Мария Круглова

Что носить в 2026? Главный зимний хит пережил апгрейд: больше объёма, больше текстуры, больше цвета

Короткие чёрные дублёнки стали ключевой моделью сезона 2026
Зима 2026 года обещает быть не только тёплой, но и по-настоящему стильной. Дублёнки перестали быть просто практичным элементом гардероба — теперь это вещь с характером, отражающая индивидуальность и вкус. Дизайнеры решили переосмыслить классику: добавили объём, поиграли с фактурами и неожиданными оттенками, чтобы привычная верхняя одежда зазвучала по-новому. Об этом сообщает "Лиза".

Молодая женщина в овчинной шубе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в овчинной шубе

Новый взгляд на классику

В 2026 году дублёнка превращается из утилитарного предмета в модный акцент, сопоставимый с эффектными аксессуарами. Современные модели обретают архитектурные формы, крупные детали и богатую фактуру. Появляются мягкие линии, увеличенные воротники, асимметрия, контрастные материалы и насыщенные, но утончённые цвета — от карамельного до пыльно-розового.

"Дублёнка перестала быть просто защитой от холода — теперь она работает на стиль так же, как обувь или сумка", — отмечают стилисты модных изданий.

Главная идея — индивидуальность. Теперь не существует одного правильного фасона: мода предлагает свободу выбора от лаконичного мини до выразительного макси.

Длинные модели: уверенность и уют

Длинные дублёнки — воплощение спокойной силы. Они выглядят благородно, сохраняют тепло и визуально вытягивают силуэт. В моде мягкий объём, широкие лацканы и округлые линии, создающие эффект кокона. Такая вещь словно обволакивает, защищая от ветра и придавая уверенность.

Современные модели дополняются скрытыми застёжками, лёгким А-образным силуэтом и минималистичными деталями. Их носят с массивными сапогами, струящимися юбками и вязаным трикотажем. Длина делает образ собранным и гармоничным — без избыточной строгости, но с ноткой элегантности.

Короткие дублёнки: энергия и характер

Короткая дублёнка — альтернатива косухе для зимы. Она универсальна, сочетается с платьями, джинсами и юбками, при этом не перегружает силуэт. В 2026 году дизайнеры делают ставку на чёткие линии, плотную структуру и выразительную форму.

Особое внимание уделено фактуре: матовая кожа, мягкая замша, крупная строчка. Эти детали создают современный, немного дерзкий образ. Короткие дублёнки носят с контрастами — объёмный низ, узкий верх, гладкие ботфорты или массивные ботинки. Получается стильная и динамичная композиция, которая подходит как для города, так и для вечернего выхода.

Оттенок camel: спокойная элегантность

Карамельный цвет — вне времени. Он ассоциируется с теплом, статусом и спокойствием, поэтому дублёнки оттенка camel остаются одним из самых востребованных решений сезона. В 2026 году модели становятся чуть свободнее по крою, мягче по форме, а материалы — богаче и теплее.

Camel отлично сочетается с базовыми цветами: молочным, графитовым, серым, голубым и денимом. Особенно выигрышно такие дублёнки смотрятся с мягкой меховой отделкой или контрастной строчкой. Они подойдут тем, кто ценит утончённость без лишней показности. Это инвестиция на несколько сезонов вперёд — практичная, универсальная и всегда уместная.

Приталенные модели: женственность и структура

Тренд на подчёркнутую талию возвращается. Приталенные дублёнки с поясом создают изящный силуэт, визуально удлиняют ноги и придают фигуре выразительность. Линии становятся более графичными, ремни — функциональными, а акцент на талии делает образ сбалансированным.

Особенно эффектно такие модели смотрятся в светлых тонах — сливочном, песочном, айвори. Их можно сочетать с узкими брюками, мини-юбками или трикотажными платьями, создавая образ уверенной и современной женщины.

"Приталенная дублёнка возвращает моду к женственности, но без излишней романтичности", — отмечают эксперты fashion-индустрии.

Пастельные авиаторы: мягкость и свежесть

Классический крой "авиатор" остаётся на пике популярности, но теперь он стал мягче и легче благодаря новой цветовой палитре. Светло-голубой, мятный, пудровый и сливочный оттенки делают привычную форму визуально деликатной.

Пастельный авиатор подходит для дневных образов: он сочетается с джинсами, высокими сапогами, кардиганами. Модель сохраняет тепло, но выглядит гораздо свежее традиционных тёмных вариантов. Этот тренд особенно нравится тем, кто устал от зимней серости и ищет способ добавить в гардероб немного света и оптимизма.

Фактурные решения: смелость и индивидуальность

Фактура становится главным инструментом самовыражения. В коллекциях 2026 года появляются дублёнки с меховой отделкой по низу, контрастными вставками, необычными покрытиями, глянцевыми и металлическими эффектами.

Такой дизайн делает привычную вещь выразительной и даже немного артистичной. Меховые элементы придают объём и динамику, а необычные поверхности — лёгкий блеск и современный характер. Эти модели идеально подойдут тем, кто не боится выделяться и любит моду как способ рассказать о себе.

Классика против тренда

Если сравнивать традиционные дублёнки с новыми интерпретациями, различия очевидны:

  • Классические модели: лаконичные, нейтральные, универсальные;
  • Современные варианты: с объёмом, акцентами и оригинальной фактурой;
  • Традиционная палитра: чёрный, коричневый, серый;
  • Актуальная: карамель, пудровый, графитовый, металлик.

Новые дублёнки дают больше свободы: их можно вписать и в зимний гардероб, и в уличную моду.

Советы по выбору дублёнки

  • Определите, какой стиль вам ближе: классика, минимализм или эклектика.
  • Примерьте разные длины: короткие модели добавляют динамики, длинные — элегантности.
  • Обращайте внимание на материал: натуральная овчина теплее, но современные искусственные варианты не уступают по комфорту.
  • Подбирайте оттенок, который подходит к вашему гардеробу: светлые дублёнки визуально освежают, тёмные — практичнее.
  • Не бойтесь фактур: глянцевые поверхности и мягкий мех делают образ интереснее.

Популярные вопросы о дублёнках 2026 года

Какие дублёнки самые модные в 2026 году

В тренде модели с объёмом, пастельной палитрой, фактурными материалами и акцентом на длину или талию.

С чем носить дублёнку зимой

Отлично смотрится с трикотажем, сапогами, джинсами и длинными платьями. Главное — сбалансировать объём и силуэт.

Какие цвета в моде

Карамельный, молочный, серый, пудровый, а также оттенки металлик и графита. Они делают образ современным и изысканным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
