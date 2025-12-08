Аксессуар, который больше не скрывают под рукавом: новый способ носить его вывел стиль на максимум

Зимний гардероб часто ограничен плотной верхней одеждой и многослойностью, что снижает возможности для работы с аксессуарами. Однако современные приёмы стилизации позволяют вывести привычный аксессуар — наручные часы — на новый уровень выразительности. В 2026 году актуальной тенденцией становится ношение часов поверх одежды, что позволяет сохранить их декоративную и функциональную роль даже в холодный сезон, сообщает marie claire.
В холодный период рукава становятся длиннее и плотнее, что полностью скрывает часы. В результате аксессуар не выполняет декоративную функцию и перестаёт быть частью визуального образа. Зимой, когда палитра и силуэты упрощены, необходимость в акцентных деталях возрастает. Именно поэтому стилизация часов поверх одежды становится актуальной альтернативой стандартному ношению на запястье под рукавом.
Основной тренд сезона — размещение часов поверх различных видов текстиля, от плотного трикотажа до пиджачных манжет. Этот приём формирует чёткий визуальный акцент и делает аксессуар частью композиции образа.
Плотный трикотаж служит удобной основой для размещения часов. Контраст между гладким корпусом и текстурой ткани формирует структурное сочетание, позволяющее аксессуару оставаться заметным.
Подходят модели с кожаным и металлическим ремешком. При желании можно комбинировать часы с браслетами, создавая многослойность.
Стилизация поверх рукава пиджака делает часы частью строгого или повседневного образа. Особенно выразительно выглядят варианты с крупным циферблатом и геометризированным дизайном.
Плотность материала позволяет зафиксировать аксессуар, сохраняя аккуратный контур.
Тонкий материал водолазки создаёт ровную поверхность, на которой корпус часов выглядит аккуратно и структурно. Такой приём подходит для минималистичных образов и позволяет использовать аксессуар как самостоятельный декоративный элемент.
Контраст гладкой кожи и металла создаёт выразительное сочетание. Подходят модели с металлическими браслетами, которые визуально выделяются на фоне перчаток.
Приём используется в более формальных или вечерних образах, где аксессуар выполняет роль акцента.
Часы, размещённые поверх тонкого хлопкового лонгслива, формируют универсальный образ для повседневных ситуаций. В сочетании с рубашкой или свитером можно создавать многослойные комбинации, сохраняя функциональность и декоративность аксессуара.
В вечерних ансамблях часы становятся архитектурным акцентом. В 2026 году актуально, чтобы аксессуар не скрывался под длинным рукавом, а находился в зоне видимости. Такой подход усиливает структурность образа и подходит для лаконичных платьев с закрытым верхом.
Зимние образы требуют большей визуальной выразительности, поскольку аксессуар должен быть заметным на фоне плотных тканей.
Подходят часы с крупным корпусом, массивными браслетами, чёткой геометрией или индустриальным дизайном. Примеры брендов:
Крупный циферблат хорошо читается визуально и создаёт устойчивый акцент даже на объёмной одежде.
Для минималистичных образов подходят часы с тонким ремешком, сдержанным оформлением корпуса и нейтральной палитрой.
Ремешки из кожи, текстиля или замши позволяют работать с разнообразием фактур, а цветовые акценты могут использоваться для выделения аксессуара на фоне однотонной зимней одежды. Похожий принцип заметен в современных подходах к структурированным зимним образам, где акцент строится на фактуре и силуэте.
В большинстве случаев нет: пуховик слишком объёмный и нарушает фиксацию ремешка. Лучше размещать часы на свитере или под верхней одеждой.
Кожа и металл наиболее устойчивы к трению с одеждой. Текстильные ремешки подходят для лонгсливов и водолазок, но не рекомендованы для шерсти и плотного трикотажа.
Да, современные смарт-часы с крупными корпусами хорошо смотрятся поверх одежды.
Да, но только при умеренном использовании. Главное — чтобы дополнительные аксессуары не перекрывали корпус часов.
