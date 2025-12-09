Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Гардероб вспыхнет по-новому: драгоценные оттенки готовят самый смелый сезон десятилетия

Сапфировый оттенок называют новым чёрным 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Каждый новый сезон приносит не только свежие силуэты, но и палитру оттенков, способных полностью изменить восприятие гардероба. И если последние годы мода держалась за минималистичные бежевые решения, то теперь акценты смещаются в противоположную сторону. На подиумах всё чаще появляются глубокие, насыщенные тона, напоминающие блеск минералов. Этой весной они уже заявили о себе, а в 2026-м официально становятся одним из главных цветовых направлений. Об этом сообщает SYMBOL.

Девушка в костюме
Фото: Ольга Сакиулова is licensed under Public domain
Девушка в костюме

Почему драгоценные оттенки выходят на первый план

За последние сезоны накопился спрос на выразительную палитру, которая могла бы придать образам индивидуальность без лишней вычурности. Именно поэтому дизайнеры обратились к эстетике самоцветов: эти оттенки визуально сложны, легко адаптируются под разные ткани и позволяют создавать многослойные образы, не теряя изысканности.

Оттенки аметиста, рубина, сапфира или янтаря вписываются в концепцию современной моды, где главную роль играет не только удобство, но и способность одежды передавать настроение. Каждый из этих тонов работает как самостоятельный акцент, а в сочетании с привычными базовыми вещами образ приобретает глубину. Такие решения особенно ценны весной и летом, когда в моде лёгкость формы, но выразительность цвета.

Новая гамма позволяет по-новому взглянуть на привычные материалы: атлас, эко-кожа, лен, плотный хлопок раскрывают оттенки по-разному, создавая эффект лёгкого мерцания или насыщенного матового сияния. Именно это делает "драгоценные" цвета универсальными — от повседневных платьев до вечерних аутфитов.

Аметистовый: насыщенный фиолетовый в центре внимания

В предстоящем сезоне фиолетовый остаётся одним из самых обсуждаемых модных решений. Но теперь акцент перемещается на его наиболее глубокие оттенки — те, что напоминают блеск аметиста. Они добавляют образу выразительности и легко комбинируются с теплыми и холодными палитрами.

Для городской моды аметистовый — находка: он уместен в платьях длины мини или макси, в тренчах из эко-кожи, в струящихся блузах. Особенно эффектно этот оттенок смотрится в движении, когда ткань взаимодействует со светом. Благодаря этому даже простой силуэт начинает "играть".

Аметистовый оттенок подходит для тех, кто избегает ярких тонов, но хочет обновить гардероб. Он универсален, легко сочетается с чёрным, серым, молочным, золотистым и светло-голубым.

Изумрудный: яркость, которую сложно игнорировать

Зелёная гамма и так лидировала несколько сезонов подряд, но теперь особое внимание привлечёт изумрудный оттенок. Этот цвет ассоциируется со свежестью и энергией, и он легко переходит из весенней палитры в летнюю.

Изумрудный прекрасно смотрится как в базовых вещах, так и в акцентных: брючных костюмах, пиджаках, платьях, плащах. Он создаёт ровный фон и позволяет экспериментировать со стилем: от минимализма до смелого колор-блокинга. В сочетании с белым он выглядит освежающе, с тёмно-синим — статусно, а с фуксией или ярко-жёлтым — модно и дерзко.

Этот оттенок особенно хорош в комплектах из натуральных тканей: хлопка, льна, вискозы. Они позволяют цвету "дышать", создавая ощущение глубины.

Рубиновый: смелый акцент нового сезона

Рубиновый — один из тех оттенков, которые способны мгновенно сделать образ выразительным. Он плотный, насыщенный, благородный, подходит как для вечерних мероприятий, так и для повседневного гардероба при правильном сочетании.

Тем, кто долго выбирал между бордовым и винным, стоит обратить внимание на рубиновый — он выглядит свежее и универсальнее. Этот цвет подчёркивает фактуру тканей, красиво смотрится в трикотаже, атласе, шерсти. Подходит для юбок, жакетов, брюк, платьев, а также аксессуаров.

Рубиновый оттенок легко вписывается даже в строгий дресс-код. Однотонное платье или блуза глубокого красного создают элегантный образ без лишней драматичности.

Сапфировый: альтернатива вечному чёрному

Сапфировый — насыщенный тёмно-синий, который всё чаще называют "новым чёрным". Он универсален и подходит тем, кто устал от монохромных комплектов, но не хочет уходить в слишком яркую палитру. Этот оттенок позволяет выглядеть сдержанно и одновременно современно.

Сапфировое пальто, базовый костюм или платье легко заменяют привычные тёмные вещи, при этом образ выглядит более живым. Особенно хорошо сапфировый работает в верхней одежде: он визуально освежает, но не теряет практичности.

Цвет сочетается с белым, серебристым, серым, а также с контрастными яркими оттенками — мятным, малиновым, жёлтым.

Янтарный: тёплый акцент в любой сезон

Янтарный оттенок стал достойной заменой модному летом насыщенному оранжевому. Он мягче, спокойнее, благороднее, и поэтому прекрасно работает не только в тёплые месяцы, но и в межсезонье и даже зимой.

Янтарный смотрится гармонично в аксессуарах — сумках, ремнях, заколках. Он легко освежает тёмные комплекты, добавляя им тепла. В одежде особенно удачны свитера, платья и пальто в янтарных тонах: они добавляют мягкого сияния и подчеркивают естественный цвет кожи.

Этот цвет хорошо сочетается с коричневой гаммой, белым, хаки, кофейным, фуксией и бирюзой.

Драгоценные цвета и базовая палитра

  1. База создаёт спокойный фон, а "драгоценные" оттенки превращают образ в выразительный.

  2. Яркие самоцветы подходят для акцентов, но при желании могут стать основой.

  3. В отличие от пастельных тонов, эти цвета работают и днём, и вечером.

  4. Они подчёркивают фактуру ткани, чего нельзя сказать о нейтральной палитре.

Такой подход позволяет комбинировать привычный гардероб с новыми оттенками без полной смены стиля.

Советы по внедрению тренда в гардероб

  • начинайте с аксессуаров — сумок, шарфов, украшений
  • используйте драгоценные оттенки в верхней одежде
  • сочетайте с нейтральными: серым, молочным, чёрным
  • выбирайте однотонные вещи — они выглядят дороже
  • добавляйте контрастные акценты в стиле колор-блок

Популярные вопросы о драгоценных оттенках

1. Подойдут ли такие цвета для офисного дресс-кода?
Да, особенно сапфировый, рубиновый и изумрудный — они легко адаптируются под строгие комплекты.

2. Можно ли сочетать несколько "драгоценных" оттенков между собой?
Да, но лучше ограничиться двумя, чтобы образ оставался гармоничным.

3. В каких тканях эти цвета смотрятся лучше всего?
Атлас, эко-кожа, плотный трикотаж, костюмная шерсть — они хорошо передают глубину оттенка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль гардероб
Новости Все >
В реке По обнаружили белужьего осетра длиной 2,05 м — данные Университета Феррары
ЦБ планирует привязать банковские карты к ИНН
Зафиксирована связь низкого белка с хронической усталостью — эксперты
Торговые маршруты Чёрного моря усилили распространение чумы — BBC
Потепление привело к появлению комаров в Исландии — сообщает The Guardian
Обслуживание грубых полов зависит от материала — данные idealista
Пампасная трава расширила использование в декоре по данным Ciceksel
Бангкок привлёк 30,3 млн туристов в 2025 году — CNN Travel
Лариса Долина была неискренней в интервью — профайлер Анищенко
Короткие прогулки провоцируют хаски на разрушение дома — кинологи
Сейчас читают
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Зафиксирована связь низкого белка с хронической усталостью — эксперты
Торговые маршруты Чёрного моря усилили распространение чумы — BBC
Перец способен плодоносить в домашних условиях круглый год
Практика hara hachi bu снижает суточную калорийность — The Conversation
Потепление привело к появлению комаров в Исландии — сообщает The Guardian
Проверка VIN показывает авто из зоны потопа
Замена маскарпоне рикоттой снижает калорийность тирамису вдвое — Creonmotoculture
Сапфировый оттенок называют новым чёрным 2026 года
Обслуживание грубых полов зависит от материала — данные idealista
Энергия Огненной Лошади открывает дверь к новым чувствам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.