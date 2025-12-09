Цвет, который меняется от света, покорил салоны: новый фаворит сезона оставил красный позади

Зимний холод уже окутал города, а значит — пришло время обновить маникюр. Если раньше пальму первенства держал красный, то в сезоне зима 2025 акцент сместился. В моду возвращается цвет, который сочетает загадочность ночи и утонченность винтажной классики. Об этом сообщает издание Marianne.
Когда солнце скрывается за облаками, а небо становится свинцовым, хочется добавить в образ немного глубины и выразительности. Именно поэтому этой зимой на подиумах и в салонах красоты царит тёмно-фиолетовый — насыщенный, глубокий, словно впитавший в себя загадку зимы. Он возвращается в тренды после нескольких лет тишины, чтобы вновь напомнить: элегантность не обязана быть броской.
Этот оттенок впечатляет способностью меняться в зависимости от освещения. При искусственном свете он кажется почти чёрным, а днём проявляет сложные виноградные и сливовые полутона. Такой эффект делает его идеальным выбором для тех, кто хочет универсальный, но выразительный маникюр. Он одинаково хорошо смотрится с деловым костюмом, вечерним платьем и уютным кашемировым свитером.
Тёмно-фиолетовый лак не требует сложного дизайна. Его глубина сама по себе создаёт выразительный акцент. Однако для тех, кто хочет добавить изюминку, стилисты советуют использовать глянцевую пудру с перламутровым сиянием. Подобный приём напоминает знаменитый "глазированный" эффект на ногтях, прославленный Хейли Бибер, и мгновенно делает маникюр ярче и свежее.
Не менее эффектно смотрятся металлические акценты — серебро, платина, розовое золото. Они усиливают глубину основного тона и придают ногтям благородное свечение. Такой дуэт особенно гармоничен в праздничных образах и вечерних выходах.
Тем, кто предпочитает лаконичность, подойдёт вариант французского маникюра с фиолетовыми кончиками. Минимум цвета, максимум стиля — идеальное решение для офиса и повседневного образа.
Зимой настроение часто диктует выбор цвета: мы тянемся к спокойным, насыщенным, но не кричащим оттенкам. Фиолетовый в этом смысле универсален — он не мрачный, но и не вычурный. Кроме того, психологи отмечают, что этот цвет ассоциируется с уверенностью и внутренней гармонией, что особенно актуально в холодные месяцы.
Мастера маникюра также подчёркивают практичность тёмных оттенков. На них меньше заметны мелкие сколы, и они дольше сохраняют ухоженный вид. При этом лак легко сочетать с любыми украшениями — от серебра до золота.
Этот тренд выглядит универсальным, но у него есть свои особенности, о которых стоит знать заранее.
Красный — вне времени, но порой слишком привычен. Фиолетовый же вносит свежесть и индивидуальность.
Таким образом, тёмно-фиолетовый не просто тренд, а новая классика — сдержанная, утончённая и современная.
Чтобы тёмный лак выглядел идеально, важно уделить внимание уходу. Даже самый красивый оттенок не будет эффектным без здоровой ногтевой пластины.
Если вы выбираете гелевое покрытие, периодически давайте ногтям отдых. Делайте перерывы на несколько дней, используя в это время ухаживающие сыворотки с кератином и витамином Е.
Выбирайте по тону кожи: для светлой подойдут холодные сливовые оттенки, для смуглой — тёплые виноградные. Здесь также стоит учитывать универсальные оттенки, которые подходят к любому гардеробу.
При правильном нанесении и уходе покрытие сохраняется до трёх недель без сколов.
Глянцевый вариант придаёт глубину и блеск, а матовый делает образ более строгим и минималистичным. Всё зависит от настроения и повода.
Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.