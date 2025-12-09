Эти 9 причесок после 40 могут сделать вас старше: вот какие выбрать, чтобы выглядеть моложе

После 40 лет многие начинают замечать, что их привычная причёска не всегда выглядит так же хорошо, как раньше. Причины этого могут быть разные: волосы теряют свою густоту, становятся суше и часто начинают седеть, а неправильный выбор стрижки может подчеркнуть мимические морщины, признаки усталости и дряблость кожи.
Однако есть хорошие новости — небольшие изменения в причёске и объёме могут значительно освежить лицо и помочь выглядеть моложе без необходимости радикально менять стиль.
С возрастом волосы изменяются естественным образом, и важно выбирать стрижки, которые не будут добавлять лишних лет. Это уже не просто вопрос эстетики, но и заботы о волосах, практичности и гармонии с формой лица. Главное — не скрывать возраст, а выбирать такие стрижки, которые не подчеркивают его, а наоборот, делают образ более лёгким и свежим.
Также стоит учитывать образ жизни: если у вас плотный график, предпочтительнее выбирать такие прически, которые легко укладываются и не требуют много времени на уход, пишет издание Catracalivre.
Вот несколько типов причесок, которые могут добавить вам лишние годы.
Длинный боб с мягкими слоями и лёгкими волнами - подходит для овального лица и светлой кожи. Но слишком платиновый блонд без контраста может сделать образ тяжёлым. Лучше использовать более тёплый или холодный блонд с мягкими бликами.
Волосы средней длины, с боковыми слоями и гладкими прядями - отличная прическа для круглого лица и светлой кожи. Чтобы не создать излишнего объёма по бокам, следует избегать слишком пышных укладок.
Длинные волосы с мягкими волнами и боковой челкой - хорошо смотрятся на квадратном лице с оливковой кожей. Мягкие волны сглаживают линии подбородка и добавляют женственности.
Прямой боб с градуированными кончиками, зачесанными внутрь - для треугольного лица с более широким лбом. Эта прическа уравновешивает пропорции лица и добавляет объёма на концах.
Длинная стрижка пикси с боковой челкой - идеальна для сердцаобразного лица. Такая стрижка создаёт интересную текстуру и смягчает черты лица.
Многослойное афро - отлично подходит для овального, круглого или сердцевидного лица с тёмной кожей. Увлажнение и мягкие текстуры придают эффект лёгкости и объёма.
Прическа с естественными локонами средней длины - для алмазной формы лица и тёмной кожи. Локоны, подчёркнутые с помощью легких слоёв, выглядят свежо и естественно.
Натурально седые волосы средней длины - подходят для всех типов лиц и кожных оттенков. Но для того, чтобы седина выглядела красиво, важно использовать специальные средства для ухода и ухода от пожелтения.
Свободный "конский хвост" - подходит для длинного или овального лица и всех оттенков кожи. Такой стиль сохраняет лёгкость и выглядит естественно, не подчеркивая возраст.
Некоторые стили, по мнению профессионалов, не подходят тем, кто хочет создать лёгкий и современный образ:
Очень длинные и прямые волосы - особенно с жестким центральным пробором. Это может акцентировать внимание на морщинах и линии подбородка.
Очень тугие хвосты и пучки - такие прически открывают лицо и шею, что может подчеркнуть возрастные изменения, такие как провисание кожи.
Ультракороткие стрижки - очень короткие стрижки, сильно облегающие голову, могут подчеркивать изменения овала лица и текстуры кожи.
Косички и бантики - такие прически создают детский образ, что в официальных и более зрелых ситуациях может выглядеть неуместно.
Сложные праздничные прически в повседневной жизни - слишком сложные укладки делают образ перегруженным и могут добавить лишние годы.
Высокие прически в стиле помпадур - излишний объём на макушке может выглядеть старомодно и перегружать образ.
Очень тёмные или слишком светлые цвета волос - слишком контрастные оттенки могут создать резкий эффект и подчеркнуть возраст.
Сероватые и тусклые волосы - из-за недостаточного ухода волосы могут приобрести неприятный желтоватый или тусклый оттенок.
Сухие и слишком полированные волосы - если волосы выглядят слишком "гладкими", лишёнными движения, это может добавить жесткости и старить образ.
После 40 лет важнее всего не просто следовать трендам, а выбрать стиль, который будет гармонировать с вашим возрастом и жизненным этапом. Обращайте внимание на текстуру волос, их здоровье, форму лица и тон кожи. Важно, чтобы стрижка подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. Включение мягких слоёв, натуральных оттенков и лёгкой укладки сделает образ свежим и актуальным.
Длинные прямые волосы с пробором по центру - замените на стрижку средней длины, такую как удлинённый боб, с боковым пробором и мягкими волнами.
Туго собранные хвосты - выберите более свободные хвосты или пучки с лёгким объёмом у корней, чтобы избежать эффекта "всё на виду".
Очень короткие стрижки - попробуйте многослойные или асимметричные стрижки с длиной чёлки, чтобы создать мягкое движение.
Детские косички - замените их на более утончённые боковые косы или полукосы, которые подойдут как для делового, так и для вечернего образа.
Сложные праздничные укладки - на каждый день выбирайте прически с естественными волнами или мягким объёмом на макушке.
Слишком высокий объём на макушке - уменьшите объём и создайте мягкий внутренний объём, чтобы не перегружать лицо.
Очень тёмные цвета - отдавайте предпочтение более тёплым оттенкам и лёгким бликам, чтобы смягчить резкость образа.
Светлый холодный блонд - выбирайте тёплый блонд с медовыми и карамельными оттенками, которые освежат лицо.
Седые волосы без ухода - регулярно подравнивайте и используйте средства, поддерживающие натуральный блеск седых волос.
С возрастом важно выбирать такие стрижки, которые будут не только соответствовать вашему стилю, но и подчёркивать вашу естественную красоту. Лёгкие текстуры, тёплые оттенки и мягкие укладки создают гармоничный образ, не утяжеляя его. Здоровье волос и их правильный уход играют ключевую роль в том, как выглядит ваша причёска. Правильный выбор стрижки и цвета — это не только отражение вашего возраста, но и вашей индивидуальности.
