Светлана Нерадовская

Шампунь жжёт — расчёска царапает: формулы, которые помогают коже головы вернуть спокойствие

Чувствительной коже головы нужен отдых между химическими процедурами — Catracalivre
Чувствительная кожа головы — это всё более распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди, посещающие дерматологические клиники и салоны красоты.

Чувствительная кожа головы: что это и как правильно за ней ухаживать

Кожа головы может реагировать на различные раздражители зудом, покраснением, жжением и лёгким шелушением. Эти симптомы могут быть связаны с использованием неподобающих средств, изменениями климата, стрессом, а также химическим или термическим воздействием. Важно уделять внимание повседневным привычкам и тщательно подходить к выбору косметических средств для ухода за чувствительной кожей головы.

Чувствительная кожа головы — это кожа, которая чрезмерно реагирует на раздражители, которые в обычных условиях не вызывают неприятных ощущений. В области головы кожа богата нервными окончаниями и кровеносными сосудами, что делает её особенно чувствительной и склонной к дискомфорту. Часто такая кожа бывает сухой или слишком жирной, что может усугублять ситуацию, а использование агрессивных химических средств лишь усиливает чувствительность, уточняет Catracalivre.

Признаки чувствительности кожи головы могут проявляться в виде жжения от шампуней, болей при расчесывании, дискомфорта при связывании волос и раздражения после окрашивания. Эти симптомы свидетельствуют о нарушении кожного барьера, что требует особого подхода к уходу и выбору продуктов для ухода за волосами.

Как ухаживать за чувствительной кожей головы

Уход за чувствительной кожей головы начинается с правильного выбора средств. Оптимальным выбором будут мягкие гипоаллергенные формулы с минимальным количеством отдушек и без агрессивных сульфатов. Важно также учитывать тип волос, степень жирности корней и не использовать слишком много новых продуктов одновременно, чтобы не перегрузить кожу головы.

Кроме того, несколько простых привычек помогут уменьшить раздражение и сохранить защитный барьер кожи.

  1. Подходящая температура воды. Используйте теплую или холодную воду при мытье головы, избегая слишком горячего душа, который может высушить кожу и удалить естественные масла.

  2. Тщательное ополаскивание. Обязательно смывайте шампунь и кондиционер до конца, чтобы не оставить остатков, которые могут вызвать зуд и жжение.

  3. Нежный массаж. Проводите массаж кожи головы мягкими движениями, избегая сильного трения ногтями или жесткими щетками, чтобы не повредить кожу.

  4. Избегайте духоты. Сведите к минимуму использование шапок, шляп и шлемов, которые могут задерживать тепло и способствовать излишнему потоотделению.

  5. Химические процедуры. Давайте коже отдых между химическими процедурами, такими как окрашивание или выпрямление волос, и обязательно консультируйтесь со специалистами.

Что делать при сильном раздражении кожи головы

Если на коже головы появляются заметные шелушения, сильное жжение или маленькие ранки, стоит временно отказаться от использования средств с сильными отдушками или высоким содержанием спирта. В таких случаях лучше выбрать успокаивающие средства, содержащие пантенол, алоэ вера, аллантоин, экстракт ромашки, экстракт календулы и производные овса.

Аллантоин — один из активных ингредиентов, который часто используется в средствах для ухода за чувствительной кожей головы. Он обладает заживляющими и успокаивающими свойствами, способствует регенерации кожи, снижает жжение и зуд. Продукты с аллантоином хорошо переносятся при регулярном использовании и помогают восстановить поврежденный барьер кожи головы.

Какие продукты и ингредиенты лучше всего подходят для чувствительной кожи головы

Людям с чувствительной кожей головы важно внимательно следить за составом косметических средств. Мягкие шампуни с минимальным количеством синтетических отдушек и без агрессивных сульфатов, а также продукты, специально предназначенные для чувствительной кожи головы, помогут избежать раздражений и обеспечат комфортный уход.

Вот некоторые ингредиенты, которые подойдут для чувствительной кожи головы.

  • Пантенол помогает увлажнить кожу и уменьшить воспаление.

  • Алоэ вера обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами, помогает снять раздражение.

  • Аллантоин способствует заживлению, помогает уменьшить жжение и зуд.

  • Ниацинамид укрепляет барьерную функцию кожи и уменьшает воспаления.

  • Глицерин увлажняет и смягчает кожу головы.

  • Растительные масла — например, масло ши или кокосовое масло, которые питают кожу и волосы, не вызывая раздражений.

  • Экстракты ромашки и календулы помогают снять воспаление и ускоряют заживление кожи.

Когда чувствительная кожа головы требует профессиональной помощи

Не все симптомы раздражения кожи головы указывают на серьёзные проблемы, но если раздражение становится постоянным, сопровождается сильным зудом, болями, значительным выпадением волос или язвами, это может свидетельствовать о кожных заболеваниях, таких как себорейный дерматит, псориаз или контактная аллергия.

В таких случаях важно обратиться к дерматологу, который сможет диагностировать проблему и предложить лечение. Это могут быть лечебные шампуни, лосьоны, а также корректировка образа жизни, в том числе снижение стресса и, при необходимости, использование системных препаратов. Профессиональная помощь необходима, если симптомы мешают вам нормально жить, снижают качество жизни или нарушают уход за волосами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
