Светлана Нерадовская

Эти 9 причесок после 40 могут сделать вас старше: вот какие выбрать, чтобы выглядеть моложе

Слишком короткие стрижки могут добавить вам лет после 40 — парикмахеры
После 40 лет многие начинают замечать, что их привычная причёска не всегда выглядит так же хорошо, как раньше. Причины этого могут быть разные: волосы теряют свою густоту, становятся суше и часто начинают седеть, а неправильный выбор стрижки может подчеркнуть мимические морщины, признаки усталости и дряблость кожи.

Стрижка
Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Однако есть хорошие новости — небольшие изменения в причёске и объёме могут значительно освежить лицо и помочь выглядеть моложе без необходимости радикально менять стиль.

Как правильно выбрать причёску после 40 лет, чтобы она не старила

С возрастом волосы изменяются естественным образом, и важно выбирать стрижки, которые не будут добавлять лишних лет. Это уже не просто вопрос эстетики, но и заботы о волосах, практичности и гармонии с формой лица. Главное — не скрывать возраст, а выбирать такие стрижки, которые не подчеркивают его, а наоборот, делают образ более лёгким и свежим.

Также стоит учитывать образ жизни: если у вас плотный график, предпочтительнее выбирать такие прически, которые легко укладываются и не требуют много времени на уход, пишет издание Catracalivre.

Прическа, которая может сделать лицо старше

Вот несколько типов причесок, которые могут добавить вам лишние годы.

  1. Длинный боб с мягкими слоями и лёгкими волнами - подходит для овального лица и светлой кожи. Но слишком платиновый блонд без контраста может сделать образ тяжёлым. Лучше использовать более тёплый или холодный блонд с мягкими бликами.

  2. Волосы средней длины, с боковыми слоями и гладкими прядями - отличная прическа для круглого лица и светлой кожи. Чтобы не создать излишнего объёма по бокам, следует избегать слишком пышных укладок.

  3. Длинные волосы с мягкими волнами и боковой челкой - хорошо смотрятся на квадратном лице с оливковой кожей. Мягкие волны сглаживают линии подбородка и добавляют женственности.

  4. Прямой боб с градуированными кончиками, зачесанными внутрь - для треугольного лица с более широким лбом. Эта прическа уравновешивает пропорции лица и добавляет объёма на концах.

  5. Длинная стрижка пикси с боковой челкой - идеальна для сердцаобразного лица. Такая стрижка создаёт интересную текстуру и смягчает черты лица.

  6. Многослойное афро - отлично подходит для овального, круглого или сердцевидного лица с тёмной кожей. Увлажнение и мягкие текстуры придают эффект лёгкости и объёма.

  7. Прическа с естественными локонами средней длины - для алмазной формы лица и тёмной кожи. Локоны, подчёркнутые с помощью легких слоёв, выглядят свежо и естественно.

  8. Натурально седые волосы средней длины - подходят для всех типов лиц и кожных оттенков. Но для того, чтобы седина выглядела красиво, важно использовать специальные средства для ухода и ухода от пожелтения.

  9. Свободный "конский хвост" - подходит для длинного или овального лица и всех оттенков кожи. Такой стиль сохраняет лёгкость и выглядит естественно, не подчеркивая возраст.

Прически, которые могут добавить вам лет

Некоторые стили, по мнению профессионалов, не подходят тем, кто хочет создать лёгкий и современный образ:

  1. Очень длинные и прямые волосы - особенно с жестким центральным пробором. Это может акцентировать внимание на морщинах и линии подбородка.

  2. Очень тугие хвосты и пучки - такие прически открывают лицо и шею, что может подчеркнуть возрастные изменения, такие как провисание кожи.

  3. Ультракороткие стрижки - очень короткие стрижки, сильно облегающие голову, могут подчеркивать изменения овала лица и текстуры кожи.

  4. Косички и бантики - такие прически создают детский образ, что в официальных и более зрелых ситуациях может выглядеть неуместно.

  5. Сложные праздничные прически в повседневной жизни - слишком сложные укладки делают образ перегруженным и могут добавить лишние годы.

  6. Высокие прически в стиле помпадур - излишний объём на макушке может выглядеть старомодно и перегружать образ.

  7. Очень тёмные или слишком светлые цвета волос - слишком контрастные оттенки могут создать резкий эффект и подчеркнуть возраст.

  8. Сероватые и тусклые волосы - из-за недостаточного ухода волосы могут приобрести неприятный желтоватый или тусклый оттенок.

  9. Сухие и слишком полированные волосы - если волосы выглядят слишком "гладкими", лишёнными движения, это может добавить жесткости и старить образ.

Как выбрать прическу, которая подчеркнёт ваш возраст?

После 40 лет важнее всего не просто следовать трендам, а выбрать стиль, который будет гармонировать с вашим возрастом и жизненным этапом. Обращайте внимание на текстуру волос, их здоровье, форму лица и тон кожи. Важно, чтобы стрижка подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. Включение мягких слоёв, натуральных оттенков и лёгкой укладки сделает образ свежим и актуальным.

Рекомендации для молодых стилей:

  1. Длинные прямые волосы с пробором по центру - замените на стрижку средней длины, такую как удлинённый боб, с боковым пробором и мягкими волнами.

  2. Туго собранные хвосты - выберите более свободные хвосты или пучки с лёгким объёмом у корней, чтобы избежать эффекта "всё на виду".

  3. Очень короткие стрижки - попробуйте многослойные или асимметричные стрижки с длиной чёлки, чтобы создать мягкое движение.

  4. Детские косички - замените их на более утончённые боковые косы или полукосы, которые подойдут как для делового, так и для вечернего образа.

  5. Сложные праздничные укладки - на каждый день выбирайте прически с естественными волнами или мягким объёмом на макушке.

  6. Слишком высокий объём на макушке - уменьшите объём и создайте мягкий внутренний объём, чтобы не перегружать лицо.

  7. Очень тёмные цвета - отдавайте предпочтение более тёплым оттенкам и лёгким бликам, чтобы смягчить резкость образа.

  8. Светлый холодный блонд - выбирайте тёплый блонд с медовыми и карамельными оттенками, которые освежат лицо.

  9. Седые волосы без ухода - регулярно подравнивайте и используйте средства, поддерживающие натуральный блеск седых волос.

С возрастом важно выбирать такие стрижки, которые будут не только соответствовать вашему стилю, но и подчёркивать вашу естественную красоту. Лёгкие текстуры, тёплые оттенки и мягкие укладки создают гармоничный образ, не утяжеляя его. Здоровье волос и их правильный уход играют ключевую роль в том, как выглядит ваша причёска. Правильный выбор стрижки и цвета — это не только отражение вашего возраста, но и вашей индивидуальности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
