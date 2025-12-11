Макияж, стирающий следы бессонницы: одно бьюти-средство прячет тёмные круги — и это не консилер

Карандаш-хайлайтер скрывает усталость и тёмные круги под глазами — Marie Claire

Многие из нас сталкиваются с проблемой усталости, которая проявляется не только на лице, но и в области глаз. Недосыпание, стрессы или даже натуральные особенности кожи могут привести к появлению темных кругов, покраснений и других недостатков под глазами. К счастью, с помощью правильной техники макияжа можно мгновенно скрыть следы усталости, придавая глазам свежий и яркий вид.

Фото: unsplash.com by Bhong Bahala is licensed under Free to use under the Unsplash License Макияж

Одним из самых эффективных приемов является использование карандаша-хайлайтера по внутреннему краю века в сочетании с аккуратным нанесением консилера. Давайте рассмотрим, как правильно выполнить этот трюк, чтобы ваши глаза выглядели более открытыми и отдохнувшими.

Почему макияж для глаз важен при усталости

Когда мы чувствуем усталость, наши глаза — это первая часть лица, которая выдает это состояние. Тёмные круги, покраснение или отечность могут сделать нас старше и более уставшими. Техника макияжа, направленная на создание яркого и открытого взгляда, помогает не только скрыть эти дефекты, но и визуально придает глазам больше выразительности и объемности.

Одним из наиболее популярных способов освежить взгляд является использование карандаша-хайлайтера, который наносится по внутреннему краю века. Этот трюк помогает нейтрализовать темные оттенки и красноту, при этом создавая иллюзию больших и более ярких глаз.

Как это работает? Макияж по внутреннему краю века помогает скрыть розовые или красные оттенки, часто наблюдаемые в уголках глаз, и делает их более открытыми. Однако важно правильно подобрать оттенок карандаша, чтобы он соответствовал вашему тону кожи и типу глаз, уточняет итальянский Marie Claire.

Как правильно использовать карандаш-хайлайтер для яркого взгляда

Подготовьте кожу вокруг глаз.

Важно начать с увлажнения области вокруг глаз. Используйте крем или гель, чтобы подготовить кожу и предотвратить пересушивание. Это поможет макияжу ложиться ровно и обеспечит лучшую стойкость. Нанесите консилер для выравнивания тона кожи.

Используйте консилер для скрытия темных кругов и других дефектов кожи под глазами. Легкими похлопывающими движениями вбейте консилер в кожу, чтобы он лучше распределился и не оставил следов. Консилер должен быть на один или два тона светлее вашего естественного оттенка, чтобы создать эффект свежести и освежить взгляд. Выберите подходящий карандаш-хайлайтер.

Для этого макияжа вам нужен карандаш-хайлайтер. Важно выбрать правильный оттенок в зависимости от типа вашей кожи и желаемого эффекта. Для повседневного макияжа идеальны нюдовые или бежевые оттенки, так как они выглядят более естественно. Белый или ярко-розовый хайлайтер подходит для создания более выразительного, редакционного макияжа, но он может быть слишком ярким для повседневного образа. Нанесите хайлайтер по внутреннему уголку глаза.

Аккуратно нанесите карандаш-хайлайтер на внутренний уголок века, начиная от верхнего и нижнего века. Этот шаг помогает осветлить глаза и придает им дополнительную яркость, делая взгляд более открытым. Микро-хайлайтер с кончиком 3,5 мм идеально подходит для точечного нанесения в эти труднодоступные места. Подчеркните внутренний край века.

Следующим шагом нанесите хайлайтер по внутреннему краю нижнего века. Это поможет скрыть покраснения, темные круги или другие несовершенства. Такой макияж не только придает глазам яркость, но и визуально расширяет их, создавая иллюзию больших и более выразительных глаз. Размытие и растушёвка.

Легкими движениями растушуйте карандаш, чтобы переход был мягким и естественным. Избегайте жестких линий — макияж должен выглядеть свежо и натурально. Подсветите линию бровей.

Используйте хайлайтер для подчеркивания линии бровей. Это придаст дополнительное сияние и сделает взгляд еще более выразительным. Особенно красиво смотрится перламутровый хайлайтер, который придает мягкое свечение. Заключительный штрих — тушь для ресниц.

Завершите макияж глаз, нанеся тушь на ресницы. Это дополнительно подчеркнет яркость вашего взгляда и сделает глаза еще более открытыми и выразительными.