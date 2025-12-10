Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Голливуд выбросил краску: седина меняет образ звёзд — эти стрижки работают и вне красной дорожки

Седые волосы всё чаще становятся выбором знаменитостей — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы становятся всё более популярными, и множество знаменитостей демонстрируют, как можно преобразить этот оттенок, создавая стильные и элегантные образы.

Мерил Стрип
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мерил Стрип

Седые волосы: как правильно ухаживать и выбрать стильную прическу

Седина уже давно перестала ассоциироваться с возрастом — она стала символом самовыражения и изысканности. Такие иконы стиля, как Мерил Стрип, Джейн Фонда, Эмма Томпсон, Джейми Ли Кёртис, Кристин Скотт Томас, Хилари Бертон, Келли Ху и Энди Макдауэлл, показывают, как можно преобразить седые волосы, подчёркивая свою индивидуальность. Каждая из них по-своему интерпретирует этот оттенок, что делает седые волосы не просто цветом, а стильным акцентом.

Седые волосы могут быть разными — от длинных, волнистых локонов до коротких, стильных стрижек. Цвет и текстура могут подчеркнуть различные черты лица и гармонично вписаться в личный стиль. Важно, что седые волосы могут быть частью вашего образа, подчёркивая зрелость, утонченность или, наоборот, придавая современный и дерзкий вид, пишет итальянский Marie Claire.

Как знаменитости превращают седые волосы в яркий акцент

Седые волосы обладают уникальной способностью адаптироваться под любой стиль, при этом они могут быть элегантными, сдержанными или даже дерзкими. Вот как несколько знаменитостей интерпретируют этот стиль:

Мерил Стрип

Седые волосы Мерил Стрип плавно переходят в блонд, создавая эффект солнечного поцелуя. Длинные волнистые локоны добавляют динамики, не утяжеляя образ. Стиль Мерил можно назвать элегантным и вневременным. Она демонстрирует, как длинные седые волосы могут выглядеть свежо и утонченно.

Джейн Фонда

Стрижка боб Джейн Фонды излучает триумф продуманного объёма и динамичных волн. Слои подчеркивают текстуру, создавая воздушное движение. Этот образ сочетает ретро-элегантность и современную свежесть, и его можно назвать идеальным примером того, как стрижка может работать с седыми волосами, придавая им лёгкость и живость.

Эмма Томпсон

Седые волосы Эммы Томпсон выглядят невероятно элегантно, с мягкими переходами между серебристыми оттенками. Челка, лёгкая и воздушная, придает образу изысканность. Эта стрижка — идеальный пример того, как можно добавить женственности и легкости при помощи седых волос.

Джейми Ли Кёртис

Короткие многослойные локоны Джейми Ли Кёртис создают структуру и легкость. Несколько прядей слегка касаются лба, смягчая черты лица. Этот образ — пример того, как короткие седые волосы могут быть выразительными и мощными, создавая аутентичный и современный вид.

Кристин Скотт Томас

Седые волосы Кристин Скотт Томас плавно переходят в блонд, что придает яркость и сияние её лицу. Две косые челки обрамляют лицо, добавляя лёгкости и непринуждённой элегантности. Эту стрижку можно назвать идеальным вариантом для тех, кто хочет подчеркнуть шик и элегантность.

Хилари Бертон

Актриса Хилари Бертон, известная по сериалам "Холм одного дерева" и "Ходячие мертвецы", щеголяет волнистыми седыми волосами средней длины, которые плавно переходят в яркий блонд. Изящная челка смягчает черты её лица, придавая динамики и современности её образу.

Келли Ху

Келли Ху, актриса, известная по фильмам "Люди Икс 2" и "Царь скорпионов", носит шелковистые, волнистые каштановые волосы, при этом несколько седых прядей добавляют образу сияния. Такой подход к седине создает интересный контраст и подчеркивает светлый оттенок её лица.

Энди Макдауэлл

Седые волосы Энди Макдауэлл средней длины — это пример того, как мягкий объем подчеркивает текстуру и придает динамичности. Челка, обрамляющая взгляд, придает этому образу особую выразительность и современность. Стрижка, которая делает седые волосы модным аксессуаром и акцентирует внимание на красоте натуральных локонов.

Как ухаживать за седыми волосами

Седые волосы требуют особого ухода, так как они становятся более сухими, пористыми и хрупкими. С возрастом волосы теряют пигмент, и структура их становится более уязвимой. Для того чтобы седые волосы оставались мягкими и блестящими, нужно использовать специальные средства, которые помогают поддерживать их здоровье.

  1. Фиолетовый шампунь. Седые волосы часто приобретают желтоватый оттенок, который можно нейтрализовать с помощью фиолетового шампуня. Этот шампунь помогает осветлить седые локоны и предотвратить появление нежелательного желтого пигмента.

  2. Питательные и тонирующие кондиционеры. Эти средства увлажняют волосы, придают им блеск и помогают сохранить здоровую структуру. Питательные кондиционеры восстанавливают волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

  3. Восстанавливающие маски. Маски для восстановления необходимы для сухих и пористых волос. Они увлажняют и питают волосы, а также придают им здоровый вид. Особенно полезны маски, содержащие масла и протеины.

Лучшие стрижки для седых волос

Седые волосы могут быть не только элегантными, но и современными. Подбирая подходящую стрижку, важно учитывать структуру волос, форму лица и индивидуальные предпочтения.

Длинные седые волосы

Для длинных седых волос, как у Мерил Стрип, отличным выбором будут мягкие волны, которые придают динамичности, не утяжеляя волосы. Длинные седые локоны выглядят элегантно и сдержанно, создавая образ, который подчеркивает зрелость и изысканность.

Боб

Стрижка боб, как у Джейн Фонды, идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть текстуру волос и добавить объема. Слои, придающие форму, и динамичные волны создают легкость и свежесть образа, не перегружая его.

Короткие стрижки

Для тех, кто предпочитает короткие стрижки, отличным выбором станут многослойные локоны, как у Джейми Ли Кёртис. Эта стрижка придает структуру и легкость, создавая выразительный и аутентичный образ. Короткие седые волосы, как у Кристин Скотт Томас, также могут выглядеть шикарно и элегантно.

Средняя длина

Если вы предпочитаете волосы средней длины, как у Хилари Бертон или Келли Ху, то волнистые пряди с седыми акцентами создадут великолепный эффект, подчеркивая вашу индивидуальность и придавая лицу сияние.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода стиль волосы уход за волосами
Новости Все >
Цинния показывает устойчивый рост и обильное цветение при зимней посадке — Malatec
25-летний британский фермер рассказал, как выстроил ёлочный бизнес — Sky News
Рост энергопотребления при работе GPS подтвердили — galeriaespana
Традиция заводить кота в Новый год защищает жилье — эксперты
Банановый пудинг делает панкейки мягкими и ароматными — данные Allrecipes
Дача Омюр стала туристической точкой чеховского маршрута — гиды
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах
Сейчас читают
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Шоу-бизнес
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Последние материалы
Перевешивание дверцы сушилки упрощает перекладывание белья — данные Apartmenttherapy
Паузы в еде помогут контролировать аппетит в Новый год — эксперты
Домашний раствор из цитрусов стимулирует рост корней орхидей — Malatec
Роллы из селедки под шубой требуют охлаждения 2 – 3 часа
Недооценка сцепления привела к авариям на уклонах
Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат
Астрономы определили движение газа вокруг молодой звезды
Анита Цой вспомнила, как выступала в костюме покемона
Увлажнение жирной кожи помогает контролировать выработку сала — Catracalivre
Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.