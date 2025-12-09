Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Блеск исчезает, поры сужаются: уход, который работает без кислот и агрессивных средств

Лёгкие увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой подходят для жирной кожи
Моя семья » Красота и стиль

Жирный блеск на лице часто воспринимают как приговор: кажется, что любые кремы только усугубят ситуацию. Но парадокс в том, что обезвоженная жирная кожа нередко начинает вырабатывать ещё больше себума, пытаясь "спасти" себя от сухости. Если вернуть ей воду и укрепить защитный барьер, кожа обычно становится спокойнее, ровнее и менее реактивной. Об этом сообщает дзен-канал "Красота".

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему жирной коже всё равно нужно увлажнение

Распространённая ошибка — заменить уход "на жирной коже" только матирующими средствами и агрессивным очищением. Кожа в ответ может начать компенсировать потерю влаги усиленной выработкой кожного сала. Этот механизм часто называют эффектом рикошета: вода уходит, а себум растёт, из-за чего поры быстрее забиваются, появляется плотный блеск и увеличивается риск воспалений.

Увлажнение в этом случае работает не как "добавить жирности", а как выровнять баланс. Когда коже хватает воды, её барьер меньше раздражается, снижается чувствительность и проще поддерживать ровную текстуру. Важен не сам факт крема, а то, каким он будет: лёгким, быстро впитывающимся и не создающим плотную плёнку.

Как увлажнение помогает уменьшить блеск и воспаления

Правильно подобранный увлажняющий продукт может сразу закрывать несколько задач. Во-первых, он поддерживает барьер, который защищает кожу от раздражающих факторов — например, городских загрязнений и окислительного стресса. Во-вторых, помогает визуально "собрать" рельеф: поры меньше бросаются в глаза, тон ложится ровнее, а лицо выглядит более свежим.

Ещё один плюс — комфорт в течение дня. Кожа, которой хватает увлажнения, обычно меньше "тянет" после умывания, реже реагирует покраснением и не требует постоянно припудриваться. А если хочется совместить уход с более заметным визуальным эффектом, многим помогают сочетания активов, например витамин С и ниацинамид — но только в рамках мягкой схемы и с учётом индивидуальной переносимости, как в вариантах с витамином C и ниацинамидом.

Текстуры и формулы: что ищут в увлажняющем средстве для жирной кожи

Для жирной кожи ключевое слово — лёгкость. Это не означает "самый слабый крем", а означает формулу, которая даёт воду и поддержку, не перегружая поверхность. Такие продукты должны быть:

  • без масел или с ощущением "сухого финиша";
  • с пометкой некомедогенно;
  • с лёгкими гелевыми или флюидными текстурами;
  • с компонентами, которые удерживают влагу, но не утяжеляют.

Особое место в составах занимают гиалуроновая кислота и ниацинамид: первый компонент помогает притягивать и удерживать воду, второй часто используют в уходе, где важны комфорт, ровность и более "собранный" внешний вид кожи. При этом универсальных решений нет: то, что идеально одному человеку, другому может показаться липким или, наоборот, недостаточным.

Макияж и жирная кожа: почему увлажнение делает тон лучше

Если кожа обезвожена, макияж часто ведёт себя непредсказуемо: тон может "плыть", цепляться за сухие участки, а пудра подчёркивает текстуру. Когда же кожа увлажнена, она становится более ровной основой: средства распределяются легче, покрытие выглядит аккуратнее и держится дольше.

Тут важен ещё один момент: многие пытаются победить блеск только матированием. Но если кожа постоянно находится в режиме "сушим и матируем", она может отвечать раздражением и повышенной жирностью. Баланс обычно достигается связкой: мягкое очищение, лёгкое увлажнение и корректный SPF.

Как выбрать идеальный увлажняющий крем для жирной кожи

Схема выбора выглядит проще, если идти не от громких обещаний, а от критериев.

  1. Ориентируйтесь на формулы, которые не оставляют масляной плёнки и быстро впитываются.
  2. Ищите в составе компоненты, работающие на удержание влаги без утяжеления, включая гиалуроновую кислоту и ниацинамид.
  3. Учитывайте реактивность кожи: если часто бывают покраснения и зуд, лучше выбирать более нейтральные текстуры и минималистичные составы.
  4. Если есть выраженные воспаления или стойкое акне, разумно обсудить уход со специалистом и не пытаться "переиграть" проблему одним кремом.

Подход "не больше, а точнее" часто даёт лучший результат, чем постоянные эксперименты с десятком баночек. Иногда достаточно понять базовые принципы нанесения — почему один и тот же крем у разных людей "ведёт себя" по-разному, как в теме как правильно применять средства.

Гель, флюид и крем — что лучше для жирной кожи

У разных текстур разные сценарии, и "лучший" вариант обычно тот, который приятно использовать каждый день.

  • Гель чаще выбирают для выраженной жирности и желания получить максимально лёгкое ощущение. Он быстро впитывается и редко даёт тяжесть, но иногда может быть слабоват в сезон отопления.
  • Флюид — компромисс: остаётся лёгким, но обычно даёт больше комфорта, особенно если кожа одновременно жирная и чувствительная.
  • Классический крем может подойти, если жирность сочетается с обезвоженностью и ощущением стянутости. Но здесь особенно важны некомедогенность и финиш: плотные текстуры не всем подходят.

Плюсы и минусы увлажнения при жирной коже

Чтобы ожидания совпали с реальностью, полезно заранее увидеть обе стороны.

  • Плюсы: снижается риск эффекта "пересушили — стало жирнее"; укрепляется барьер; меньше раздражения; тон кожи выглядит ровнее; макияж ложится стабильнее.
  • Минусы: неправильно подобранная текстура может утяжелять и усиливать блеск; при избытке продукта на лице появляется ощущение липкости; иногда требуется время, чтобы кожа "успокоилась" после периода агрессивного ухода.

Как увлажнять жирную кожу, чтобы блеска стало меньше

  1. Умывайтесь мягким средством, не доводя кожу до скрипа и стянутости.
  2. Наносите увлажняющий продукт на слегка влажную кожу — так легче удержать воду.
  3. Используйте небольшое количество и распределяйте тонким слоем, не "наращивая" крем в течение дня.
  4. Утром добавляйте солнцезащитное средство, рассчитанное на жирную кожу, чтобы не перегружать лицо.
  5. Избегайте привычки постоянно подсушивать кожу спиртовыми лосьонами и жёсткими скрабами.
  6. Дайте уходу время: оценивать результат лучше по динамике за пару недель, а не по одному вечеру.
  7. Если появилось раздражение или усиление высыпаний, упрощайте схему и возвращайтесь к базовому увлажнению.

Популярные вопросы о увлажнении жирной кожи

Можно ли увлажнять жирную кожу каждый день

Да, если средство лёгкое и подходит по ощущениям. Регулярность здесь важнее "сильных" формул: коже проще поддерживать баланс, когда уход повторяемый и спокойный.

Что важнее: матирование или увлажнение

Обычно сначала выстраивают увлажнение и защиту барьера, а матирование используют как аккуратную надстройку. Если начать только с матирования, можно получить пересушивание и тот самый эффект рикошета.

Как понять, что крем не подходит

Тревожные признаки — стойкая липкость, плотная плёнка, ощущение "грязного лица", усиление закупорок и воспалений. Иногда проблема не в самом креме, а в его количестве или сочетании с другими средствами.

Нужен ли дерматолог, если просто хочется меньше блеска

Если речь только о повседневной жирности без выраженных воспалений, часто достаточно корректного подбора текстуры и режима ухода. Если же есть заметное акне, болезненные элементы или постоянное раздражение, консультация поможет персонализировать схему и избежать лишних экспериментов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа лицо красота
Новости Все >
Короткие прогулки провоцируют хаски на разрушение дома — кинологи
Дерзкий эксперимент подтвердил правоту Бора в споре с Эйнштейном
Ковры от стены до стены считают устаревшим интерьерным решением — Southern Living
Теннис улучшает когнитивные функции и поддерживает мозг при старении — доктор Лебер
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Последние материалы
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Недостаток света зимой смещает циркадные ритмы — The Conversation
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Акула-мако попала в рыбацкие сети у побережья Эвбеи — Ta Nea
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Сенсорные панели усложнили поиск нужных функций в движении
Бетонная отмостка трескается при перепадах температуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.