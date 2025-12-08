Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Мягкий код наследия: новый зимний тренд превращающий славянский стиль в модный манифест

В моду вернулись меховые повязки в духе советского ретро
Меховые аксессуары вновь заняли ключевые позиции в зимних коллекциях, и меховая повязка стала одним из наиболее заметных элементов сезона. В 2025/26 годах дизайнеры расширили трактовку зимней эстетики, предложив использовать мех не только в верхней одежде, но и в небольших акцентных деталях, которые формируют характер образа. Меховая повязка стала одним из символов нового подхода к Slavic core — направлению, сочетающему функциональность, тепло и выразительные силуэты, сообщает marie claire.

Меховая повязка в уличном образе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Меховая повязка в уличном образе

Почему меховая повязка стала главным аксессуаром сезона

В отличие от массивных шапок и крупной меховой верхней одежды меховая повязка не меняет пропорций, сохраняя комфорт, но при этом обеспечивает выраженный визуальный акцент. Для регионов с холодным климатом этот аксессуар органично вписывается в повседневный гардероб, оставаясь универсальным и удобным.

Актуальная модель сезона — объёмная повязка с плотным меховым ворсом. Она закрывает уши, создаёт дополнительный визуальный объём в верхней части лица и придаёт образу структуру. Именно такие силуэты стали ключевыми в модных показах конца 2025 года.

Почему меховые повязки востребованы именно зимой

Зимний гардероб доминирует за счёт крупных вещей: пальто, пуховиков, дублёнок и трикотажа. Аксессуары становятся основными элементами, которые помогают структурировать образ. Меховая повязка решает сразу несколько задач:

  • сохраняет тепло;
  • делает пропорции более гармоничными благодаря объёму в верхней части;
  • создаёт выразительный акцент, не перегружая образ;
  • подходит для большинства видов верхней одежды;
  • позволяет сохранить причёску в неизменном виде.

Стилистически такие повязки связывают зимние образы с эстетикой славянской моды, где мех традиционно был важной частью гардероба.

Какие повязки считаются наиболее актуальными

Объёмный мех

Повышенный объём обеспечивает узнаваемый силуэт и формирует правильный баланс с верхней одеждой.

Натуральная или искусственная фактура

Визуально востребованы варианты, напоминающие мех "лиса", "норка", "песец". Используемый материал может быть любым — современные искусственные аналоги хорошо держат форму и подходят для ежедневной носки.

Нейтральная палитра

Популярны оттенки:

  • молочный,
  • шоколадный,
  • чёрный,
  • графитовый,
  • бежевый.

Эти цвета легко сочетаются с верхней одеждой и позволяют повязке быть самостоятельным акцентом.

Как стилизовать меховую повязку: основные сочетания

С пальто или пончо

Повязка формирует выразительный акцент и делает силуэт более собранным. При сочетании с сапогами на каблуке образ приобретает кинематографичность и выдержанный ретро-характер.

С шубами

Это наиболее гармоничная пара. Возможны две стратегии:

  • монохромное сочетание: когда повязка совпадает по тону с верхней одеждой;
  • контрастное сочетание: создаёт выраженный акцент (например, молочная повязка и тёмная шуба).

С пуховиком оверсайз

Повязка уравновешивает объём верхней одежды и формирует современный городской образ, близкий к эстетике après-ski.

С дублёнкой и высокими сапогами

Такой комплект создаёт выразительную интерпретацию Slavic core: сдержанную, уверенную и структурную.

С кожаным или твидовым жакетом

Этот вариант подходит для межсезонья и тёплых зимних дней. Повязка добавляет фактуру и усиливает стилистическое звучание образа.

С вечерними образами

Повязка может оставаться на голове в помещении. Она работает как элемент зимнего дресс-кода и делает даже минималистичное платье более выразительным.

Как выбрать меховую повязку

Форма

Оптимальна широкая модель, закрывающая уши и создающая объём надо лбом.

Материал

Подходят искусственные и натуральные аналоги. Качественный искусственный мех устойчивее к погодным условиям.

Цвет

Нейтральные оттенки обеспечивают универсальность, контрастные — акцентность.

Фактура

Длинноворсный мех создаёт мягкий объём, коротковорсный — более строгий силуэт.

Преимущества меховой повязки

Плюсы

  • Сохраняет тепло.
  • Подходит для разных типов верхней одежды.
  • Не утяжеляет образ.
  • Подчёркивает черты лица.
  • Формирует стильный акцент.
  • Не требует сложной укладки.

Минусы

  • Требует аккуратного хранения.
  • Может не подойти к образам в спортивной стилистике.
  • Светлые оттенки быстрее загрязняются.

Меховая повязка и Slavic core

Slavic core в 2025/26 годах опирается на фактурные материалы, естественные оттенки и элементы, связанные с климатом северной и восточной Европы. Меховая повязка отвечает всем этим критериям:

  • подчёркивает сезонность;
  • добавляет структуру;
  • формирует акцент без перегрузки образа;
  • легко интегрируется в современный городской стиль.

Часто задаваемые вопросы

Подходит ли меховая повязка для повседневной носки

Да, благодаря практичной форме повязка удобна в ежедневном использовании.

Можно ли носить повязку в помещении

Да. В зимней моде повязка используется и как элемент стайлинга внутри помещений.

С какими причёсками она сочетается

С распущенными волосами, низким хвостом, пучком, прямой укладкой и мягкими волнами.

Подходит ли аксессуар к коротким стрижкам

Да, он формирует объём и создаёт правильные пропорции.

Какие материалы наиболее практичны

Искусственный мех плотной фактуры — устойчив к осадкам и не деформируется при носке.

Можно ли сочетать меховую повязку с массивными украшениями

Да, но лучше выбирать лаконичные модели, чтобы не перегружать область лица.

Подойдёт ли повязка для спортивных образов

Возможно, но она лучше раскрывается в образах с классическим или casual-характером.

Подбирается ли повязка под цвет верхней одежды

Да, но возможен и контраст — выбор зависит от желаемой выразительности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
