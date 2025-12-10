Бьюти-приём, который стирает возраст за минуту: этот способ нанесения румян стал вирусным хитом зимы

Тренд "румяна-пончики" стал популярным благодаря TikTok

Новый вирусный тренд из TikTok делает лицо моложе буквально за минуты. Эффект сияния, свежести и лёгкого румянца теперь можно получить с помощью техники "румяна-пончик". Она уже покорила мир красоты и стала фаворитом визажистов. Об этом сообщает Marianne.

Румянец "желейный пончик"

В чём суть тренда

Современная индустрия красоты развивается стремительно: то, что вчера казалось экстравагантным, сегодня становится нормой. На этот раз внимание бьюти-сообщества привлекла техника макияжа "jelly donut blush" - "румяна в форме желейного пончика". Её суть проста: сочетание сияющего хайлайтера и сочных румян создаёт на щеках эффект юности и свежести, будто кожа подсвечена изнутри.

Тренд появился благодаря блогерам TikTok, где пользователи демонстрируют десятки вариаций приёма. Основная идея — визуально придать коже гладкость и мягкий блеск, напоминающий глянцевую глазурь на пончике, с естественным красноватым акцентом по центру. Такой румянец смотрится живым, не перегружает макияж и делает лицо более объёмным — приём, который часто встречается и в современных рождественских образах.

"Тренд "румяна-пончик" обещает бесконечное сияние и сочный оттенок щёк", — говорится на сайте Marianne.

Как появилась идея румян-пончиков

Название техники отсылает сразу к трём визуальным образам: пончик — это мягкая форма и блеск глазури, jelly — густая начинка, а blush — нежный цвет щёк. Вместе они создают эффект "сладкого сияния", который визуально омолаживает лицо.

Тренд вырос из популярного направления glazed donut beauty, вдохновлённого маникюром Хейли Бибер с "глазурью пончика". Постепенно идея вышла за рамки ногтей и перекочевала в макияж. Так появился образ с сияющей кожей, мягким светом и гелевой текстурой. В отличие от классического матового макияжа, здесь всё строится на влажном блеске, отражающем свет.

Визажисты начали экспериментировать с текстурами, комбинируя жидкие румяна, хайлайтеры и кремовые пудры. Так появилось средство, которое не только украшает, но и визуально смягчает черты лица.

Как повторить макияж дома

Для создания образа понадобится всего два продукта: жидкий хайлайтер и жидкие румяна. На чистую кожу сначала наносится небольшой круг хайлайтера — туда, где обычно располагаются скулы. Затем в центр добавляется точка румян. Кистью или спонжем всё аккуратно растушёвывается круговыми движениями.

Главное правило — не бояться блеска. Вся магия тренда строится на мягком сиянии, которое делает кожу визуально более молодой и увлажнённой. Чтобы макияж выглядел естественно, румяна должны сливаться с тоном кожи, создавая эффект лёгкого "внутреннего свечения".

Для повседневного образа можно использовать нейтральные оттенки персика или розового. Для праздничных выходов подойдут чуть более насыщенные — малиновый или коралловый. Если хочется усилить ощущение естественности и мягкости, будет уместна техника, похожая на латте-макияж.

"Создать сияющие щёки теперь можно всего за пару минут — проще не бывает", — отмечается в публикации Marianne.

Почему румяна-пончик стали популярными

Техника идеально подходит тем, кто хочет быстро освежить лицо без сложного контуринга. Она помогает скрыть следы усталости, добавляет мягкости чертам и визуально разглаживает кожу. Именно поэтому тренд так активно распространился среди женщин всех возрастов.

Кроме того, этот способ макияжа подчёркивает индивидуальные особенности: на светлой коже оттенок выглядит деликатно, на смуглой — приобретает эффект "поцелуя солнца". Ещё один плюс — универсальность. Техника подходит и для дневного образа, и для вечернего макияжа.

Бренды уже подхватили тренд, предлагая готовые дуэты продуктов. Среди них — Benefit Cosmetics, Charlotte Tilbury и Dior. Их жидкие румяна и хайлайтеры стали настоящими бестселлерами.

Плюсы и минусы таких румян

Преимущества

Создают естественный румянец и эффект лифтинга.

Визуально делают кожу свежей и увлажнённой.

Не требуют профессиональных навыков.

Подходят для любого возраста и типа кожи.

Недостатки

Избыток блеска может подчеркнуть жирный блеск кожи.

При слишком плотной текстуре возможно ощущение липкости.

Требует аккуратного растушевывания, чтобы избежать пятен.

Румяна-пончик против классики

Классические сухие румяна создают матовый, строгий эффект, который подходит для офисного макияжа. Однако он часто выглядит менее естественно. "Румяна-пончик" делают акцент на глянцевом сиянии и влажном финише, который визуально омолаживает кожу.

Если вы хотите достичь эффекта "отдыхающего лица" — выбирайте новый тренд. Если же цель — чёткие линии и стойкость на весь день, лучше остановиться на традиционном варианте.

Советы по выбору продуктов для тренда

Чтобы техника выглядела безупречно, важно правильно подобрать текстуры.

Для сухой кожи подойдут кремовые или жидкие средства.

подойдут кремовые или жидкие средства. Для комбинированной: лёгкие флюиды с сияющим эффектом.

лёгкие флюиды с сияющим эффектом. Для жирной кожи: варианты с сатиновым финишем, чтобы избежать излишнего блеска.

Не забывайте о подготовке кожи: нанесите базу с увлажняющим эффектом, чтобы продукты распределялись равномерно. Завершите макияж лёгкой пудрой на Т-зоне — это поможет сохранить баланс.

Популярные вопросы

Можно ли использовать сухие румяна для этого эффекта

Да, но лучше комбинировать их с кремовой основой или жидким хайлайтером — тогда сияние будет мягче и естественнее.

Подходит ли тренд для возрастной кожи

Безусловно. Лёгкое свечение делает лицо более молодым и уменьшает видимость морщин.

Как сделать макияж стойким

Используйте праймер под румяна и зафиксируйте макияж спреем — это поможет сохранить свежесть на весь день.

Какие оттенки выбрать

Наиболее универсальны персиковые, розово-бежевые и коралловые тона. Они подходят большинству оттенков кожи.