Аксессуар, который больше не скрывают под рукавом: новый способ носить его вывел стиль на максимум

В 2026 году часы носят поверх свитеров, пиджаков и перчаток

Зимний гардероб часто ограничен плотной верхней одеждой и многослойностью, что снижает возможности для работы с аксессуарами. Однако современные приёмы стилизации позволяют вывести привычный аксессуар — наручные часы — на новый уровень выразительности. В 2026 году актуальной тенденцией становится ношение часов поверх одежды, что позволяет сохранить их декоративную и функциональную роль даже в холодный сезон, сообщает marie claire.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Часы поверх кожаных перчаток

Почему привычный способ ношения часов теряет актуальность зимой

В холодный период рукава становятся длиннее и плотнее, что полностью скрывает часы. В результате аксессуар не выполняет декоративную функцию и перестаёт быть частью визуального образа. Зимой, когда палитра и силуэты упрощены, необходимость в акцентных деталях возрастает. Именно поэтому стилизация часов поверх одежды становится актуальной альтернативой стандартному ношению на запястье под рукавом.

Зимний приём № 1: часы поверх одежды

Основной тренд сезона — размещение часов поверх различных видов текстиля, от плотного трикотажа до пиджачных манжет. Этот приём формирует чёткий визуальный акцент и делает аксессуар частью композиции образа.

Как сочетать часы с одеждой в зимнем гардеробе

Поверх объёмных свитеров

Плотный трикотаж служит удобной основой для размещения часов. Контраст между гладким корпусом и текстурой ткани формирует структурное сочетание, позволяющее аксессуару оставаться заметным.

Подходят модели с кожаным и металлическим ремешком. При желании можно комбинировать часы с браслетами, создавая многослойность.

На манжетах пиджаков и жакетов

Стилизация поверх рукава пиджака делает часы частью строгого или повседневного образа. Особенно выразительно выглядят варианты с крупным циферблатом и геометризированным дизайном.

Плотность материала позволяет зафиксировать аксессуар, сохраняя аккуратный контур.

На водолазках

Тонкий материал водолазки создаёт ровную поверхность, на которой корпус часов выглядит аккуратно и структурно. Такой приём подходит для минималистичных образов и позволяет использовать аксессуар как самостоятельный декоративный элемент.

Поверх кожаных перчаток

Контраст гладкой кожи и металла создаёт выразительное сочетание. Подходят модели с металлическими браслетами, которые визуально выделяются на фоне перчаток.

Приём используется в более формальных или вечерних образах, где аксессуар выполняет роль акцента.

С базовыми лонгсливами

Часы, размещённые поверх тонкого хлопкового лонгслива, формируют универсальный образ для повседневных ситуаций. В сочетании с рубашкой или свитером можно создавать многослойные комбинации, сохраняя функциональность и декоративность аксессуара.

С вечерними платьями

В вечерних ансамблях часы становятся архитектурным акцентом. В 2026 году актуально, чтобы аксессуар не скрывался под длинным рукавом, а находился в зоне видимости. Такой подход усиливает структурность образа и подходит для лаконичных платьев с закрытым верхом.

Какие модели часов лучше подходят для зимней стилизации

Зимние образы требуют большей визуальной выразительности, поскольку аксессуар должен быть заметным на фоне плотных тканей.

Акцентные модели

Подходят часы с крупным корпусом, массивными браслетами, чёткой геометрией или индустриальным дизайном. Примеры брендов:

Michael Kors.

D1 Milano.

Tissot.

DKNY.

Крупный циферблат хорошо читается визуально и создаёт устойчивый акцент даже на объёмной одежде.

Лаконичные варианты

Для минималистичных образов подходят часы с тонким ремешком, сдержанным оформлением корпуса и нейтральной палитрой.

Ремешки из кожи, текстиля или замши позволяют работать с разнообразием фактур, а цветовые акценты могут использоваться для выделения аксессуара на фоне однотонной зимней одежды. Похожий принцип заметен в современных подходах к структурированным зимним образам, где акцент строится на фактуре и силуэте.

Варианты стилизации

Ношение под рукавом

Подходит для классических образов

Часы не видны.

Трудно использовать как декоративный элемент.

Ношение поверх одежды

Аксессуар выполняет декоративную функцию

Часы становятся частью визуальной композиции

Улучшается читаемость аксессуара — требует более аккуратного выбора модели и ремешка

Плюсы и минусы стилизации поверх одежды

Преимущества

Аксессуар остаётся видимым при любой погоде.

Разнообразие способов стилизации.

Подходит для образов разных уровней формальности.

Усиливает текстурность и структуру наряда.

Недостатки

Не все модели удобно фиксируются поверх плотной одежды.

Требуется сочетание по цвету и материалам.

Для некоторых профессиональных сфер приём может быть неуместен.

Частые вопросы

Можно ли носить часы поверх пуховика

В большинстве случаев нет: пуховик слишком объёмный и нарушает фиксацию ремешка. Лучше размещать часы на свитере или под верхней одеждой.

Какие материалы ремешков подходят лучше всего

Кожа и металл наиболее устойчивы к трению с одеждой. Текстильные ремешки подходят для лонгсливов и водолазок, но не рекомендованы для шерсти и плотного трикотажа.

Подходят ли смарт-часы для такой стилизации

Да, современные смарт-часы с крупными корпусами хорошо смотрятся поверх одежды.

Можно ли сочетать часы с браслетами

Да, но только при умеренном использовании. Главное — чтобы дополнительные аксессуары не перекрывали корпус часов.