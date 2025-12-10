Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Бьюти-приём, который стирает возраст за минуту: этот способ нанесения румян стал вирусным хитом зимы

Тренд "румяна-пончики" стал популярным благодаря TikTok — Marianne
Новый вирусный тренд из TikTok делает лицо моложе буквально за минуты. Эффект сияния, свежести и лёгкого румянца теперь можно получить с помощью техники "румяна-пончик". Она уже покорила мир красоты и стала фаворитом визажистов. Об этом сообщает Marianne.

Румянец "желейный пончик"
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Румянец "желейный пончик"

В чём суть тренда

Современная индустрия красоты развивается стремительно: то, что вчера казалось экстравагантным, сегодня становится нормой. На этот раз внимание бьюти-сообщества привлекла техника макияжа "jelly donut blush" - "румяна в форме желейного пончика". Её суть проста: сочетание сияющего хайлайтера и сочных румян создаёт на щеках эффект юности и свежести, будто кожа подсвечена изнутри.

Тренд появился благодаря блогерам TikTok, где пользователи демонстрируют десятки вариаций приёма. Основная идея — визуально придать коже гладкость и мягкий блеск, напоминающий глянцевую глазурь на пончике, с естественным красноватым акцентом по центру. Такой румянец смотрится живым, не перегружает макияж и делает лицо более объёмным — приём, который часто встречается и в современных рождественских образах.

"Тренд "румяна-пончик" обещает бесконечное сияние и сочный оттенок щёк", — говорится на сайте Marianne.

Как появилась идея румян-пончиков

Название техники отсылает сразу к трём визуальным образам: пончик — это мягкая форма и блеск глазури, jelly — густая начинка, а blush — нежный цвет щёк. Вместе они создают эффект "сладкого сияния", который визуально омолаживает лицо.

Тренд вырос из популярного направления glazed donut beauty, вдохновлённого маникюром Хейли Бибер с "глазурью пончика". Постепенно идея вышла за рамки ногтей и перекочевала в макияж. Так появился образ с сияющей кожей, мягким светом и гелевой текстурой. В отличие от классического матового макияжа, здесь всё строится на влажном блеске, отражающем свет.

Визажисты начали экспериментировать с текстурами, комбинируя жидкие румяна, хайлайтеры и кремовые пудры. Так появилось средство, которое не только украшает, но и визуально смягчает черты лица.

Как повторить макияж дома

Для создания образа понадобится всего два продукта: жидкий хайлайтер и жидкие румяна. На чистую кожу сначала наносится небольшой круг хайлайтера — туда, где обычно располагаются скулы. Затем в центр добавляется точка румян. Кистью или спонжем всё аккуратно растушёвывается круговыми движениями.

Главное правило — не бояться блеска. Вся магия тренда строится на мягком сиянии, которое делает кожу визуально более молодой и увлажнённой. Чтобы макияж выглядел естественно, румяна должны сливаться с тоном кожи, создавая эффект лёгкого "внутреннего свечения".

Для повседневного образа можно использовать нейтральные оттенки персика или розового. Для праздничных выходов подойдут чуть более насыщенные — малиновый или коралловый. Если хочется усилить ощущение естественности и мягкости, будет уместна техника, похожая на латте-макияж.

"Создать сияющие щёки теперь можно всего за пару минут — проще не бывает", — отмечается в публикации Marianne.

Почему румяна-пончик стали популярными

Техника идеально подходит тем, кто хочет быстро освежить лицо без сложного контуринга. Она помогает скрыть следы усталости, добавляет мягкости чертам и визуально разглаживает кожу. Именно поэтому тренд так активно распространился среди женщин всех возрастов.

Кроме того, этот способ макияжа подчёркивает индивидуальные особенности: на светлой коже оттенок выглядит деликатно, на смуглой — приобретает эффект "поцелуя солнца". Ещё один плюс — универсальность. Техника подходит и для дневного образа, и для вечернего макияжа.

Бренды уже подхватили тренд, предлагая готовые дуэты продуктов. Среди них — Benefit Cosmetics, Charlotte Tilbury и Dior. Их жидкие румяна и хайлайтеры стали настоящими бестселлерами.

Плюсы и минусы таких румян

Преимущества

  • Создают естественный румянец и эффект лифтинга.
  • Визуально делают кожу свежей и увлажнённой.
  • Не требуют профессиональных навыков.
  • Подходят для любого возраста и типа кожи.

Недостатки

  • Избыток блеска может подчеркнуть жирный блеск кожи.
  • При слишком плотной текстуре возможно ощущение липкости.
  • Требует аккуратного растушевывания, чтобы избежать пятен.

Румяна-пончик против классики

Классические сухие румяна создают матовый, строгий эффект, который подходит для офисного макияжа. Однако он часто выглядит менее естественно. "Румяна-пончик" делают акцент на глянцевом сиянии и влажном финише, который визуально омолаживает кожу.

Если вы хотите достичь эффекта "отдыхающего лица" — выбирайте новый тренд. Если же цель — чёткие линии и стойкость на весь день, лучше остановиться на традиционном варианте.

Советы по выбору продуктов для тренда

Чтобы техника выглядела безупречно, важно правильно подобрать текстуры.

  • Для сухой кожи подойдут кремовые или жидкие средства.
  • Для комбинированной: лёгкие флюиды с сияющим эффектом.
  • Для жирной кожи: варианты с сатиновым финишем, чтобы избежать излишнего блеска.

Не забывайте о подготовке кожи: нанесите базу с увлажняющим эффектом, чтобы продукты распределялись равномерно. Завершите макияж лёгкой пудрой на Т-зоне — это поможет сохранить баланс.

Популярные вопросы

Можно ли использовать сухие румяна для этого эффекта

Да, но лучше комбинировать их с кремовой основой или жидким хайлайтером — тогда сияние будет мягче и естественнее.

Подходит ли тренд для возрастной кожи

Безусловно. Лёгкое свечение делает лицо более молодым и уменьшает видимость морщин.

Как сделать макияж стойким

Используйте праймер под румяна и зафиксируйте макияж спреем — это поможет сохранить свежесть на весь день.

Какие оттенки выбрать

Наиболее универсальны персиковые, розово-бежевые и коралловые тона. Они подходят большинству оттенков кожи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы tiktok лицо мода стиль макияж советы красота косметика
