То, что считали неаккуратностью, стало трендом: зимний приём с волосами поражает своей дерзостью

Зимой модные акценты смещаются с укладок и аксессуаров на простые, но выразительные детали. Одной из них стал новый приём от сестёр Олсен — Olsen tuck, когда волосы аккуратно заправляют под одежду. Этот жест уже превратился в символ сдержанного шика и утончённой небрежности. Об этом сообщает Marie Claire.
Если раньше главный вопрос зимнего сезона звучал как "что надеть", то теперь к нему добавился другой — "куда девать волосы под объёмный свитер или пальто". Ответ нашли Мэри-Кейт и Эшли Олсен, превратив случайную привычку заправлять пряди под воротник в изысканный элемент стиля.
Суть приёма проста: волосы не выпускаются наружу, а прячутся под одежду, будто слегка "заботливо спрятаны" от ветра. В результате получается эффект "чистого лица" — шея и скулы становятся более выразительными, а весь образ — собранным и минималистичным.
Тренд быстро завоевал модные подиумы. Модели на показах Khaite и Calvin Klein уже продемонстрировали, насколько этот приём универсален. Он одинаково уместен с шерстяным пальто, мягкой шубой или кашемировым свитером, особенно если учесть, что зимой волосы часто страдают от сухости и статического электричества — проблему, о которой напоминают материалы про волосы, электризующиеся в холодный сезон .
"Olsen tuck — это сочетание элегантности, сдержанности и лёгкой небрежности", — отмечается в публикации Marie Claire.
Хотя техника получила своё современное имя благодаря Мэри-Кейт и Эшли, её корни уходят в 2000-е годы. Тогда креативный директор Celine Фиби Файло продвигала идею естественной простоты — минимализма, в котором даже укладка не должна быть нарочитой.
Её поклонницы называли приём Philo tuck, подчёркивая связь между эстетикой "старого Celine" и новым направлением тихой роскоши. Сегодня эта идея обрела вторую жизнь: мода снова ищет баланс между ухоженностью и непринуждённостью, а волосы, заправленные под воротник, стали своеобразным символом "разумной элегантности".
"Этот жест отражает философию тихой роскоши — внимание к деталям без показного блеска", — говорится в материале Marie Claire Russia.
Секрет популярности Olsen tuck - в его универсальности. Он подходит женщинам с любым типом волос и длиной, не требует сложной укладки и экономит время. Кроме того, приём визуально вытягивает силуэт и акцентирует внимание на лице.
Эффект особенно гармонично смотрится зимой, когда многослойность становится частью образа. Тёплые свитера, шарфы и пальто создают идеальные условия для того, чтобы волосы выглядывали едва заметно — словно часть ткани. Этот минимализм делает образ женственным и современным.
Тренд быстро распространился в TikTok: блогеры показывают, как "спрятанные" волосы создают иллюзию идеальной укладки даже в ветреную погоду.
Главное преимущество приёма — его вариативность. Чтобы результат выглядел аккуратно и стильно, важно учитывать текстуру волос и тип ткани.
Если традиционная укладка требует времени, инструментов и средств фиксации, то Olsen tuck - это способ выглядеть ухоженно без усилий. В отличие от гладких причёсок, этот приём не "старит" лицо и подходит даже для casual-образов.
Он особенно актуален в эстетике quiet luxury: когда простота говорит о вкусе громче, чем демонстративные украшения.
Чтобы образ выглядел завершённо, важно правильно расставить акценты.
Такой образ легко адаптировать под любое настроение — от будничного до вечернего.
Чтобы повторить модный приём, достаточно следовать нескольким шагам:
В результате вы получите стильный и лаконичный образ без лишних усилий.
Можно ли делать Olsen tuck с короткими волосами
Да. Даже несколько заправленных прядей создают модный акцент и ощущение "нарочитой небрежности".
Подходит ли этот приём для офиса
Безусловно. Он делает образ опрятным и аккуратным, не требуя строгой укладки.
Какие ткани лучше выбирать
Оптимальны мягкие материалы — кашемир, шерсть, альпака. Они удерживают форму, не травмируя волосы.
Нужны ли аксессуары
Да, лаконичные украшения подчеркнут открытое лицо и завершат минималистичный стиль.
