Мария Круглова

Цвет, который меняется от света, покорил салоны: новый фаворит сезона оставил красный позади

Тёмно-фиолетовый оттенок заменил красный в маникюре сезона
Зимний холод уже окутал города, а значит — пришло время обновить маникюр. Если раньше пальму первенства держал красный, то в сезоне зима 2025 акцент сместился. В моду возвращается цвет, который сочетает загадочность ночи и утонченность винтажной классики. Об этом сообщает издание Marianne.

Тёмно-фиолетовый: оттенок с характером

Когда солнце скрывается за облаками, а небо становится свинцовым, хочется добавить в образ немного глубины и выразительности. Именно поэтому этой зимой на подиумах и в салонах красоты царит тёмно-фиолетовый — насыщенный, глубокий, словно впитавший в себя загадку зимы. Он возвращается в тренды после нескольких лет тишины, чтобы вновь напомнить: элегантность не обязана быть броской.

Этот оттенок впечатляет способностью меняться в зависимости от освещения. При искусственном свете он кажется почти чёрным, а днём проявляет сложные виноградные и сливовые полутона. Такой эффект делает его идеальным выбором для тех, кто хочет универсальный, но выразительный маникюр. Он одинаково хорошо смотрится с деловым костюмом, вечерним платьем и уютным кашемировым свитером.

Универсальность в каждой детали

Тёмно-фиолетовый лак не требует сложного дизайна. Его глубина сама по себе создаёт выразительный акцент. Однако для тех, кто хочет добавить изюминку, стилисты советуют использовать глянцевую пудру с перламутровым сиянием. Подобный приём напоминает знаменитый "глазированный" эффект на ногтях, прославленный Хейли Бибер, и мгновенно делает маникюр ярче и свежее.

Не менее эффектно смотрятся металлические акценты — серебро, платина, розовое золото. Они усиливают глубину основного тона и придают ногтям благородное свечение. Такой дуэт особенно гармоничен в праздничных образах и вечерних выходах.

Тем, кто предпочитает лаконичность, подойдёт вариант французского маникюра с фиолетовыми кончиками. Минимум цвета, максимум стиля — идеальное решение для офиса и повседневного образа.

Почему тёмно-фиолетовый стал фаворитом сезона

Зимой настроение часто диктует выбор цвета: мы тянемся к спокойным, насыщенным, но не кричащим оттенкам. Фиолетовый в этом смысле универсален — он не мрачный, но и не вычурный. Кроме того, психологи отмечают, что этот цвет ассоциируется с уверенностью и внутренней гармонией, что особенно актуально в холодные месяцы.

Мастера маникюра также подчёркивают практичность тёмных оттенков. На них меньше заметны мелкие сколы, и они дольше сохраняют ухоженный вид. При этом лак легко сочетать с любыми украшениями — от серебра до золота.

Плюсы и минусы тёмно-фиолетового маникюра

Этот тренд выглядит универсальным, но у него есть свои особенности, о которых стоит знать заранее.

Преимущества

  • Элегантность и выразительность без излишней яркости.
  • Универсальность для любого случая — от офиса до вечеринки.
  • Долговечность покрытия и устойчивость к сколам.
  • Гармоничное сочетание с аксессуарами и одеждой разных оттенков.

Недостатки

  • Требует аккуратного нанесения — тёмные тона подчеркивают неровности ногтевой пластины.
  • Может визуально укорачивать пальцы при слишком коротких ногтях.
  • Не всегда сочетается с яркими летними образами.

Тёмно-фиолетовый против классического красного

Красный — вне времени, но порой слишком привычен. Фиолетовый же вносит свежесть и индивидуальность.

  • Красный символизирует страсть и уверенность, однако часто выглядит агрессивно.
  • Фиолетовый олицетворяет загадочность, творчество и глубину.
  • В отличие от красного, фиолетовый подходит для всех оттенков кожи.
  • Он легко адаптируется под любой стиль — от романтичного до делового.

Таким образом, тёмно-фиолетовый не просто тренд, а новая классика — сдержанная, утончённая и современная.

Советы по уходу за тёмно-фиолетовым маникюром

Чтобы тёмный лак выглядел идеально, важно уделить внимание уходу. Даже самый красивый оттенок не будет эффектным без здоровой ногтевой пластины.

  • Используйте укрепляющую базу — она защитит ногти от пигментации.
  • Наносите лак в два тонких слоя, чтобы избежать разводов.
  • Завершите маникюр топом с глянцевым или сатиновым финишем.
  • Увлажняйте кутикулу маслами, особенно в отопительный сезон.

Если вы выбираете гелевое покрытие, периодически давайте ногтям отдых. Делайте перерывы на несколько дней, используя в это время ухаживающие сыворотки с кератином и витамином Е.

Популярные вопросы

Как выбрать правильный оттенок фиолетового

Выбирайте по тону кожи: для светлой подойдут холодные сливовые оттенки, для смуглой — тёплые виноградные. Здесь также стоит учитывать универсальные оттенки, которые подходят к любому гардеробу.

Сколько держится гелевый лак

При правильном нанесении и уходе покрытие сохраняется до трёх недель без сколов.

Что лучше — матовый или глянцевый финиш

Глянцевый вариант придаёт глубину и блеск, а матовый делает образ более строгим и минималистичным. Всё зависит от настроения и повода.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима осень ногти красота маникюр
