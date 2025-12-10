Бьюти-приём, который стирает возраст за минуту: этот способ нанесения румян стал вирусным хитом зимы

Новый вирусный тренд из TikTok делает лицо моложе буквально за минуты. Эффект сияния, свежести и лёгкого румянца теперь можно получить с помощью техники "румяна-пончик". Она уже покорила мир красоты и стала фаворитом визажистов. Об этом сообщает Marianne.
Современная индустрия красоты развивается стремительно: то, что вчера казалось экстравагантным, сегодня становится нормой. На этот раз внимание бьюти-сообщества привлекла техника макияжа "jelly donut blush" - "румяна в форме желейного пончика". Её суть проста: сочетание сияющего хайлайтера и сочных румян создаёт на щеках эффект юности и свежести, будто кожа подсвечена изнутри.
Тренд появился благодаря блогерам TikTok, где пользователи демонстрируют десятки вариаций приёма. Основная идея — визуально придать коже гладкость и мягкий блеск, напоминающий глянцевую глазурь на пончике, с естественным красноватым акцентом по центру. Такой румянец смотрится живым, не перегружает макияж и делает лицо более объёмным — приём, который часто встречается и в современных рождественских образах.
"Тренд "румяна-пончик" обещает бесконечное сияние и сочный оттенок щёк", — говорится на сайте Marianne.
Название техники отсылает сразу к трём визуальным образам: пончик — это мягкая форма и блеск глазури, jelly — густая начинка, а blush — нежный цвет щёк. Вместе они создают эффект "сладкого сияния", который визуально омолаживает лицо.
Тренд вырос из популярного направления glazed donut beauty, вдохновлённого маникюром Хейли Бибер с "глазурью пончика". Постепенно идея вышла за рамки ногтей и перекочевала в макияж. Так появился образ с сияющей кожей, мягким светом и гелевой текстурой. В отличие от классического матового макияжа, здесь всё строится на влажном блеске, отражающем свет.
Визажисты начали экспериментировать с текстурами, комбинируя жидкие румяна, хайлайтеры и кремовые пудры. Так появилось средство, которое не только украшает, но и визуально смягчает черты лица.
Для создания образа понадобится всего два продукта: жидкий хайлайтер и жидкие румяна. На чистую кожу сначала наносится небольшой круг хайлайтера — туда, где обычно располагаются скулы. Затем в центр добавляется точка румян. Кистью или спонжем всё аккуратно растушёвывается круговыми движениями.
Главное правило — не бояться блеска. Вся магия тренда строится на мягком сиянии, которое делает кожу визуально более молодой и увлажнённой. Чтобы макияж выглядел естественно, румяна должны сливаться с тоном кожи, создавая эффект лёгкого "внутреннего свечения".
Для повседневного образа можно использовать нейтральные оттенки персика или розового. Для праздничных выходов подойдут чуть более насыщенные — малиновый или коралловый. Если хочется усилить ощущение естественности и мягкости, будет уместна техника, похожая на латте-макияж.
"Создать сияющие щёки теперь можно всего за пару минут — проще не бывает", — отмечается в публикации Marianne.
Техника идеально подходит тем, кто хочет быстро освежить лицо без сложного контуринга. Она помогает скрыть следы усталости, добавляет мягкости чертам и визуально разглаживает кожу. Именно поэтому тренд так активно распространился среди женщин всех возрастов.
Кроме того, этот способ макияжа подчёркивает индивидуальные особенности: на светлой коже оттенок выглядит деликатно, на смуглой — приобретает эффект "поцелуя солнца". Ещё один плюс — универсальность. Техника подходит и для дневного образа, и для вечернего макияжа.
Бренды уже подхватили тренд, предлагая готовые дуэты продуктов. Среди них — Benefit Cosmetics, Charlotte Tilbury и Dior. Их жидкие румяна и хайлайтеры стали настоящими бестселлерами.
Классические сухие румяна создают матовый, строгий эффект, который подходит для офисного макияжа. Однако он часто выглядит менее естественно. "Румяна-пончик" делают акцент на глянцевом сиянии и влажном финише, который визуально омолаживает кожу.
Если вы хотите достичь эффекта "отдыхающего лица" — выбирайте новый тренд. Если же цель — чёткие линии и стойкость на весь день, лучше остановиться на традиционном варианте.
Чтобы техника выглядела безупречно, важно правильно подобрать текстуры.
Не забывайте о подготовке кожи: нанесите базу с увлажняющим эффектом, чтобы продукты распределялись равномерно. Завершите макияж лёгкой пудрой на Т-зоне — это поможет сохранить баланс.
Да, но лучше комбинировать их с кремовой основой или жидким хайлайтером — тогда сияние будет мягче и естественнее.
Безусловно. Лёгкое свечение делает лицо более молодым и уменьшает видимость морщин.
Используйте праймер под румяна и зафиксируйте макияж спреем — это поможет сохранить свежесть на весь день.
Наиболее универсальны персиковые, розово-бежевые и коралловые тона. Они подходят большинству оттенков кожи.
