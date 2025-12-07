Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Веки теряют упругость раньше всех: формула, которая возвращает им силу без уколов

Пользу кремов для подтяжки век при морщинах объяснила дерматолог Маговерн
Средства для укрепления кожи век нередко вызывают скепсис у тех, кто предпочитает минималистичный уход, но эксперты уверяют: качественные кремы способны заметно улучшить состояние кожи вокруг глаз.

Лицо крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо крупным планом

Правильно подобранная формула помогает уменьшить отёчность, осветлить тёмные круги и сделать морщины менее выраженными. Они становятся важной частью ухода благодаря способности поддерживать выработку коллагена и возвращать коже плотность. Об этом сообщает издание Glamour.

Почему кремы для укрепления век действительно могут работать

Многие люди сомневаются, нужен ли отдельный шаг в уходе, когда речь идёт о коже вокруг глаз. Но дерматологи подчёркивают, что эта зона отличается тонкостью и требует бережного укрепляющего воздействия. Высококачественные средства, созданные специально для век, помогают замедлять возрастные изменения, появляющиеся чаще всего раньше, чем лица в целом.

"Высококачественная формула помогает стимулировать выработку коллагена и решает проблемы старения, такие как мелкие морщинки, 'гусиные лапки' и морщинистая кожа", — рассказала журналу Glamour Эшли Маговерн, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка.

Эффект таких средств нередко проявляется в виде уменьшения глубины морщин, повышения упругости и визуального "подтягивания" кожи. Комбинация пептидов, ретиноидов и увлажняющих компонентов обеспечивает комплексный уход, особенно важный при первых признаках потери тонуса.

Результаты не всегда мгновенные, но заметное улучшение структуры кожи при регулярном применении подтверждают и специалисты, и пользователи. Именно поэтому кремы для век становятся важной частью ухода за зрелой кожей.

Какие кремы для век показали лучшие результаты: тестирование и выводы

В ходе тестирования различных формул специалисты уделяли внимание не только увлажняющим и укрепляющим свойствам, но и тому, как средства воздействуют на морщины, отёки и пигментацию. Среди протестированных продуктов были как универсальные, так и специализированные средства, ориентированные на конкретные проблемы.

Лучший общий результат — Peter Thomas Roth Instant FIRMx Eye Temporary Eye Tightener

Этот крем стал фаворитом благодаря заметному мгновенному эффекту разглаживания. Он подтягивает кожу, уменьшает морщины и обеспечивает визуальный лифтинг.

Преимущества:

  • быстрые результаты
  • эффект упругой кожи
  • уменьшение морщин

Недостатки:

  • липкая текстура
  • требуется время для высыхания
  • действие временное

Средство популярно благодаря вирусным видео, где наглядно показан эффект после нанесения: морщины и отёчность становятся менее заметными буквально за минуты. В составе — комплекс силикатов и пептидов, придающих коже гладкость и плотность.

Лучшее средство от отёков — Innbeauty Project Extreme Cream Eye

Плотный крем хорошо подходит для тех, чья кожа под глазами склонна к сухости. Формула сочетает пептиды, биоретинол и аминокислоты, уменьшающие неровности и укрепляющие кожу.

Преимущества:

  • кремовая текстура
  • устранение сухости
  • выравнивание тонкой кожи

Недостатки:

  • небольшая липкость

Сквалан и глицерин удерживают влагу, что особенно важно для зрелой и обезвоженной кожи. Крем помогает восстановить мягкость и предотвращает появление новых мелких линий.

Лучшее средство от морщин — Belif Retinol Firming Eye Serum

Эта сыворотка включает ретинол, бакучиол и коллаген — сочетание, направленное на уменьшение заломов и отёков.

Преимущества:

  • охлаждающий аппликатор
  • лёгкая текстура
  • подчёркивание контура глаз

Недостатки:

  • может быть интенсивным для чувствительной кожи

Аппликатор позволяет наносить продукт аккуратно, избегая лишнего давления, что важно для деликатной области век.

Лучшее средство от тёмных кругов — Summer Fridays Light Aura

Универсальный крем с витаминами и пептидами помогает осветлить зону под глазами и придать лицу отдохнувший вид.

Преимущества:

  • шелковистая текстура
  • мягкое сияние кожи

Недостатки:

  • может слегка подсушивать кожу

Использование кофеина дополнительно стимулирует микроциркуляцию, делая область под глазами более яркой.

Лучшее средство для чувствительной кожи — Kiehl's с авокадо

Популярный продукт, известный своей мягкой кремовой формулой, сочетает натуральные масла с успокаивающими компонентами.

Преимущества:

  • экономичный расход
  • снятие отёков и покраснений
  • улучшение тонуса кожи

Недостатки:

  • плотная текстура

Масло авокадо питает кожу, а лёгкий зеленоватый оттенок визуально корректирует покраснение.

Лучшее средство для нависших век — Murad Retinal ReSculpt Eye Treatment

Здесь используется ретиналь — мягкая, но эффективная форма витамина A.

Преимущества:

  • лёгкая формула
  • укрепление кожи
  • заметное уменьшение провисания

Недостатки:

  • высокая цена

"Мне нравится это средство для кожи вокруг глаз, потому что в нём есть ретиналь, который помогает уменьшить видимость морщин, одновременно подтягивая, укрепляя и устраняя провисание кожи вокруг глаз", — говорит доктор Тиа Пол.

Технология инкапсуляции делает воздействие более равномерным и мягким, позволяя использовать средство ежедневно.

Лучшее средство от отёков — RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

Хорошо подходит тем, кто хочет уменьшить утренние отёки и сгладить "гусиные лапки".

Преимущества:

  • лёгкость
  • некомедогенность
  • свежий вид кожи

Недостатки:

  • может вызывать чувствительность

Ретинол в составе требует обязательного нанесения SPF утром, чтобы минимизировать воздействие ультрафиолета.

Лучшее K-Beauty средство — Beauty of Joseon Revive

Эта сыворотка сочетает традиционные ингредиенты с современными технологиями.

Преимущества:

  • лёгкость
  • увлажнение
  • визуальное омоложение

Недостатки:

  • возможное раздражение чувствительной кожи

"Она содержит мощную комбинацию двух антивозрастных ингредиентов: ретиналя и женьшеня, которые борются с признаками старения и стимулируют выработку коллагена", — говорит доктор Й. Клэр Чанг.

Ниацинамид и гиалуроновая кислота делают кожу гладкой и шелковистой.

Лучший люкс — La Prairie Skin Caviar Luxe

Роскошный вариант с экстрактом икры и 24-каратным золотом делает кожу ярче и более упругой.

Преимущества:

  • шелковистость
  • укрепление
  • уменьшение тёмных кругов

Недостатки:

  • высокая стоимость

Работают ли кремы для подтяжки век?

Вопрос о реальной эффективности волнует многих. По словам врача, такие кремы могут решать возрастные изменения при регулярном использовании.

"Если вас беспокоят такие проблемы, как провисание кожи вокруг глаз, тонкие линии, морщины и 'гусиные лапки', кремы для подтяжки кожи вокруг глаз могут со временем помочь решить эти проблемы", — говорит доктор Маговерн.

Она рекомендует выбирать средства с гиалуроновой кислотой и пептидами, избегая агрессивных компонентов вроде спирта и салициловой кислоты.

Какое средство лучше всего подходит для подтяжки кожи век?

Подбирая крем, важно ориентироваться на состав и воздействие.

"Для подтяжки и укрепления кожи (без использования ботокса) обратите внимание на ретинол и пептиды, стимулирующие выработку коллагена, а также увлажняющие компоненты, которые придают коже упругость и укрепляют её, притягивая влагу, например, гиалуроновую кислоту. Большинство кремов для кожи вокруг глаз в идеале следует использовать один-два раза в день для подтяжки", — говорит Рэйчел Назарян.

Эти рекомендации помогают создать устойчивую систему ухода, подходящую для ежедневного применения.

Сравнение: кремы для подтяжки век разных типов кожи

Потребности кожи вокруг глаз зависят от уровня чувствительности, возрастных изменений и гидратации.

  • При сухости подойдут плотные формулы с маслами.
  • При склонности к отёкам — средства с кофеином и охлаждающими аппликаторами.
  • При выраженных морщинах — продукты с ретинолом или ретиналем.
  • Для чувствительной кожи — мягкие варианты с минимальным количеством активных ингредиентов.

Грамотный выбор формулы делает уход более эффективным и безопасным.

Плюсы и минусы кремов для подтяжки век

Преимущества:

  • уменьшение морщин
  • повышение упругости
  • осветление кожи
  • снижение отёчности

Ограничения:

  • эффект требует регулярности
  • возможно раздражение
  • некоторые формулы имеют временное действие

Советы по выбору кремов для подтяжки век

  1. Ориентируйтесь на проблемы: морщины, тёмные круги, отёчность.

  2. Ищите формулы с пептидами, ретиноидами и увлажняющими компонентами.

  3. Избегайте спирта и агрессивных кислот.

  4. Используйте средства регулярно — утром и вечером.

Популярные вопросы о кремах для подтяжки век

1. Нужно ли использовать отдельный крем для век?
Специализированные формулы разработаны с учётом тонкости кожи и работают мягче, чем обычные кремы.

2. Когда виден результат?
Увлажнение заметно сразу, укрепляющий эффект проявляется через несколько недель.

3. Можно ли наносить крем на верхнее веко?
Да, если средство предназначено для этой зоны и не содержит раздражающих компонентов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
