Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Макияж, стирающий следы бессонницы: одно бьюти-средство прячет тёмные круги — и это не консилер

Карандаш-хайлайтер скрывает усталость и тёмные круги под глазами — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас сталкиваются с проблемой усталости, которая проявляется не только на лице, но и в области глаз. Недосыпание, стрессы или даже натуральные особенности кожи могут привести к появлению темных кругов, покраснений и других недостатков под глазами. К счастью, с помощью правильной техники макияжа можно мгновенно скрыть следы усталости, придавая глазам свежий и яркий вид.

Макияж
Фото: unsplash.com by Bhong Bahala is licensed under Free to use under the Unsplash License
Макияж

Одним из самых эффективных приемов является использование карандаша-хайлайтера по внутреннему краю века в сочетании с аккуратным нанесением консилера. Давайте рассмотрим, как правильно выполнить этот трюк, чтобы ваши глаза выглядели более открытыми и отдохнувшими.

Почему макияж для глаз важен при усталости

Когда мы чувствуем усталость, наши глаза — это первая часть лица, которая выдает это состояние. Тёмные круги, покраснение или отечность могут сделать нас старше и более уставшими. Техника макияжа, направленная на создание яркого и открытого взгляда, помогает не только скрыть эти дефекты, но и визуально придает глазам больше выразительности и объемности.

Одним из наиболее популярных способов освежить взгляд является использование карандаша-хайлайтера, который наносится по внутреннему краю века. Этот трюк помогает нейтрализовать темные оттенки и красноту, при этом создавая иллюзию больших и более ярких глаз.

Как это работает? Макияж по внутреннему краю века помогает скрыть розовые или красные оттенки, часто наблюдаемые в уголках глаз, и делает их более открытыми. Однако важно правильно подобрать оттенок карандаша, чтобы он соответствовал вашему тону кожи и типу глаз, уточняет итальянский Marie Claire.

Как правильно использовать карандаш-хайлайтер для яркого взгляда

  1. Подготовьте кожу вокруг глаз.
    Важно начать с увлажнения области вокруг глаз. Используйте крем или гель, чтобы подготовить кожу и предотвратить пересушивание. Это поможет макияжу ложиться ровно и обеспечит лучшую стойкость.

  2. Нанесите консилер для выравнивания тона кожи.
    Используйте консилер для скрытия темных кругов и других дефектов кожи под глазами. Легкими похлопывающими движениями вбейте консилер в кожу, чтобы он лучше распределился и не оставил следов. Консилер должен быть на один или два тона светлее вашего естественного оттенка, чтобы создать эффект свежести и освежить взгляд.

  3. Выберите подходящий карандаш-хайлайтер.
    Для этого макияжа вам нужен карандаш-хайлайтер. Важно выбрать правильный оттенок в зависимости от типа вашей кожи и желаемого эффекта. Для повседневного макияжа идеальны нюдовые или бежевые оттенки, так как они выглядят более естественно. Белый или ярко-розовый хайлайтер подходит для создания более выразительного, редакционного макияжа, но он может быть слишком ярким для повседневного образа.

  4. Нанесите хайлайтер по внутреннему уголку глаза.
    Аккуратно нанесите карандаш-хайлайтер на внутренний уголок века, начиная от верхнего и нижнего века. Этот шаг помогает осветлить глаза и придает им дополнительную яркость, делая взгляд более открытым. Микро-хайлайтер с кончиком 3,5 мм идеально подходит для точечного нанесения в эти труднодоступные места.

  5. Подчеркните внутренний край века.
    Следующим шагом нанесите хайлайтер по внутреннему краю нижнего века. Это поможет скрыть покраснения, темные круги или другие несовершенства. Такой макияж не только придает глазам яркость, но и визуально расширяет их, создавая иллюзию больших и более выразительных глаз.

  6. Размытие и растушёвка.
    Легкими движениями растушуйте карандаш, чтобы переход был мягким и естественным. Избегайте жестких линий — макияж должен выглядеть свежо и натурально.

  7. Подсветите линию бровей.
    Используйте хайлайтер для подчеркивания линии бровей. Это придаст дополнительное сияние и сделает взгляд еще более выразительным. Особенно красиво смотрится перламутровый хайлайтер, который придает мягкое свечение.

  8. Заключительный штрих — тушь для ресниц.
    Завершите макияж глаз, нанеся тушь на ресницы. Это дополнительно подчеркнет яркость вашего взгляда и сделает глаза еще более открытыми и выразительными.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы глаза макияж советы красота
Новости Все >
Джиган верит, что сможет сохранить брак с Оксаной Самойловой
Кукуруза и фасоль стали главными примерами качественных консервов
Свекольный сок применяют как природный реагент против льда на дорожках
Соль помогает глубже очищать кожу головы при использовании шампуня
Курица Скарпариелло стала востребованным блюдом сезона по данным Serious Eats
Автообновление данных водителя внедрили в сервисы ГИБДД — обозреватель Крамаренко
Сыр провоцирует воспаление поджелудочной у собак — ветеринар Веремчук
Первую возможную метеоритную находку в Езеро обнаружили — Perseverance
Рождение ребёнка в новогоднюю ночь оценили в 20 тысяч рублей — Попов
Москва привлекла рекордное число гостей из Китая в 2025 году
Сейчас читают
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Популярное
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность

Мини-комплекс на основе тайцзи для коленей и поясницы: как выполнять очень медленно, кому подходит, сколько нужно времени и как не перегрузиться.

Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Лесная хитрость древних римлян: как империя опустошала леса
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Последние материалы
Курица Скарпариелло стала востребованным блюдом сезона по данным Serious Eats
Автообновление данных водителя внедрили в сервисы ГИБДД — обозреватель Крамаренко
Сыр провоцирует воспаление поджелудочной у собак — ветеринар Веремчук
Первую возможную метеоритную находку в Езеро обнаружили — Perseverance
Измерение температуры тела важно при обморожении — фельдшер Ольга Карасева
Рождение ребёнка в новогоднюю ночь оценили в 20 тысяч рублей — Попов
Москва привлекла рекордное число гостей из Китая в 2025 году
Проницаемые покрытия помогают для защиты сада от ливней и снега — дизайнер Том Мэсси
Производители хитрят с весом продуктов, сохраняя прежние цены — эксперт Буколова
Кошки используют обеденный стол как удобную обзорную вышку — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.