Анна Маляева

Мода переводит стрелки этой зимой: наручные часы выводят свитер на новый уровень стиля

Часы стали элементом рукава на пиджаках и жакетах — Marie Claire
Мода постоянно меняется, но аксессуары — вечны. В холодный сезон, когда образы становятся лаконичнее и многослойнее, именно детали могут вывести наряд на новый уровень. Один маленький стильный приём способен превратить повседневный лук в модное высказывание. В 2026 году часы перестают быть просто функциональным аксессуаром — они становятся частью модного кода.

Наручные часы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Наручные часы

Почему зимой привычное ношение часов теряет смысл

С приходом зимы верхняя одежда и плотные свитера буквально "поглощают" аксессуары. Длинные рукава и массивные ткани скрывают часы, лишая их визуальной роли. Даже самые дорогие модели теряются под слоями шерсти, кашемира и пуховика. В итоге стильный акцент исчезает, а образ теряет индивидуальность.

Кроме того, зимняя одежда обычно выдержана в нейтральных тонах, что делает внешний вид однообразным. Поэтому даже небольшие детали, как способ ношения часов, могут полностью изменить восприятие образа. Чтобы вернуть аксессуару статус выразительной детали, стоит отказаться от старых правил и попробовать новые варианты стилизации.

Чтобы часы не теряли своей выразительности, нужно позволить им стать частью визуального центра, а не прятать под одеждой.

Часы поверх одежды

Самый горячий приём этой зимы — носить часы поверх рукавов. Теперь они не просто показывают время, а становятся самостоятельным элементом стиля. Этот способ активно используют дизайнеры и инфлюенсеры, делая аксессуар главным акцентом зимнего образа.

Часы поверх свитера, жакета или даже перчаток создают игру фактур: мягкий трикотаж и холодный блеск металла подчёркивают контраст, добавляя в образ выразительности. Особенно эффектно это выглядит с массивными моделями и циферблатами необычных форм.

Такой приём не только освежает привычный наряд, но и добавляет ему "модного характера" — лёгкую небрежность и уверенность. Похожий эффект создают современные тренды на сочетание аксессуаров и тканей, где важна именно игра текстур и пропорций.

Идеи для стилизации часов поверх одежды

С объёмными свитерами

Часы с кожаным или металлическим ремешком превращаются в декоративный акцент, если надеть их поверх плотного трикотажа. Контраст текстур создаёт глубину и подчёркивает индивидуальность стиля. Смело сочетайте аксессуар с массивными кольцами и браслетами — многослойность делает образ богаче.

На манжетах жакетов и пиджаков

Современные модницы перестали прятать часы под рукавами. Модный жест — носить их поверх манжеты. Особенно выигрышно смотрятся модели с крупными циферблатами и металлическими акцентами: они добавляют строгости и шика одновременно.

На водолазках

Тонкий трикотаж идеально подчёркивает форму часов. Этот вариант подходит тем, кто ценит минимализм и комфорт. Сочетание водолазки нейтрального оттенка и лаконичных часов создаёт элегантный, интеллигентный образ.

С кожаными перчатками

Неожиданное решение, которое стало хитом показов. Часы поверх перчаток — смелый контраст материалов. Металлический браслет на коже выглядит особенно выразительно. Такой вариант часто используют бренды класса люкс — от Cartier до Hermès.

С лонгсливом

Самый универсальный способ. Наденьте часы поверх базового лонгслива, а сверху добавьте рубашку или кардиган. Это приём из уличной моды, который добавит расслабленного шарма даже в будничный аутфит, сообщает Marie Claire.

Вечерняя мода: часы вместо украшений

Вечерние наряды 2026 года демонстрируют новый взгляд на аксессуары. Теперь часы не прячут, а выставляют напоказ. Лаконичная модель с гладким ремешком и минималистичным циферблатом отлично дополнит коктейльное платье или костюм.

"Маленькое чёрное платье и элегантные часы — это союз, который никогда не выйдет из моды", — отмечают fashion-эксперты.

Такой контраст практичности и изысканности создаёт ощущение завершённости. Даже простое платье или строгий брючный костюм с часами на виду выглядит утончённо и дорого.

Вдохновиться можно и другими идеями — например, стилизовать вечерние образы с акцентами на аксессуары, где часы играют ту же роль, что и украшения.

Советы по выбору часов для зимней стилизации

  1. Отдавайте предпочтение крупным моделям с контрастным циферблатом.
  2. Для повседневных образов выбирайте кожаные или тканевые ремешки.
  3. Для вечерних нарядов подойдут металлические браслеты — они добавят блеска.
  4. Не бойтесь цвета: глубокий синий, бордовый, изумрудный или золото идеально сочетаются с нейтральной зимней палитрой.
  5. Следите за пропорциями — миниатюрные часы могут "потеряться" на объёмных рукавах.

Популярные вопросы о часах

Можно ли носить часы поверх верхней одежды?

Да, особенно если это пальто или тренч с узкими рукавами. Главное — подобрать модель, которая не повредит ткань.

Какие бренды предлагают актуальные модели 2026 года?

Лидируют Tissot, Michael Kors, Longines и D1 Milano — у них есть коллекции с ярким дизайном и выразительными циферблатами.

С чем сочетать металлические часы?

С холодными оттенками в одежде: серым, белым, голубым, графитовым. Они подчёркивают блеск металла и добавляют гармонии.

Подойдут ли часы для деловых образов?

Да, если выбрать минималистичную модель. В этом случае аксессуар подчеркнёт уверенность и чувство стиля.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
