Свитер вместо платья: принт из лета ворвался в зиму и стал главным модным сюрпризом сезона

Горошек ввели в трикотажные образы сезона — Marie Claire

Зимний сезон приносит новые интерпретации старых классик, и принт polka dot вновь оказывается в центре внимания. Его женственность, игривость и лёгкая ирония идеально сочетаются с уютом зимних образов. Сегодня горошек — это не просто элемент летних платьев, а универсальный акцент, который можно вписать даже в самый тёплый гардероб.

Фото: Designed by Freepik by svetlanasokolova is licensed under publik domain Девушка в кафе

Тёплый горошек: свитера и джемперы

В этом году дизайнеры доказали, что горошек может быть не только лёгким и воздушным, но и уютным. Трикотажные свитера с принтом polka dot заняли прочное место в коллекциях брендов — от Urban Tiger до Gate31. Чтобы образ не выглядел перегруженным, стилисты советуют комбинировать такие вещи с однотонными брюками или джинсами в тон.

Polka dot — это универсальный способ добавить индивидуальности без потери элегантности. Особое внимание стоит обратить на изделия из мохера и кашемира, где мягкая текстура усиливает контраст между фактурой ткани и графикой принта. Подобное сочетание идеально впишется в концепцию "тихой роскоши", где акцент делается на детали, а не на бренды.

Кстати, в этом сезоне принт прекрасно сочетается с мехом — этот приём активно используют стилисты, вдохновленные тенденцией искусственного меха в зимней моде.

Верхняя одежда с характером

Polka dot пробрался даже в категорию outerwear. Куртки и пуховики с крупным горохом стали свежей альтернативой однотонным моделям. Они позволяют играть с контрастом и объемом: сочетайте крупные точки на верхней одежде с мелким рисунком на юбке или аксессуарах, создавая многослойный и динамичный образ.

Зимние коллекции Conso и Lumiere Magique показали, что даже утеплённые вещи могут быть выразительными, если подойти к ним с фантазией. Пуховик с горошком отлично смотрится с грубыми ботинками и минималистичными сумками, создавая баланс между романтикой и урбанистикой. Об этом сообщает Marie Claire.

Точечные акценты: головные уборы и аксессуары

Аксессуары — лучший способ добавить немного игры в повседневный аутфит. Шапки и шарфы с мелким горохом стали хитом сезона. Они легко вписываются в монохромные ансамбли и могут оживить даже классическое пальто.

Стилисты советуют использовать этот принт дозированно: если акцент на головном уборе, не дублируйте узор на других элементах. Зато можно поддержать тему небольшими деталями — перчатками или даже принтованными колготками.

Мелочи решают всё: колготки и обувь

Polka dot уверенно перешёл и в категорию аксессуаров, способных преобразить даже офисный лук. Колготки в мелкий горошек придают образу элегантность, а крупные точки уместны на вечерних мероприятиях. В этом сезоне модные дома экспериментируют с контрастом прозрачных и плотных текстур, что визуально удлиняет ноги и делает силуэт изящнее.

Для смелых — сапоги и ботильоны в горошек. Они требуют уверенности, но зато превращают даже простой образ в fashion-выражение. Главное правило — не перегружать комплект деталями: если обувь яркая, остальная часть образа должна быть спокойной.

Как носить летний горошек зимой

Юбки и платья в polka dot можно адаптировать под холодный сезон. Легкие ткани с этим принтом прекрасно смотрятся в многослойных сочетаниях с плотным трикотажем, свитерами и структурными жакетами. Добавьте к ним меховые элементы и массивные сапоги — получится стильный зимний образ с ноткой ретро.

Для вечерних выходов выбирайте модели midi и maxi, дополняя их крупными украшениями и плотными колготками. А если хочется добавить современного звучания — используйте полупрозрачные ткани с блеском, которые в этом сезоне особенно актуальны.

Подобное сочетание отлично перекликается с трендом на зимние платья-свитеры, создавая образ, который совмещает комфорт и изысканность.

Рolka dot и другие зимние принты

Polka dot продолжает конкурировать с клеткой и полоской, но выигрывает за счёт универсальности.

Клетка придаёт образу академичность, но иногда делает его слишком строгим. Полоска визуально вытягивает силуэт, однако требует точных пропорций. Горошек, напротив, добавляет лёгкости и женственности, не утяжеляя образ.

Такой принт способен адаптироваться к любому стилю: от офисного до вечернего, а зимой — ещё и добавить игривости в мрачные будни.

Плюсы и минусы тренда Polka dot

Плюсы:

Универсальность для любого сезона.

Подходит женщинам любого возраста.

Сочетается с большинством базовых цветов.

Добавляет динамику и настроение.

Минусы:

Требует аккуратности в подборе фактур.

При избытке элементов может перегрузить образ.

Крупный принт зрительно расширяет силуэт.

Советы по созданию зимнего образа с Polka dot

Выбирайте плотные ткани: шерсть, кашемир, твид. Комбинируйте крупный и мелкий принт в одном образе. Добавляйте акценты — сумки или обувь с горохом. Избегайте чрезмерного блеска: он перебьёт эффект ретро. Для праздничных случаев добавьте золотые украшения или красную помаду — это создаст праздничный контраст.

Популярные вопросы о зимней моде с Polka dot

1. Можно ли носить горошек с другими принтами?

Да, главное — сохранять баланс. Например, крупный горох гармонирует с мелкой клеткой или однотонным твидом.

2. Какой цвет Polka dot лучше выбрать зимой?

Оптимальны нейтральные тона — белый, серый, коричневый или чёрный. Но смелые модницы выбирают красный и изумрудный — они отлично смотрятся в холодный сезон.

3. Подходит ли Polka dot для офиса?

Да, если принт мелкий и сочетается с лаконичным кроем. Идеально — блузка в горошек с жакетом и прямыми брюками.

Polka dot вновь доказал, что настоящий стиль не зависит от времени года. Его очарование, немного ностальгическое и по-детски жизнерадостное, легко вплетается даже в самые строгие зимние образы. Сочетая уютные фактуры, мягкие оттенки и уверенность в себе, каждая может создать собственную историю с этим принтом — будь то романтичное платье, тёплый свитер или пара акцентных сапог. Горошек этой зимой стал не просто модным приёмом, а символом лёгкости и женственности, которой не страшны ни мороз, ни серость повседневности.