сделают силуэт мягче. Пальто и шубы с широкими воротами создадут эффект "рамки" вокруг лица — в духе модных рекомендаций о том, какие зимние аксессуары подчеркивают черты лица и добавляют выразительности образу .

с широкими воротами создадут эффект "рамки" вокруг лица — в духе модных рекомендаций о том, какие зимние аксессуары подчеркивают черты лица и добавляют выразительности образу . Крупные серьги или минималистичные кольца помогут сбалансировать композицию, ведь волосы больше не отвлекают внимание.

или минималистичные кольца помогут сбалансировать композицию, ведь волосы больше не отвлекают внимание. Шляпы с широкими полями добавят загадочности и визуально вытянут силуэт.

Такой образ легко адаптировать под любое настроение — от будничного до вечернего.

Советы по созданию идеального Olsen tuck

Чтобы повторить модный приём, достаточно следовать нескольким шагам:

Убедитесь, что волосы чистые и слегка увлажнённые.

Наденьте свитер или пальто с мягким воротом.

Аккуратно заправьте волосы внутрь ткани, не натягивая их слишком плотно.

Зафиксируйте лёгким лаком или текстурным спреем.

Добавьте аксессуары — шарф, кольца, очки.

В результате вы получите стильный и лаконичный образ без лишних усилий.

Популярные вопросы

Можно ли делать Olsen tuck с короткими волосами

Да. Даже несколько заправленных прядей создают модный акцент и ощущение "нарочитой небрежности".

Подходит ли этот приём для офиса

Безусловно. Он делает образ опрятным и аккуратным, не требуя строгой укладки.

Какие ткани лучше выбирать

Оптимальны мягкие материалы — кашемир, шерсть, альпака. Они удерживают форму, не травмируя волосы.

Нужны ли аксессуары

Да, лаконичные украшения подчеркнут открытое лицо и завершат минималистичный стиль.