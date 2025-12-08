Чудеса случаются до Нового года: способы, которые заставляют кожу работать как в 20 лет

Радиочастотный лифтинг повышает упругость кожи — врач Марина Горностаева

Перед Новым годом особенно хочется выглядеть свежо, ухоженно и уверенно. Многие стремятся не только сменить гардероб, но и буквально "перезапустить" кожу, чтобы встретить праздник с сияющим лицом и здоровым тоном. Зима — идеальное время, чтобы активировать процессы восстановления и обновления клеток.

Фото: www.pexels.com by Shiny Diamond is licensed under Бесплатное использование Кожа

Почему кожа зимой нуждается в особом уходе

Холодный воздух, ветер и перепады температуры создают стресс для кожи. Она становится суше, теряет эластичность, появляется тусклый оттенок и ощущение стянутости. Зимой снижается активность сальных желез, а значит, кожный барьер становится менее защищённым. Именно в этот период особенно важно уделить внимание питанию, защите и регенерации.

По словам специалистов, зимний уход должен быть направлен не на агрессивные процедуры, а на мягкое восстановление и стимуляцию естественных процессов. Подход "чем раньше начну — тем лучше встречу весну" становится особенно актуальным: обновлённая кожа выглядит моложе, плотнее и дольше сохраняет тонус.

"Зима — время не только для отдыха, но и для восстановления кожи, когда можно безопасно использовать активные формулы и профессиональные процедуры", — отмечает главный врач Quantum Clinic Марина Горностаева.

Чтобы весь образ выглядел гармонично, специалисты рекомендуют уделить внимание не только коже, но и деталям макияжа. Зимой снова в моде сияющие губы с эффектом зеркальной глазури, которые подчёркивают ухоженность и придают лицу свежесть даже в морозные дни.

Монополярный термолифтинг Oligio: энергия молодости

Одним из эффективных способов запустить клеточное обновление является монополярный термолифтинг Oligio. Это современная технология, основанная на радиочастотной энергии, которая мягко прогревает глубокие слои кожи. Воздействие тепла стимулирует фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина.

Процедура запускает естественные процессы регенерации: в течение нескольких месяцев после сеанса кожа постепенно становится плотнее и упругее. Эффект не ограничивается мгновенным лифтингом — он накапливается со временем, что делает Oligio инвестиционным решением для тех, кто хочет выглядеть естественно, без операций и долгой реабилитации.

"Результат — не просто мгновенный лифтинг-эффект, а длительное обновление кожи, которое продолжается месяцами", — подчеркнула Марина Горностаева.

Среди преимуществ Oligio — универсальность и безопасность. Процедура подходит для всех типов кожи, её можно проводить даже в зимний период, когда многие другие методы недоступны из-за активного солнца. Клиенты отмечают, что после курса лицо становится более чётким, а морщины — менее выраженными. Об этом сообщает VOICE.

Домашний уход: витамин C и ретинол как союзники молодости

После салонных процедур важно поддерживать результат дома. Косметологи советуют включать в ежедневный уход активные ингредиенты, способные укрепить барьер и ускорить обновление клеток. Зимой на первый план выходят витамин C и ретинол.

Витамин C работает как щит против свободных радикалов, защищает кожу от фотостарения, осветляет пигментацию и усиливает синтез коллагена. Он делает тон лица более ровным и придаёт естественное сияние. Ретинол, в свою очередь, ускоряет обновление клеток, борется с морщинами и улучшает текстуру кожи. Вместе они формируют идеальную пару для зимнего восстановления.

"Главное правило косметологии — поддерживать результат процедур домашним уходом", — напоминает Марина Горностаева.

При этом важно соблюдать баланс: если витамин C идеально подходит для утреннего применения, то ретинол лучше использовать вечером, когда кожа отдыхает от внешних раздражителей.

Салонные процедуры и домашний уход

Чтобы понять, что даёт более выраженный эффект — поход к косметологу или системный домашний уход, эксперты советуют рассматривать их не как конкурентов, а как взаимодополняющие звенья.

Салонные процедуры воздействуют глубже, активируя процессы регенерации в дерме. Они дают быстрый видимый результат, но требуют поддержки. Домашний уход обеспечивает накопительный эффект, помогая сохранить результат и предотвращать новые проблемы. Идеальный вариант — сочетать оба подхода: проводить профессиональные процедуры курсами, а в промежутках ухаживать за кожей с помощью активных формул.

Такой тандем позволяет коже не просто восстанавливаться, но и дольше оставаться молодой и сияющей.

Плюсы и минусы разных методов обновления кожи

Каждый способ ухода имеет свои преимущества и особенности.

Плюсы салонных процедур:

Быстрый результат и выраженный эффект лифтинга.

Долгосрочное действие за счёт стимуляции коллагена.

Возможность индивидуального подбора методики.

Минусы:

Более высокая стоимость.

Необходимость восстановительного периода (в некоторых случаях).

Плюсы домашнего ухода:

Доступность и комфорт применения.

Поддержка результата без визитов в клинику.

Возможность регулярного использования.

Минусы:

Эффект проявляется медленнее.

Требует дисциплины и системности.

Поддерживать красоту важно комплексно — кожа, волосы и губы требуют одинакового внимания. Например, современные уходы для волос, такие как профессиональные процедуры после 40 лет, направлены на восстановление плотности и блеска, что делает образ целостным и ухоженным.

Советы по подготовке кожи к праздникам

Чтобы встретить Новый год с сияющим лицом, дерматологи советуют придерживаться простых, но действенных правил:

За две-три недели до праздника провести лёгкий курс восстановительных процедур — от массажа до аппаратных методик. Включить в ежедневный уход крем с керамидами и сыворотку с антиоксидантами. Избегать пересушивающих средств — мицеллярной воды без смывания или спиртосодержащих тоников. Увлажнять кожу не только снаружи, но и изнутри: пить достаточно воды и включать в рацион полезные жиры.

Кожа, подготовленная таким образом, реагирует на макияж лучше, а тональные средства ложатся ровнее.

Популярные вопросы об обновлении кожи

Когда лучше делать термолифтинг?

Зимой, когда солнце менее активно, риск пигментации минимален, и кожа лучше восстанавливается после процедур.

Можно ли сочетать витамин C и ретинол?

Да, но с осторожностью. Лучше применять их в разное время суток — витамин C утром, ретинол вечером.

Через сколько заметен эффект от Oligio?

Первые улучшения видны сразу после процедуры, но максимальный эффект проявляется спустя 4-6 недель.

Как поддерживать результат дома?

Использовать уход с антиоксидантами, SPF даже зимой и увлажняющие кремы с пептидами.

Зима — это время, когда можно подарить коже второе дыхание. Используя сочетание профессиональных методик и домашнего ухода, можно добиться заметного омоложения без радикальных мер. Регулярность, мягкий подход и внимание к потребностям кожи — ключ к тому, чтобы встретить Новый год с сияющим, здоровым лицом и уверенным настроением.