Матовая помада перестаёт вести себя как плотная глина: это средство превратит покрытие в бархат

Скраб и бальзам уменьшают стянутость от матовой помады — Мarie Claire

Идеально матовые губы могут держаться часами и при этом выглядеть аккуратно, но добиться такого эффекта получается не у всех. Часто помада ложится неровно, сушит кожу или быстро стирается, особенно в холодный сезон. Освоив несколько простых приемов, можно добиться стойкого и комфортного покрытия, которое выдержит и праздничный бокал, и плотный ужин, и насыщенный рабочий день.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит помаду

Почему подготовка важнее самого макияжа

Осенний и зимний периоды почти всегда сопровождаются сухим воздухом, перепадами температур и ветром, что делает кожу губ более уязвимой. Матовые помады, в составе которых много пигментирующих компонентов и восков, обычно усиливают ощущение стянутости, поэтому основа для стойкого макияжа начинается именно с ухода.

Чтобы добиться ровного контура и плотного оттенка, важно убрать ороговевшие частички с помощью мягкого скраба. Он должен быть деликатным, чтобы не травмировать кожу: слишком грубые абразивы легко вызывают микротрещины, заметные под матовой текстурой. После обновления поверхности губ необходимо нанести бальзам — он смягчает и насыщает кожу влагой, создавая ровную, гладкую основу. Проблему сезонной сухости помогает решить корректный уход за губами зимой, особенно если подобрать средства, направленные на восстановление и питание.

Эта подготовка становится залогом того, что даже плотная матовая формула ляжет ровнее и будет выглядеть ухоженно. Хорошо подобранный уход также уменьшает визуальное подчеркивание шелушений, которым матовые текстуры часто "грешат".

Как создать аккуратный контур с помощью карандаша

Следующий этап — это формирование контура. Он помогает сделать макияж более выразительным и аккуратным, а также улучшает стойкость покрытия. Карандаш для губ оттенка, близкого к выбранной помаде, позволяет четко очертить границы и при необходимости скорректировать форму.

Матовые текстуры иногда визуально уменьшают губы, поэтому лёгкое расширение контура может подчеркнуть объём. Достаточно выйти за естественную линию на 1-2 миллиметра — этого хватает, чтобы придать губам мягкую пухлость, не переходя границы естественности. Главное — сохранять симметрию и мягко растушевывать линии, чтобы переход между карандашом и помадой был плавным.

Для тех, кто предпочитает более естественный макияж, можно слегка подштриховать всю поверхность губ карандашом — это работает как база и помогает помаде держаться дольше, не собираясь в складках, сообщает Мarie Claire.

Как правильно наносить матовую помаду

После подготовки и создания контура приходит время самого главного — нанесения матовой помады. Способов несколько, и они дают разные результаты.

Тем, кто хочет добиться четкого, насыщенного покрытия, стоит использовать кисть: она позволяет контролировать количество продукта и прорисовывать уголки губ. Аппликатор подходит для более традиционного метода — обычно им пользуются те, кто привык краситься быстро и уверенно. Если же хочется создать эффект естественных, слегка припухших "зацелованных губ", можно растушевать помаду подушечками пальцев.

Матовые продукты обычно отличаются высокой концентрацией пигмента, поэтому один слой обеспечивает плотное покрытие. Дополнительные слои могут сделать текстуру тяжелой, подчеркнуть неровности или вызвать дискомфорт, особенно в сухой сезон. Аккуратное однородное нанесение обеспечивает более стойкий результат, который выглядит собранно и ухоженно.

Когда консилер становится незаменим

Даже опытные визажисты не всегда получают идеально ровный контур с первого раза. Небольшие огрехи легко исправляются консилером — универсальным помощником, который позволяет "подчистить" края и сделать линию более ровной.

Для этого нужно взять плоскую жёсткую кисть, нанести на неё минимальное количество средства и аккуратно пройтись вдоль границы губ. Такой прием создаёт чёткую линию и визуально освежает весь макияж.

Этот шаг особенно полезен в ситуациях, когда оттенок яркий или насыщенный — именно такие текстуры требуют максимальной аккуратности. После корректировки остаётся лишь слегка растушевать переходы, чтобы не было резких линий.

Как правильно удалять стойкую матовую помаду

Стойкие матовые формулы держатся долго, но к концу дня важно позаботиться о том, чтобы удалить их без вреда для кожи. Обычная вода и очищение не справляются: матовые текстуры закрепляются на поверхности и требуют специальных средств.

Гидрофильное масло — один из самых мягких и эффективных способов. Его нужно нанести на сухие губы, распределить массажными движениями, а затем смыть водой, превратив средство в молочко. Такой метод бережно растворяет помаду, не растягивая кожу.

После очищения стоит вновь нанести бальзам для восстановления липидного слоя. А чтобы усилить эффект увлажнения, можно использовать питательные маски или патчи для губ. Они помогают предотвратить сухость и подготовить кожу к следующему макияжу.

Способы нанесения матовой помады

Нанесение кистью позволяет добиться максимальной точности и равномерности. Использование аппликатора обеспечивает плотное, насыщенное покрытие. Пальцами создаётся мягкий, естественный эффект, подходящий для дневного образа.

Разные методы можно сочетать, например наносить основной слой кистью, а границы смягчать пальцами.

Советы для стойкого макияжа губ

Использовать мягкий скраб для подготовки кожи. Нанести бальзам и дать ему впитаться. Прорисовать контур карандашом. Нанести помаду выбранным способом. Подкорректировать границы консилером. Обновлять увлажнение в течение дня. Удалять макияж гидрофильным маслом.

Популярные вопросы о нанесении матовой помады

Как выбрать подходящую матовую помаду?

Важно учитывать оттенок кожи, состояние губ и желаемый эффект. Светлые оттенки подчёркивают естественность, яркие — требуют аккуратности.

Сколько времени держится матовая помада?

Качественные формулы сохраняют внешний вид до восьми часов при корректном нанесении.

Что лучше: карандаш или сразу помада?

Для чётких линий и увеличения стойкости предпочтительнее использовать карандаш.