Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа

Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26

Зима каждый год подбрасывает нам новые модные ориентиры, и в очередном сезоне привычные решения перестают быть единственным вариантом. Когда температура уверенно стремится вниз, особенно остро понимаешь: продуманный образ начинается не с обуви и не с верхней одежды, а с того, насколько тепло вам в целом. Именно поэтому ведущие бренды вновь обращаются к заметным, функциональным и уютным головным уборам. Об этом сообщает SYMBOL.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шапка-ушанка

Возвращение яркого тренда

Современный зимний гардероб всё чаще включает не только классические бини, кашемировые береты или аккуратные шерстяные косынки. Всё больше дизайнеров делают ставку на головной убор, который многие помнят с детства, — ушанку. Сам образ этого аксессуара меняется с каждым сезоном, но общее остаётся неизменным: он сочетает тепло, защиту и выразительный силуэт, который легко адаптировать под городские аутфиты.

История ушанки уходит глубоко в прошлое. Её прототипом считается монгольский малахай — меховой колпак с конусовидным силуэтом, который надёжно защищал всадников от сильного ветра. Позднее конструкцию модифицировали, добавив боковые разрезы, превращённые в привычные "уши". Именно возможность завязывать их на затылке или опускать, закрывая уши и подбородок, сделала головной убор настолько удобным, что он пережил множество модных эпох.

В русскую культуру ушанка вошла в XVIII веке, а к XIX уже стала частью повседневной одежды на большей части страны. Сегодня этот аксессуар вновь переживает всплеск внимания. Влияние тренда на славянскую эстетику, который активно распространялся в соцсетях в последние годы, заметно оживило интерес к пушистым шапкам. Иконичные силуэты легко вписались в международную моду: на подиумах осенне-зимних коллекций известных брендов модели в искусственном мехе встречаются всё чаще.

Мода и функциональность в одном аксессуаре

Современные коллекции предлагают богатый выбор фактур и оттенков. Эко-мех теперь может выглядеть как натуральный, быть длинноворсовым, гладким, ярким, выполненным под каракуль или напоминать мягкие игрушки. Благодаря такому разнообразию ушанка становится не просто тёплой вещью, а акцентом, который формирует настроение всего образа.

В городском гардеробе она прекрасно сочетается с объёмными пуховиками, структурированными шерстяными пальто, дублёнками и укороченными меховыми куртками. Если же хочется усилить меховой тренд, ушанку легко комбинировать с эко-шубой. Такой приём особенно актуален для стиля après-ski, который перекочевал из горнолыжных курортов в повседневную моду. Даже короткая прогулка по морозному городу становится заметно комфортнее.

Главная причина популярности ушанки — в её универсальности. Сегодня она перестала восприниматься исключительно как практичная вещь. Дизайнеры показывают, что один правильно подобранный аксессуар может добавить образу глубины, фактуры и индивидуальности. Именно такие модели и становятся героями нового холодного сезона.

Как носить ушанку в зимнем гардеробе

Чтобы шапка выглядела гармонично, важно учитывать материалы и общий стиль одежды. Мягкий искусственный мех в нейтральных оттенках подойдёт к классическим пальто, а более выразительные модели — к спортивным пуховикам или стритстайл-образам. Монохромные комплекты создают утончённое впечатление, тогда как контрастные цвета добавляют свежести и динамики.

Тёплый головной убор помогает выдерживать даже экстремальные температуры. Высокие "ушки" надёжно защищают не только уши, но и область щёк и шеи, что делает такую модель особенно актуальной в регионах с суровой зимой. При этом современные материалы позволяют шапке оставаться лёгкой, что повышает комфорт при длительных прогулках.

Ушанка органично вписывается и в капсульный гардероб. Она заменяет сразу несколько аксессуаров, становясь ключевым элементом, который можно сочетать с разными образами. Компактные модели предпочитают те, кто любит минимализм, а объёмные меховые варианты выбирают сторонники яркой зимней эстетики.

Ушанка и классическое бини

В контексте зимних аксессуаров часто возникает вопрос, что практичнее — проверенная временем шапка-бини или модная ушанка. Несмотря на общую функцию, эти модели решают разные задачи.

Бини компактен, легко помещается в сумке, подходит для мягкой зимы и хорошо сочетается с любым стилем одежды. Ушанка же выигрывает в условиях настоящего холода: она закрывает больше зон, служит выразительным акцентом и создаёт более структурный силуэт. При выборе важно учитывать образ жизни: для динамичных городских перемещений подойдёт бини, а для морозных прогулок — тёплая меховая ушанка.

Советы по выбору ушанки

Чтобы покупка оказалась удачной, важно учитывать несколько критериев. Материал имеет ключевое значение — лучше выбирать эко-мех, который сохраняет тепло и выглядит современно. Цвет стоит подбирать в зависимости от верхней одежды: нейтральные оттенки универсальны, а яркие — добавляют индивидуальности. Важно проверить посадку: шапка не должна давить, но и не должна быть слишком свободной.

Рекомендуется заранее продумать, с какими пуховиками, пальто, шубами или куртками головной убор будет сочетаться. Тогда модель станет частью цельного зимнего гардероба, а не единичной вещью.

Популярные вопросы об ушанках

1. Как выбрать ушанку на каждый день?

Лучше ориентироваться на лёгкие модели из эко-меха в спокойных оттенках, которые легко комбинируются с верхней одеждой.

2. Сколько стоит качественная ушанка из искусственного меха?

Цена зависит от бренда, плотности материала и обработки, но чаще всего варьируется в среднем сегменте зимних аксессуаров.

3. Что лучше для сильного мороза: бини или ушанка?

Для экстремального холода ушанка подходит больше благодаря закрывающей посадке и дополнительной защите щёк и ушей.